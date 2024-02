Parier Coupe de France : le guide complet

Parier sur la Coupe de France : quel bonus choisir ?

Choisissez le bonus de bienvenue de votre choix et activez-le en cliquant sur le bouton orange. Une fois sur la page d’accueil, remplissez le formulaire d'inscription et envoyez les justificatifs demandés au support. Vous n’aurez ensuite plus qu’à effectuer votre premier dépôt.

Quel est le meilleur bonus pour parier sur la Coupe de France ?

Les offres du type « 1er dépôt doublé » de Winamax par exemple sont les meilleures. Pour obtenir le bonus, il suffit d’approvisionner votre compte. Vous l'obtiendrez alors directement après que l’argent soit sur votre compte.

Avec cette offre, vous n’aurez pas besoin de jouer (et de perdre) votre premier pari pour récupérer votre bonus. Seulement d’effectuer un dépôt. Vous commencerez donc votre aventure avec 2 soldes : un en cash et un en freebet.

Bonus Winamax Coupe de France : jusqu’à 100€ offerts + 250€ de bonus

Ouvrez un compte sur Winamax et profitez de l’offre « La Totale » :

1er dépôt x2 jusqu’à 100 €.

Le principe est simple : enregistrez-vous sur le site et faites un premier versement. Confirmez que vous souhaitez profiter de cette promo. Winamax vous offre alors un bonus égal à la somme créditée (100 € maximum).

Si vous déposez 50 €, vous aurez le droit à la même somme. Il faudra mettre 100 € pour récupérer le bonus maximum (100 €). Utilisez ensuite vos freebets sur le sport de votre choix.

Mais ce n’est pas tout. En plus du boost sur le premier dépôt, vous pourrez gagner jusqu’à 250€ supplémentaires en fonction de votre 1er dépôt.

À la suite de votre 1er versement, un bonus équivalent au montant crédité sera mis en attente sur votre compte (il s’ajoute à celui que vous récupérerez directement après le dépôt). Vous devrez ensuite le libérer en plusieurs tranches.

L’abondement à débloquer est divisé en 10 parties égales en gagnant des points Miles. Vous obtiendrez 1 € de bonus tous les 30 points obtenus. Vous avez 3 mois pour libérer l’intégralité du bonus. Au-delà de cette limite, vous perdrez les parties non récupérées.

Bonus ZEbet : jusqu’à 100€ offerts sur le 1er pari

L’offre de bienvenue ZEbet est indexée sur le 1er prono que vous placez, mais elle a l’avantage de se déclarer quel que soit le résultat de ce dernier. Que vous gagniez ou perdiez votre 1er pari, vous récupérerez le bonus.

L’offre est la suivante :

1er pari remboursé jusqu’à 100 €, quel que soit son résultat

Ouvrez un compte sur ZEbet, faites un premier dépôt et pariez sur l’évènement de votre choix : vous obtiendrez un bonus égal au montant que vous avez joué, dans une limite de 100 €.

Vous récupérerez l’abondement en 2 parties : 50 % au débouclage du pari et 50 % après la validation de votre compte. ZEbet considère la procédure effectuée après que vous ayez envoyé les justificatifs demandés et que vous ayez entré votre code d’activation.

Vainqueur de la Coupe de France : les meilleures cotes

Cotes au 26 février 2024

PSG

Le PSG fait office de favori sur tous les sites de paris sportifs. Il a un effectif qui dépasse de loin celui des autres clubs en termes de qualité. Mais ce n’est pas nécessairement un gage pour remporter la compétition.

Les deux années précédentes, le club de la capitale avaient été sortis en 8e de finale, par l’OM et l’OGC Nice. Les remplaçants n’avaient pas su hausser leur niveau de jeu pour battre un adversaire qui avait aligné son équipe type.

La Coupe de France n’est pas un objectif prioritaire pour le PSG : Luis Enrique ne jouera pas avec tous ses titulaires. Il est donc possible que le club chute avant la finale. Nous pensons que la cote de Paris est surévaluée, en raison de la qualité des remplaçants.

