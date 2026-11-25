Marché Sélection Cote Le Havre vs Strasbourg Victoire de Strasbourg 2,14 Strasbourg vs Lorient Moins de 2,5 buts 1,75

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Matos est-il la réponse ?

Après un début de saison poussif en Ligue 1, Strasbourg a limogé Hugo Oliveira pendant la trêve internationale. Quelques minutes après cette annonce, le club a indiqué que Vitor Matos était le nouvel homme à la barre. Le technicien portugais a été débauché de Swansea City, en Championship, où il menait son équipe vers les barrages d'accession.

En prenant ce poste en Ligue 1, Matos hérite d'une équipe installée dans la zone de barrages de relégation, un contraste frappant avec sa réussite en Angleterre. On ne peut pas reprocher à la direction strasbourgeoise d'avoir voulu du changement, mais le premier match de Matos aux commandes n'a guère apporté d'espoir, avec une défaite 1-0 à domicile face à Brest. Autrefois florissant sous Liam Rosenior, Strasbourg ne s'est jamais remis du départ de l'Anglais vers son club frère, Chelsea.

Depuis, les Blue and Whites ont connu trois autres entraîneurs - d'abord Gary O'Neil, puis Hugo Oliveira, et maintenant Vitor Matos. Un tel niveau de bouleversement aide rarement un effectif à construire une dynamique, mais le club place de grands espoirs en un homme qui faisait partie du staff de Jürgen Klopp à Liverpool. Rosenior, de son côté, s'épanouit lors de son retour en Ligue 1 avec Paris FC, qu'il a emmené à la deuxième place, à trois points du Paris Saint-Germain avant la 12e journée.

Il vaut mieux regarder au-delà du résultat du premier match de Matos aux commandes, car Strasbourg aurait facilement pu repartir avec la victoire. La prestation suffisait à suggérer qu'un léger redressement est imminent.

Le calendrier joue en leur faveur, avec la réception de la lanterne rouge Le Havre, qui n'a toujours pas gagné le moindre match de Ligue 1 cette saison. Une victoire là-bas pourrait relancer une renaissance avant le prochain match à domicile face à Lorient. Pour un nouvel entraîneur engagé dans une lutte pour le maintien, une série de matchs abordables est exactement ce qu'il faut.

La valeur qui se cache derrière Strasbourg

Bien que Strasbourg ait perdu le week-end dernier, Matos a dû être encouragé par ce qu'il a vu. Les Blue and Whites ont eu 69 % de possession de balle et un xG (buts attendus) de 1,86, contre 1,41 pour Brest. L'équipe recevante a eu deux grosses occasions et cinq tirs cadrés, contre deux pour l'adversaire.

Matos a réalisé un travail exceptionnel à Swansea lors des premiers mois de la saison, et il aura vu suffisamment de choses lors de ce premier match pour se sentir optimiste. S'ils parviennent à continuer de dominer la possession et à créer des occasions, les résultats devraient suivre. Le total de 14,96 xG de Strasbourg est le 12e meilleur de Ligue 1.

Ils pourront aborder avec confiance leur prochain match face à un Le Havre qui a perdu six matchs de Ligue 1 d'affilée. Ils ont encaissé en moyenne trois buts par match sur cette série. Cinq de ces matchs ont vu Le Havre afficher un xG inférieur à celui de l'adversaire. Le xGA du Havre pour la saison s'élève à 22,45. Seuls Rennes et Marseille font pire.

Le Havre n'a pris qu'un point sur six matchs à domicile. L'équipe possède la pire attaque à domicile (trois buts marqués) et la pire défense à domicile (13 buts encaissés) du championnat. Une équipe de bas de tableau avec un tel profil est un bon adversaire pour une formation qui cherche à retrouver ses marques. Pour ces raisons, nous misons sur une première victoire de Matos sur le banc strasbourgeois.

Le second pari concerne le match suivant à domicile, face à Lorient. Leurs rencontres de championnat cette saison ont affiché une moyenne de 1,73 but par match, le chiffre le plus bas de toute la division.

L'attaque de Lorient à l'extérieur est émoussée : seul Troyes fait pire avec deux buts, contre quatre buts en cinq matchs pour les Merlus. La production offensive de Strasbourg à domicile est correcte, sans être impressionnante. Les matchs à l'extérieur de Lorient ont affiché une moyenne de 1,2 but par 90 minutes. Strasbourg devrait chercher à verrouiller la rencontre, ce qui fait des moins de 2,5 buts le choix logique.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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