Manchester United a limogé Michael Carrick et s'est tourné vers Mauricio Pochettino. Le club évolue en zone de relégation de Premier League.

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Pourquoi Man Utd a-t-il limogé Carrick pour Pochettino ?

La semaine dernière, Manchester United a licencié son entraîneur Michael Carrick, le club pataugeant dans la zone de relégation de Premier League. Carrick avait succédé à Ruben Amorim en janvier. Il avait mené les Red Devils à une troisième place en remportant 12 de leurs 17 derniers matchs de la saison 2025/26.

Cette saison a très mal tourné. Carrick quitte Old Trafford avec un ratio de victoires de 47 %, le troisième plus faible des huit entraîneurs ayant succédé à Sir Alex Ferguson depuis 2012.

Les signes avant-coureurs étaient là dès le début. Après une défaite à la première journée face à Hull City, fraîchement promu, United a souffert contre une autre équipe promue, Ipswich Town, lors de son premier match à domicile de la saison 2026/27.

Seul un glissement de Marcelino Nunez dans sa propre moitié de terrain a permis à Bruno Fernandes d'égaliser de manière immérité, juste avant la pause. United a ensuite remporté une large victoire 5-2, mais Ipswich a dominé une grande partie de la première période.

Curieusement, United n'a plus gagné en Premier League depuis cette victoire face aux Tractor Boys.

United a atteint un stade de la saison plus tardif en zone de relégation que lors de toute campagne depuis 1986/87. Si United reste dans le dernier tiers après avoir affronté Liverpool le 22 novembre, ce sera son plus long séjour en zone de relégation depuis 1974.

En Ligue des Champions, United a récolté six points en quatre matchs de phase de ligue et pointe à la 17e place. Les prochains matchs face au Sporting CP et au RB Leipzig sont, sur le papier, abordables.

L'effectif a un potentiel indéniable. Depuis l'arrivée de Carrick, United a remporté 47 points en Premier League. Seuls Arsenal (63) et Manchester City (56) ont fait mieux. La faille se situe en défense. Ils ont encaissé 30 buts cette saison, le plus mauvais total d'Europe parmi les cinq grands championnats, à l'exception de Lens.

Pochettino correspond au profil recherché pour redresser la barre. L'Argentin privilégie un football offensif, a l'habitude de faire éclore de jeunes joueurs et crée un lien à la fois avec les joueurs et les supporters.

Dès sa deuxième saison à Tottenham, il a enchaîné trois classements consécutifs dans le top 3 de Premier League. Les Spurs sont devenus de véritables prétendants au titre lors des deux premières campagnes. Leur jeu était généralement un plaisir à regarder.

Pochettino arrive dans le nord-ouest de l'Angleterre pour prendre l'entraînement les 18 ou 19 novembre, quelques jours avant un déplacement à Anfield. Il quitte la sélection masculine des États-Unis pour prendre les rênes de United, avec un contrat de deux ans et demi courant jusqu'en juin 2029.

Pourquoi Pochettino crée-t-il de la valeur de paris (value) sur les Red Devils ?

Les résultats s'étaient améliorés la saison dernière lorsque Carrick avait remplacé Amorim. Parier sur un effet nouvel entraîneur similaire est plausible aujourd'hui. Pochettino a les compétences et la concentration nécessaires pour développer la physicité.

L'équipe d'Amorim était incroyablement athlétique, avec une bonne endurance malgré ses failles. Sans engagements européens, cette condition physique s'est prolongée durant le mandat de Carrick. Cela leur a permis de jouer un football d'un bout à l'autre du terrain lors de ses 16 premiers matchs.

Pochettino n'aura pas de présaison, mais une hausse de la physicité de 15 % à 20 % donnerait aux joueurs une base pour rivaliser. Les États-Unis formaient une véritable équipe à la Pochettino lors de la Coupe du monde de l'été dernier. Parmi les équipes ayant disputé cinq matchs ou plus, seuls les vainqueurs, l'Espagne et le Canada, les ont devancés en nombre de récupérations hautes par match (8,0) ou en PPDA (passes par action défensive, 10,2).

Son bilan plaide pour une remontée au classement. Il n'a jamais terminé plus bas que cinquième lors d'une saison complète en Angleterre, avec notamment une deuxième place en 2016-17 et une troisième place en 2015-16 et 2017-18. C'est pourquoi une finale de Manchester United dans le top 6 constitue le pari phare. Le top 5 est l'option plus audacieuse, tandis que le top 4 reste un pari lointain.

Une qualification dans le top 8 en Ligue des Champions reste une possibilité, mais United a du retard à rattraper depuis la 17e place, avec le Sporting et Leipzig encore à affronter. Il faudrait gagner ces deux matchs pour espérer une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le trophée majeur est le marché à éviter, y compris celui sur un trophée majeur. Pochettino a longtemps été critiqué pour son incapacité à mener ses équipes au bout en Angleterre. Aux Spurs, il a perdu la finale de la League Cup 2014-15 et atteint les demi-finales de FA Cup en 2016-17 et 2017-18. En 2018-19, il a atteint la finale de la Ligue des Champions et les demi-finales de la League Cup.

À Chelsea, il a terminé sixième en 2023-24, atteint les demi-finales de FA Cup et perdu la finale de la League Cup. Il a remporté ses premiers trophées au PSG, la Coupe de France 2021 et le titre de Ligue 1 en 2022. Cependant, la direction a considéré cela comme le strict minimum, et l'Argentin n'est pas allé au bout de son contrat.

Une relégation semble peu probable. United était avant-dernier en août 2007 avant de remporter le titre. Pochettino pour le titre d'entraîneur du mois de novembre est une option amusante à petite mise. Cela nécessiterait toutefois sûrement une victoire à Anfield, suivie d'une victoire à domicile face à un solide huitième, Brentford.

Dans l'ensemble, les marchés du top 5 et du top 6 semblent offrir les meilleures options si Pochettino parvient à produire un impact immédiat.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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