Stade Rennais

Rennes a une carte à jouer cette année. Depuis la reprise en main de l’équipe par Julien Stéphan, les Bretons ont opéré une transformation spectaculaire.

L’entraîneur a mis au repos certains cadres et a lancé plusieurs jeunes afin d’impulser une nouvelle dynamique. Force est de constater que cela fonctionne. Malgré une élimination en barrages de la Ligue Europe, le club a été capable de battre le Milan AC.

Le trio Terrier-Kalimuendo-Gouri commence à faire des étincelles. Bourigeaud s’impose comme le leader naturel du groupe. Sans oublier les frères Doué, qui symbolisent une nouvelle génération décomplexée.

Le Stade rennais a largement les armes pour remporter la compétition. D’autant qu’il ne joue plus de compétition européenne. La Coupe de France est donc le chemin le plus court pour retrouver la C3.

Olympique Lyonnais

Lyon est en pleine renaissance. L’arrivée de Pierre Sage, combiné à un recrutement judicieux cet hiver et à un réveil des cadres a permis à l’OL d’opérer un redressement salvateur.

Désormais dans le top 10 de la Ligue 1, le club rhodanien peut afficher ses ambitions. Le club reste malgré tout fragile. Certains joueurs ont encore des largesses et l’équilibre est précaire. Lyon peut surprendre certaines équipes, mais doit encore confirmer contre des adversaires de haut niveau.

Nous pensons que l’OL a de quoi arriver en demi-finale. Mais remporter le trophée paraît difficile.

OGC Nice

L’OGC Nice aura aussi son mot à dire. Solide 3e de Ligue 1, le club a un effectif de qualité qui est capable d’être régulier.

Farioli s’appuie sur ses cadres habituels, notamment Todibo et Dante en défense centrale, auxquels il faut ajouter des joueurs d’expérience comme Laborde et Sanson.

Nice est sous côté par rapport à des équipes comme Lyon qui sont irrégulières. Le coach peut compter sur des remplaçants de qualité, comme Bard, Lotomba et Guessand, ce qui peut faire la différence sur une compétition comme la Coupe de France. Nice peut être la surprise de cette édition 2023-2024.

Les prochains matchs de la Coupe de France 2024

À l’heure où nous écrivons cet article, la compétition en est au stade des quarts de finale. Il ne reste que 8 équipes en lice.

Voici les prochains matchs à jouer :

Lyon - Strasbourg : mardi 27 février à 20 h 45

Rouen - Valenciennes : mercredi 28 février à 21 h

Le Puy Foot 43 - Rennes : jeudi 29 février à 20 h 45

Paris Saint-Germain - Nice : le 13 mars à 21 h 10

Cotes Coupe de France : comment sont-elles calculées ?

Les cotes sont calculées en fonction de plusieurs paramètres :

État de forme toutes compétitions confondues : une équipe étant dans une bonne dynamique aura une appréciation positive de la part du bookmaker.

une équipe étant dans une bonne dynamique aura une appréciation positive de la part du bookmaker. Écart de division entre les 2 équipes : il s’agit du paramètre le plus important. Une équipe de Ligue 1 a statistiquement plus de chance de l’emporter face à un club qui évolue en Ligue 2 ou en National 1. Plus il y a un nombre de divisions d’écart important entre les 2 équipes, plus le favori aura une cote proche de 1,00.

il s’agit du paramètre le plus important. Une équipe de Ligue 1 a statistiquement plus de chance de l’emporter face à un club qui évolue en Ligue 2 ou en National 1. Plus il y a un nombre de divisions d’écart important entre les 2 équipes, plus le favori aura une cote proche de 1,00. État du groupe : une équipe dépendante d’un joueur sera légèrement dévaluée par le bookmaker si celui-ci venait à manquer. Cela se traduit par une augmentation de la cote à l’approche du match. À l’inverse, si un joueur majeur revient de blessure, la cote peut légèrement baisser.

