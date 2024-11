Parier sur la Grèce en Ligue des Nations : le bon coup de la trêve internationale !

Ivan Jovanovic, le nouveau sélectionneur serbe de la Grèce, a fait de l'équipe nationale grecque une équipe dont il faut être fier.

Robert Page a conduit l'équipe à la dernière Coupe du monde, la première depuis 1966, mais l'équipe a été éliminée après une piètre performance en phase de groupe. Gareth Bale a depuis pris sa

La Grèce de Jovanovic a remporté quatre matches sur quatre, dont une victoire 1-2 contre l'Angleterre à Wembley.

Le triomphe anglais était absolument mérité, le score de 1-2 étant flatteur pour les hôtes. La Grèce occupe désormais la première place du Groupe B de la Ligue des Nations, ce qui offre deux angles de paris intéressants pour les parieurs.

Grèce vs Angleterre Cotes Les deux sélections marquent 1.83 La Grèce vainqueur du groupe 2.20

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les deux pays doivent marquer lors de la visite de l'Angleterre en Grèce

Il est impossible d'ignorer la forme de la Grèce. Elle a gagné 12 places au classement mondial de la FIFA depuis septembre. Les victoires contre l'Angleterre, la Finlande et l'Irlande - cette dernière à la fois à domicile et à l'extérieur - témoignent d'une campagne de Ligue des Nations sans faille et dominante.

Leur nouvel entraîneur, qui a mené les Chypriotes de l'APOEL en quart de finale de la Ligue des champions de l'UEFA en 2012, est connu pour améliorer les structures défensives et rendre les adversaires plus difficiles à percer. Néanmoins, en Grèce, la rapidité et l'efficacité du jeu de transition et des contre-attaques montrent que Jovanovic a parfaitement réglé sa nouvelle équipe sur les deux tableaux. C'est leur audace à pousser vers l'avant après un turnover qui a inquiété l'Angleterre.

Comme cela ne semble pas près de s'arrêter, la question est de savoir comment aborder la prochaine pause internationale de la Grèce. Il est encore trop tôt pour que les deux marchés contre l'Angleterre et la Finlande soient disponibles. Cependant, les marchés Grèce (5,00) contre Angleterre (1,75) ont été publiés avant le dernier programme de Premier League avant la pause internationale.

Compte tenu de la manière dont la Grèce s'est comportée à Wembley, ce groupe de joueurs abordera son prochain match contre l'Angleterre avec une confiance absolue. Comme indiqué précédemment, l'Angleterre a eu de la chance que le score ne soit que de 1 à 2.

La Grèce a vu plusieurs de ses frappes refusées pour cause de hors-jeu et était clairement la meilleure équipe. Vangelis Pavlidis était un véritable fléau pour la Grèce et donnait du fil à retordre à la défense anglaise. Après seulement dix minutes, Levi Colwill avait déjà arrêté une tentative sur la ligne de but et Konstantinos Mavropanos avait vu son but signalé pour hors-jeu.

Beaucoup de gens hésiteront à miser sur l'Angleterre à 5,00, compte tenu de la richesse du talent dans le vestiaire des joueurs de l'extérieur. Cependant, si vous pensez que l'Angleterre va gagner mais que le prix de 1,75 ne vous enchante pas, que diriez-vous d'un but pour les deux équipes à 1,90 ? Le match de Wembley a été le seul match sous la direction de Jovanovic où le score de parité a été atteint : 3-0, 0-2, 1-2 et 2-0. Bien sûr, il est important de reconnaître que les adversaires qu'ils ont affrontés étaient moins forts que ceux qu'ils affronteront contre l'Angleterre.

Si nous assistons à une performance similaire à celle de l'Angleterre, la Grèce marquera. La question que nous devrions peut-être nous poser est la suivante : l'Angleterre trouvera-t-elle le chemin des filets ?

La Grèce battra l'Angleterre pour la première place du groupe ?

En dehors des marchés des matchs à venir de la Grèce, il y a une sélection alternative qui pourrait être intéressante - la Grèce pour gagner le Groupe 2 de la Ligue des Nations B à 2,25. Analysons le classement du Groupe 2 de la Ligue des Nations B : la Grèce est première avec 12 points, trois devant l'Angleterre (1,57 favori) avec neuf points.

Les deux prochains matches sont cruciaux pour la Grèce. Si elle remporte le Groupe B2, la qualification pour la Coupe du Monde pourrait être à portée de main. Les douze finalistes des éliminatoires de la Coupe du monde, qui n'ont pas encore commencé, seront rejoints par les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue des nations les mieux classés qui n'ont pas réussi à devenir vainqueurs de groupe ou finalistes des éliminatoires de la Coupe du monde. Ces 16 équipes disputeront des matches de barrage pour déterminer les quatre dernières nations de l'UEFA qui participeront à la Coupe du monde.

L'enjeu est de taille pour la Grèce. L'Angleterre devrait passer sans encombre les éliminatoires de la Coupe du monde, comme elle le fait habituellement, de sorte que le classement de la Ligue des nations n'est pas aussi important pour les Three Lions.

Si deux nations sont à égalité de points dans le Groupe 2 de la Ligue des Nations B, ce qui se produira si l'Angleterre bat la Grèce et que les deux nations remportent leur match final respectif, le facteur décisif sera la différence de buts des deux face-à-face entre la Grèce et l'Angleterre. Si l'Angleterre bat la Grèce par un écart d'un seul but pour égaliser la différence de buts entre les deux équipes, et que la Grèce et l'Angleterre remportent leurs derniers matches contre la Finlande et l'Irlande, le facteur décisif suivant sera le nombre de buts marqués. La Grèce (9) devance actuellement l'Angleterre (8) en termes de buts marqués.

Il se peut que la Grèce et l'Angleterre aient besoin de se dépasser l'une l'autre lors de la dernière journée. Cependant, si la Grèce bat l'Angleterre ou la tient en échec, un résultat contre la Finlande annoncerait les Grecs comme vainqueurs du Groupe B2.

Bien que cela soit quelque peu complexe, il est essentiel de le savoir lorsque l'on considère le prix de 2,25 pour que la Grèce remporte le groupe. Si vous pensez que l'Angleterre aura un match difficile en Grèce, les cotes de 2,25 offrent un bon rapport qualité-prix.