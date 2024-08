Parier sur le vainqueur de la Serie A ? Les alternatives possibles à la Juventus

La Juventus a été très active lors de la période des transferts jusqu'à présent, avec l'arrivée de Douglas Luiz et de Khephren Thuram.

La Juventus a été active sur le marché des transferts jusqu'à présent, avec Douglas Luiz et Khephren Thuram, mais son attaque n'a pas encore été renforcée. Actuellement deuxième favori pour le Scudetto, la Vieille Dame a beaucoup de travail à faire.

Six équipes ont marqué plus de buts que la Juventus en Serie A la saison dernière. Le nouveau manager Thiago Motta s'est appuyé sur la défense à Bologne la saison dernière. Dusan Vlahovic est le seul joueur de la Juve à figurer dans le top 37 des buts attendus par match.

Paris Serie A Cotes Juventus vainqueur 4.10 Milan AC vainqueur 7.00 Naples vainqueur 7.90

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La Juventus en manque de buts a besoin d'une force de frappe

La saison dernière, la Juventus a été la lanterne rouge du top 6 de la Serie A. Elle était à égalité avec Bologne, dirigé par son nouvel entraîneur Thiago Motta. Elle était à égalité avec Bologne, qui était dirigé par le nouveau manager de la Juventus, Thiago Motta. L'Inter, Milan, Naples et l'Atalanta ont marqué plus de buts que la Juve en 2023-24, et jusqu'à présent, la Juventus n'a pas fait grand-chose pour remédier à ce problème.

Bologne a dépassé de 6,1 le nombre de buts attendus. La menace offensive de la Juventus provenait presque exclusivement de Dusan Vlahovic - le Serbe n'était devancé que par Victor Osimhen en termes de buts escomptés par match, mais aucun autre joueur de la Juve ne figurait parmi les 37 premiers du championnat. Une blessure de Vlahovic laisserait la Juventus dans une situation offensive désastreuse. Il est toujours possible qu'il parte cet été, Arsenal étant l'une des destinations évoquées.

L'ultra-dynamique Karim Adeyemi a été associé à un transfert vers la Juventus, qui disposerait ainsi d'une option supplémentaire dans le dernier tiers du terrain. Cependant, Adeyemi n'a délivré que 0,19 passe décisive par match en moyenne la saison dernière et ne se situait que dans le 75e centile pour les buts non sanctionnés par match. Il a inscrit neuf buts en championnat au cours des deux dernières saisons. Son port de balle serait une menace, bien sûr, mais il ne suffirait pas à lui seul à résoudre les problèmes de création d'occasions.

Des alternatives de paris supérieures

Avec la Ligue des champions à disputer et une forte dépendance à l'égard de Vlahovic, qui continue d'être associé à un départ, nous ne voyons pas l'intérêt de prendre la Juventus à 4,10 pour remporter le Scudetto. Naples, libéré du stress de la compétition continentale et dirigé par Antonio Conte, éternel vainqueur du championnat, est certainement un meilleur pari à 7,90.

Après l'arrivée d'Alvaro Morata, Milan est tentant à 7,00 euros. Ils ont occupé une confortable deuxième place la saison dernière et on s'attend à ce qu'ils restent actifs sur le marché des transferts dans les semaines à venir. Après s'être débarrassés de certains de leurs anciens joueurs comme Olivier Giroud et Simon Kjaer, les Rossoneri devraient aller dans la bonne direction alors que beaucoup de leurs joueurs principaux n'ont pas encore atteint leur apogée.

La Juventus pourrait encore transformer son effectif en recrutant des joueurs de premier plan, mais pour l'instant, elle est loin d'être une équipe qui gagne le championnat. Nous préférons nettement Milan et Naples dans les paris immédiats sur la Serie A en ce moment.