Parier sur la Coupe de France : les types de pronos à ne pas manquer

1N2

C’est le prono phare des bookmakers. Il vous demande de trouver le vainqueur à l’issue des 90 minutes réglementaires. Vous pouvez aussi jouer le match nul.

Ce type de pari est loin d’être simple, car de nombreuses rencontres vont jusqu’aux prolongations. Ne jouez en 1N2 que lorsqu’il y a un écart de niveau conséquent entre les 2 équipes et que le favori est dans une bonne dynamique.

Double chance

C’est un 1N2 où chaque issue couvre 2 résultats possibles. Vous avez donc 3 pronos au choix :

Victoire de l’équipe 1 OU match nul

Victoire de l’équipe 2 OU match nul

Victoire de l’équipe 1 ou victoire de l’équipe 2

Le pari double chance est une bonne alternative au 1N2. Vous pourrez alors couvrir le match nul si vous pensez qu’une des équipes va se qualifier, mais qu’elle peut être poussée jusqu’aux prolongations.

À l’inverse, vous pourrez jouer l’absence de résultat nul si vous pensez qu’il y aura un match engagé avec des ouvertures de part et d’autre.

1N2 remboursé si match nul/qui va se qualifier ?

Ce sont 2 pronos dont l’intitulé est proche, mais qui diffèrent sur un point : l’un d’entre eux permet de récupérer votre mise.

Voici en quoi ils consistent :

1N2 remboursé si match nul : pariez sur la victoire de l’une ou l’autre des équipes. S’il y a un score de parité à l’issue du temps réglementaire, le bookmaker vous rend la mise que vous avez jouée.

pariez sur la victoire de l’une ou l’autre des équipes. S’il y a un score de parité à l’issue du temps réglementaire, le bookmaker vous rend la mise que vous avez jouée. Qui va se qualifier : il faut trouver l’équipe qui passera au tour suivant, peu importe qu’elle ait besoin de 90 min, de 120 min ou d’aller jusqu’aux penaltys. Le match nul n’est pas pris en compte.

Plus/moins

C’est un prono intéressant dans la mesure où vous ne jouez que sur le nombre total de buts inscrits dans la rencontre. Vous n’avez donc pas à deviner qui va gagner.

Ce type d’enjeu est assez difficile, car la Coupe de France réserve des surprises. Les équipes des échelons inférieurs disputent bien souvent le match de leur vie. Elles jouent avec le couteau entre les dents.

À l’inverse, s’il y a une grande différence de niveau et que l’équipe favorite aligne son onze-type, il est possible qu’elle s’impose sur un score-fleuve. Surtout si elle est en confiance.

La réussite de ce type de pari tient avant tout à la physionomie de la confrontation et surtout dans l’état de forme du favori.

Parier sur la Coupe de France : Live Bet ou prono prématch ?

Tout dépend de votre style et surtout de votre psychologie. Avec les paris prématch, vous aurez plus de temps d’analyser les forces et les faiblesses des adversaires et ainsi prendre une décision raisonnée.

Par contre, les cotes prématch seront moins attractives que celles proposées en Live. Pour optimiser votre gain, nous vous conseillons de placer votre pari le plus tôt possible. Plus on se rapproche du début de la rencontre, plus les cotes baissent.

En Live, vous pourrez anticiper l’évolution du rapport de force pour placer vos paris et ainsi profiter de cotes très intéressantes. Il y a match nul et vous pensez que le favori va inscrire un but ? Misez avant qu’il ne soit inscrit et que la cote ne baisse.

Le principal inconvénient des paris en Live est qu’il faut être réactif. Vous devrez donc regarder le match en direct afin de jouer au bon moment. De plus, cela implique de prendre les bonnes décisions au bon moment. Si vous faites souvent de mauvais choix sous la pression, ce type de pari n’est pas pour vous.

Comment tirer le meilleur profit des cotes Coupe de France ?

Ouvrez un compte sur plusieurs sites de pronos

Vous trouverez ci-dessus un tableau avec les cotes des équipes favorites pour le titre. Certains bookmakers sont plus concurrentiels que d’autres.

