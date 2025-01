Parier sur des buts d'Everton alors que Moyes revient aux commandes de l'équipe !

Everton vs Tottenham

Everton vs Aston Villa

Moyes avait pris Everton en 2002, alors que le club était en proie à la relégation, et il s'est retrouvé dans la même situation 23 ans plus tard.

Le vétéran connaît bien le club et s'efforcera d'améliorer le rendement offensif de l'équipe dans les semaines à venir, ce qui laisse penser qu'il serait judicieux de miser sur les Toffees pour marquer des buts.

Paris Cotes Everton vs Aston Villa - Plus de 1,5 buts pour Everton 2.68 Everton vs Tottenham - Plus de 1,5 buts pour Everton 2.04

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Moyes peut relancer l'attaque

Lors de son premier mandat à la tête d'Everton, David Moyes a constamment maintenu l'équipe dans la course à l'Europe. Le meilleur classement de l'équipe remonte à la saison 2004/05, lorsqu'elle a terminé quatrième de la Premier League. Moyes et les nouveaux propriétaires ambitieux ont pour objectif à long terme de redonner à l'équipe sa gloire d'antan, mais leur priorité immédiate est de rester dans l'élite du football anglais.

Beaucoup de choses ont changé au sein du club depuis le départ de Moyes pour Manchester United en 2013, mais un sentiment de familiarité devrait permettre au manager de démarrer en force. Il a dirigé 518 matches d'Everton à ce jour, avec un pourcentage de victoire de 42,6 %. Même s'il n'a pas pu remporter de trophée à Goodison Park, David a réussi, en tant que manager de West Ham en 2024, à décrocher le titre de l'Europa Conference League.

Les Toffees ont marqué en moyenne 1,45 but par match lors de la dernière saison de Moyes avec le club. Leur moyenne de xG (buts attendus) par match au cours de cette campagne était de 1,66 par match, le plus haut niveau jamais atteint au cours des 12 dernières saisons.

Les actions d'Everton lors de la fenêtre de transfert de janvier sont limitées par les règles de la Premier League en matière de profit et de durabilité, mais le groupe Friedkin est désireux de soutenir son nouveau manager en lui apportant des renforts offensifs. Un changement d'approche et du sang neuf dans les zones offensives devraient permettre aux Toffees de se montrer plus menaçants dans les semaines à venir.

Les fragilités de Villa et de Tottenham au service d'un nouveau manager

Everton a marqué en moyenne 0,79 but par match cette saison. Seul Southampton en a marqué moins (0,60 par match) et les Everton sont condamnés à la relégation, n'ayant pris que six points lors de leurs 20 premiers matches. L'attaque brutale de l'équipe ne la place qu'à un point de la zone de relégation, mais Moyes devrait prendre des risques dans les semaines à venir.

West Ham a terminé 9e sous la direction de David Moyes la saison dernière, et ce en grande partie grâce à son rendement offensif. Les Hammers ont marqué en moyenne 1,58 but par match, soit la huitième meilleure performance de la Premier League. En augmentant le nombre de buts d'Everton à ce niveau, le club se hisserait rapidement dans le haut du tableau.

Le premier match de Moyes pour son second mandat sera contre Aston Villa à Goodison Park. L'équipe d'Unai Emery représente un test difficile, mais un nouveau manager pourrait aider l'équipe locale à marquer quelques buts. Everton a marqué deux fois lors de la défaite 3-2 au match retour. Les deux buts ont été inscrits dans les 30 premières minutes. De plus, les Villains ont encaissé deux buts ou plus lors de leurs cinq derniers matches de Premier League à l'extérieur.

Après avoir accueilli Villa, Everton affrontera Tottenham et bénéficiera à nouveau de l'avantage du terrain. Les Spurs n'ont pas battu les Toffees sur ce terrain lors de leurs six dernières visites. Everton a également réussi à marquer deux fois dans cette rencontre la saison dernière. Depuis l'arrivée d'Ange Postecoglou à la tête de l'équipe, Tottenham est connu pour son approche à haut risque qui entraîne une fragilité défensive. Sous la houlette de l'Australien, ils encaissent en moyenne 1,57 but par match de championnat.