Pourquoi miser sur les buts lors des dernières journées de Ligue 1

Le dénouement de cette saison de Ligue 1 aura lieu dans deux journées. Comment en profiter grâce au nombre de buts marqués pendant les matchs?

Paris Cotes Toulouse vs Lyon - Plus de 2,5 buts 1,65 Angers vs Strasbourg - Plus de 2,5 buts 1,78 Combiné des deux 2,94 Auxerre vs Nice - Plus de 2,5 buts 1,75 Combiné des trois 5,14

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Une saison record en France

Le championnat de France connaît une saison exceptionnelle avec une moyenne de 2,84 buts par match. De plus, 53 % des rencontres disputées se sont terminées avec au moins 3 buts inscrits pendant les 90 minutes de jeu. Les enjeux de la fin de saison mettent en avant les équipes avec les deux dernières journées qui ont été prolifiques:

31ème journée : 3,44 buts par match

32ème journée : 4,11 buts par match

Avec des luttes pour toutes les places européennes et pour le maintien, les six derniers points qui peuvent être marqués représentent beaucoup pour toutes les équipes de Ligue 1. Pour mettre toutes les chances de leurs côtés, les équipes attaquent pour prendre l’avantage. Pendant ce temps, certains sont déjà maintenus et jouent libérés en laissant quelques espaces, mais aussi en prenant plus de risques offensivement.

Les matchs de l’avant-dernière journée avec une cote compétitive

Pour l’avant-dernière journée de championnat, des rencontres avec des enjeux élevés ont lieu, mais aussi certains matchs sans trop de pression qui permettent aux spectateurs de vivre un joli moment de football. Entre la course à l’Europe entre Monaco et Lille, ou celle du maintien entre Auxerre et Nice, les propositions sont attrayantes pour certaines cotes du marché en France.

Toulouse vs Lyon

Les cinq dernières rencontres jouées par Toulouse se sont terminées avec un minimum de 3 buts inscrits et avec les deux équipes qui marquent, à l’exception du match contre Lille. Libérés grâce à un maintien acquis et sans enjeu, les toulousains jouent relâchés et cela leur a permis de gagner à Strasbourg. Ils voudront bien faire pour la dernière de Carles Martinez Novelle au Stadium.

Les Gones jouent leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions et nous offrent des rencontres très offensives. Leurs quatre derniers matchs ont vu un total de 16 buts être inscrits et ils vont devoir se porter vers l’avant pour marquer les trois points. Encore maître de leur destin, une victoire leur permettrait d’avoir un pied sur le podium avant la dernière journée.

Cote Toulouse vs Lyon - Plus de 2,5 buts : 1,65

Angers vs Strasbourg

Il ne manque qu’un point à Angers pour se maintenir officiellement en Ligue 1 et ils ont l’occasion ce week-end d’affronter Strasbourg qui sort d’une demi-finale de Ligue Europa Conférence perdue. Ils jouent face à une équipe qui connaît des difficultés défensives avec 10 buts encaissés lors des dix derniers matchs de championnat joués.

Après les dernières rencontres européennes, les matchs de Strasbourg ont souvent vu au minimum trois buts inscrits pendant la rencontre. Leur moyenne de la saison en déplacement est de 1,67 buts par match et cela nous promet de voir les joueurs de Gary O’Neil tournés vers l’avant, surtout après une désillusion en Europe.

Cote Angers vs Strasbourg - Plus de 2,5 buts : 1,78

Auxerre vs Nice

Ce match de championnat est le plus intéressant de la journée au niveau de l’enjeu. Les deux équipes sont à la lutte pour éviter la place de barragiste occupée par Auxerre avec 3 points de retard sur les Aiglons. Avec 13 buts lors des trois dernières journées, les rencontres des joueurs de Pélissier sont prolifiques avec un contexte difficile et l’envie de se maintenir en Ligue 1.

Nice est encore sur deux tableaux avec la finale de la Coupe de France, mais cette lutte pour le maintien peut se terminer dès dimanche avec une victoire. Une finale qui pourrait officialiser cette fin de saison, surtout que les hommes de Claude Puel retrouvent des couleurs ces dernières semaines et une belle efficacité grâce à Elye Wahi en pointe de l’attaque.

Cote Auxerre vs Nice - Plus de 2,5 buts : 1,75

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