Pour maximiser vos gains sur la compétition, ouvrez un compte sur plusieurs sites et placez votre pari sur celui qui offre la meilleure cote.

Avec cette stratégie, vous pourrez aussi récupérer plusieurs bonus de bienvenue. Par contre, cela nécessite de faire plusieurs dépôts. Vous devrez donc avoir un certain budget.

Participez aux différentes offres promotionnelles

Certains sites de paris sportifs mettent en place des offres spéciales sur la Coupe de France. C’est si vous comptez jouer sur la compétition.

Les conditions varient selon les bookmakers et les promos, On vous demandera généralement de placer/gagner un prono répondant à des critères précis. Dans certains cas, il faudra valider la plus grosse cote possible.

N’hésitez pas à faire le tour des bookmakers avant les matchs : vous pourriez avoir de belles surprises. N’hésitez pas à faire un cash out si vous sentez que votre pari tourne mal.

Le cash out est l’arme absolue des parieurs. C’est une option qui vous permet de déboucler un pari de manière anticipée avant que le résultat ne soit officialisé.

En l’activant, votre prono est annulé et vous récupérez du cash. Le montant crédité est fonction de la cote en Live au moment où vous en faites la demande.

Il y a 2 cas de figure :

Votre prono est perdant et vous demandez la cash out : on vous rembourse une partie de la mise que vous avez jouée.

Le pari est gagnant au moment où vous activez le rachat : vous récupérez la mise et une partie de votre gain potentiel.

Le cash out vous permet d’assurer un bénéfice tant que votre ticket est gagnant. À défaut, vous aurez la possibilité d’amortir une partie de votre perte.

Parier sur la Coupe de France : nos conseils pour gagner

Dénichez les bonnes surprises

La Coupe de France recèle de belles histoires. Certains clubs amateurs ou semi-professionnels peuvent arriver loin dans la compétition.

Voici quelques paramètres à prendre en compte pour dénicher la grosse cote :

Une équipe de L1/L2 dans une dynamique négative

Une équipe amateur ou semi-pro composée de joueurs ayant côtoyé le haut niveau ou les centres de formation.

Match se disputant sur le terrain du petit poucet : pelouse potentiellement qui favorise le hourra-football.

Lorsque ces 3 critères se vérifient, vous avez toutes les chances d’assister à une surprise. N’hésitez donc pas à jouer une qualification de l’équipe à domicile.

Boostez vos gains avec le pari double chance

Lors de l’édition 2022-2023 de la Coupe de France, les victoires à domicile comptaient pour seulement 26 % du résultat final. Cela signifie qu’un pari double chance « Victoire de l’équipe à l’extérieur/Match nul » était gagnant dans 64 % des cas.

Cette statistique a une explication simple : s’il y a plus de 2 divisions d’écart entre les 2 équipes, celle qui est le plus bas dans la hiérarchie reçoit l’adversaire. Par conséquent, l’équipe censée être « la plus forte » est celle qui joue à l’extérieur.

Faites un pari système avec des équipes de Ligue 1

C’est une stratégie à faible risque et qui peut rapporter gros. Choisissez 3 équipes de Ligue 1 qui sont dans une bonne dynamique et qui affrontent des équipes de « niveau inférieur ». Faites ensuite un pari système : par exemple 2/3, Patent ou Trixie.

Les paris système sont plus chers que les combinés, mais les gains sont largement plus importants. Ce type de prono n’est pas très populaire, mais il est pourtant très rémunérateur.

De plus, un pari système peut être gagnant même avec des erreurs. Attention tout de même : en fonction de la cote qui ne passe pas, le gain pourra être inférieur à la mise jouée. Vous aurez donc l’équivalent d’un cash out.

Les erreurs à ne pas faire quand on parie sur la Coupe de France

La Coupe de France n’est pas une priorité pour les clubs de Ligue 1, voire de Ligue 2. Les entraîneurs font souvent jouer un groupe bis, surtout si l’équipe est encore engagée dans les compétitions européennes.

