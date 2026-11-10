Marché Cote Vainqueur de la Ligue des Nations - Portugal 6,50 Atteindre la finale - Portugal 2,75

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Ronaldo a pris sa retraite : le Portugal peut-il encaisser le coup ?

La retraite internationale de Cristiano Ronaldo referme le plus long chapitre du football portugais. L'attaquant de 41 ans termine avec des records du monde de 146 buts en sélection, 234 sélections et 10 triplés depuis ses débuts en 2003.

Il a également ajouté un titre à l'Euro 2016 et deux triomphes en Ligue des Nations, en 2019 et en 2025. Capitaine depuis 2008, Ronaldo a contribué à transformer le Portugal d'une équipe douée en une équipe habituée à jouer les grands titres.

La fin de son histoire fut pour le moins mouvementée. Le Portugal a perdu contre l'Espagne, championne du monde, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, et les performances de Ronaldo ont suscité des critiques. Étonnamment, ses statistiques sous Roberto Martinez (0,756 but par match) étaient en réalité supérieures à celles enregistrées sous Fernando Santos (0,624). Malgré tout, certains supporters et médias portugais ont réclamé son banc.

Sous les ordres du nouveau sélectionneur Jorge Jesus, il a débuté le match d'ouverture de la Ligue des Nations contre le Pays de Galles et a manqué plusieurs occasions, terminant avec un xG (buts attendus) de 1,03 et sept tirs. Il a enregistré le plus de tirs cadrés (2), de tirs non cadrés (3), de tirs dans la surface (6) et de touches de balle dans la surface adverse (8) de tous les joueurs sur le terrain.

Ronaldo a ensuite été relégué sur le banc des remplaçants contre la Norvège lors de la deuxième journée. Il a été envoyé s'échauffer mais est finalement resté sur le banc. Cette décision aurait, selon certaines informations, profondément agacé l'attaquant, marquant la première fois depuis 2008 qu'il était laissé sur le banc pour un match compétitif du Portugal.

Lorsque Jesus a annoncé qu'il ne débuterait pas contre le Danemark, Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection et a insisté sur le fait qu'il ne prenait pas sa retraite. Pourtant, le talisman a annoncé la semaine dernière sa retraite du football international.

Le Portugal a continué à bien performer sans Ronaldo, exactement comme de nombreux observateurs l'avaient réclamé pendant la Coupe du monde. La Seleção das Quinas a remporté ses quatre matchs de groupe et occupe la tête de son groupe avec deux rencontres restant à jouer. La question demeure : le Portugal peut-il aller jusqu'au bout sans sa figure centrale ?

Pourquoi le Portugal affiche de belles promesses

Le Portugal fait partie des deux seules nations à avoir déjà validé leur place en quarts de finale de la Ligue des Nations. Avec deux rencontres restantes, l'objectif de Jesus serait de terminer en tête du groupe, ce qui est en bonne voie. Ils possèdent la troisième meilleure attaque de la compétition, avec une moyenne de 2,3 buts par 90 minutes, derrière seulement l'Espagne et l'Angleterre.

Ils ne sont pas seulement performants devant, mais aussi solides défensivement. Leur xGA (buts attendus encaissés) de 4,6 est le quatrième meilleur ex aequo de la compétition.

Le calendrier du Portugal est par ailleurs bien plus clément que celui de ses rivaux. Avec le Danemark et le Pays de Galles encore à affronter, ils sont attendus vainqueurs de ces deux matchs et devraient terminer le Groupe 4 avec 18 points et un parcours parfait.

Ailleurs, l'Angleterre et l'Espagne doivent encore s'affronter, tandis que la France se déplace à San Siro pour affronter l'Italie. Tout point perdu par ces rivaux ne ferait que renforcer la position du Portugal. Malgré la solidité du dossier portugais en l'état, l'équipe n'est que quatrième favorite, derrière l'Espagne, la France et l'Angleterre.

Les marchés de paris semblent avoir réagi au départ du meilleur buteur de l'histoire du Portugal. Leurs cotes se sont allongées sur les marchés du vainqueur final, des buts et du handicap asiatique. Cela ressemble pourtant à une surréaction pour un effectif d'une profondeur remarquable. Rafael Leão et Carlos Forbs, par exemple, qui ont impressionné en Ligue des Champions, sont prêts à combler le vide laissé par Ronaldo.

Le groupe de 28 joueurs de Jesus inclut les non-capés Alberto Costa et Gustavo Varela. Ce dernier est en tête du classement des buteurs de Serie A avec neuf buts. Gonçalo Ramos et Joao Félix, ancien coéquipier de Ronaldo en club, ont chacun marqué trois fois en Ligue des Nations. Les deux devraient prendre une responsabilité accrue devant le but.

Le Portugal offre une bonne valeur pour remporter un troisième titre en Ligue des Nations aux cotes actuelles. Pour une option à cote plus courte, miser sur une qualification en finale constitue une voie à moindre risque. Cependant, quatre matchs ne suffisent pas à tirer des conclusions définitives, et le Portugal doit encore prouver qu'il peut réussir en phase à élimination directe sans Ronaldo.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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