Ce n’est donc pas parce qu’un club a un meilleur onze qu’il va nécessairement s’imposer. La qualité des remplaçants et surtout l’état d’esprit du groupe au sens large ont un impact énorme sur la performance.

Parier sur la Coupe de France : le fonctionnement de la compétition

La Coupe de France a une particularité intéressante : c’est l’une des seules compétitions en Europe où des équipes professionnelles et amateurs peuvent se rencontrer.

Les 6 premiers tours de la compétition sont organisés par les différentes ligues régionales. Ensuite, c’est la FFF qui prend le relais.

Les clubs entrent en lice petit à petit en fonction de la division dans laquelle ils évoluent :

1er tour : clubs de districts départementaux

clubs de districts départementaux 2e tour : clubs de R1 à R3

clubs de R1 à R3 3e tour : clubs de N3

clubs de N3 4e tour : clubs de N2

clubs de N2 5e tour : clubs de N1

clubs de N1 7e tour : clubs de L2 et d’outre-mer

clubs de L2 et d’outre-mer 9e tour : clubs de L1 + le tenant du titre s’il ne joue pas en L1

Toutes les rencontres se jouent en élimination directe. La finale se joue traditionnellement au Stade de France et le vainqueur joue les phases de poule de l’Europa League.

Les prochaines rencontres de la Coupe de France se dérouleront aux dates suivantes :

Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

: mercredi 28 février 2024 Demi-finales : mercredi 3 avril 2024

mercredi 3 avril 2024 Finale : samedi 25 mai 2024

Coupe de France : les chiffres à connaître

Voici quelques statistiques intéressantes provenant de l’édition 2022-2023 :

Score le plus fréquent à la mi-temps : 0-0 (34,6 %)

Score le plus fréquent en fin de rencontre : 1-1 (13,8 %)

Nombre de buts par rencontre : 2 (24,6 %), 3 (19,5 %), 1 (15,4 %), 4 (14,9 %)

Nombre moyen de buts par match : 2,78

Nombre moyen de buts inscrits par l’équipe à domicile : 1,12

Nombre moyen de buts inscrits par l’équipe à l’extérieur : 1,66

Concernant les paris de type Plus/Mois :

Plus de 0,5 but inscrit dans le match : 90 %

Plus de 1,5 : 75 %

Plus de 2,5 : 50 %

Le palmarès de la Coupe de France depuis 2000

Année Vainqueur (nombre de titres) Score Finaliste 2000 FC Nantes (3) 2 - 1 Calais 2001 RC Strasbourg (3) 0 - 0 a.p. (5-4 t.a.b.) Amiens 2002 FC Lorient (1) 1 - 0 Bastia 2003 AJ Auxerre (3) 2 - 1 PSG 2004 PSG (6) 1 - 0 Châteauroux 2005 AJ Auxerre (4) 2 - 1 Sedan 2006 PSG (7) 2 - 1 Marseille 2007 Sochaux (2) 2 - 2 (5-4 t.a.b.) Marseille 2008 Lyon (4) 1 - 0 a. p. PSG 2009 Guingamp (1) 2 - 1 Rennes 2010 PSG (8) 1 - 0 a. p. Monaco 2011 Lille (6) 1 - 0 PSG 2012 Lyon (5) 1 - 0 Quevilly 2013 Bordeaux (4) 3 - 2 Evian Thonon-Gaillard 2014 Guingamp (2) 2 - 0 Rennes 2015 PSG (9) 1 - 0 AJ AUxerre 2016 PSG (10) 4 - 2 Marseille 2017 PSG (11) 1 - 0 Angers 2018 PSG(12) 2 - 0 Les Herbiers 2019 Rennes (3) 2 - 2 (6-5 t.a.b.) PSG 2020 PSG (13) 1 - 0 Saint-Etienne 2021 PSG (14) 2 - 0 Monaco 2022 FC Nantes (4) 1 - 0 Nice 2023 Toulouse 5 - 1 FC Nantes

