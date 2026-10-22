Misez sur les buts dans ces cinq rencontres des grands championnats européens

Plusieurs équipes friandes de buts s'apprêtent à se croiser. Le déplacement de Brighton à Anfield fait partie des rencontres qui pourraient offrir une belle avalanche offensive, et plus largement, les paris sur les buts semblent avoir le vent en poupe cette saison à travers le continent.

Marchés du football européen Cote Crystal Palace - Newcastle : plus de 2,5 buts 1,57 Liverpool - Brighton : les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts 1,80 Augsbourg - Union Berlin : plus de 2,5 buts 1,45 L'Inter marque plus de 2,5 buts contre la Fiorentina 1,95 Racing Santander - Espanyol : les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts 1,95

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Crystal Palace - Newcastle : plus de 2,5 buts

Deux entraîneurs sous pression s'affrontent à Selhurst Park dimanche. Une défaite pour l'un ou l'autre, que ce soit pour Pierre Sage ou Matthias Jaissle, ajouterait à la pression qui pèse déjà sur eux, tous deux nommés durant l'été.

Les deux équipes ont connu des difficultés défensives jusqu'ici, sans que Sage ni Jaissle ne parviennent à organiser leur arrière-garde. Crystal Palace affiche la pire xGA (buts attendus encaissés) de Premier League avec 14,81, pour 17 buts concédés. Newcastle, de son côté, a encaissé 14 buts pour une xGA totale de 12,10.

Les Magpies ont particulièrement souffert à l'extérieur. Leurs deux derniers déplacements se sont chacun soldés par une défaite 4-1, contre Leeds puis Coventry. Sur l'ensemble de la saison, leurs rencontres de Premier League affichent une moyenne de 3,43 buts par 90 minutes.

Les cinq réceptions de Crystal Palace cette saison, toutes compétitions confondues, ont toutes compté au moins trois buts. À Selhurst Park, leurs matchs de Premier League affichent une moyenne de 4,67 buts par rencontre. Avec deux défenses aussi perméables, le pari sur plus de 2,5 buts semble valoir la peine.

Liverpool - Brighton : les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts

Autre rencontre de Premier League qui devrait offrir du spectacle, le choc entre Liverpool et un Brighton en pleine forme. Les Seagulls ont passé cinq buts à leurs rivaux de Palace le week-end dernier. De leur côté, les Reds abordent cette rencontre après un spectaculaire 4-3 contre Villarreal en Ligue des Champions.

Andoni Iraola n'a pas encore réglé ses problèmes défensifs, mais son attaque commence à fonctionner. Les Reds ont inscrit 12 buts lors de leurs trois dernières sorties toutes compétitions confondues. Ils ont toutefois aussi encaissé trois buts lors de trois de leurs quatre derniers matchs.

Le début de saison tonitruant de Brighton suggère que les Seagulls pourraient représenter une réelle menace, et cette rencontre devrait produire des occasions aux deux extrémités du terrain. L'équipe de Fabian Hurzeler est la meilleure attaque du championnat avec 23 buts. Elle se classe aussi deuxième au classement des buts attendus (xG), avec un total de 14,91.

Les Seagulls ont marqué à dix reprises lors de leurs trois déplacements en Premier League jusqu'ici. Ils restent cependant sur neuf confrontations consécutives face à Liverpool sans garder leur cage inviolée. Ces matchs ont affiché une moyenne de 3,44 buts au total.

Les soucis défensifs de Liverpool étaient déjà visibles la saison passée : les Reds n'ont gardé que trois clean sheets à domicile en Premier League en 2026. Ils ont encaissé 1,15 but par 90 minutes sur cette période de 13 matchs. Liverpool a marqué lors de 10 de ces rencontres, avec une moyenne de 1,62 but par match.

Compte tenu de ces tendances, ce duel ne devrait pas manquer d'animation. Le pari combinant les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts semble offrir de la valeur, avec une probabilité implicite de 56 %.

Augsbourg - Union Berlin : plus de 2,5 buts

Parmi les quatre plus grands championnats européens, la Bundesliga a été le plus prolifique cette saison. Les matchs du championnat allemand affichent une moyenne de 3,69 buts par rencontre. À titre de comparaison, la Liga en compte 3,08, la Serie A 2,94 et la Premier League 2,87.

Si la saison a été prolifique sur tout le continent, l'Allemagne reste une option solide pour un pari sur les buts. Le choc de ce week-end entre Augsbourg et l'Union Berlin s'annonce dans cette lignée.

Les matchs d'Augsbourg en Bundesliga affichent une moyenne de 4,67 buts par rencontre, un total deuxième ex aequo du championnat. Leur total de 18,48 en xGA est également le plus élevé de la division, et dépasse nettement leur total de 12 buts encaissés. Cela traduit de gros problèmes défensifs pour l'équipe de Manuel Baum.

Point positif, Augsbourg affiche le cinquième meilleur total de xG, et rien n'indique un changement d'approche offensive. Les six matchs de championnat d'Augsbourg cette saison ont tous compté au moins trois buts. Leur dernière sortie s'est soldée par une défaite 4-3 contre Elversberg.

L'Union Berlin possède la deuxième pire défense de Bundesliga, alors qu'elle n'a disputé que deux matchs à l'extérieur jusqu'ici. Les Berlinois ont encaissé 11 buts lors de leurs déplacements à Munich et à Leverkusen.

L'Union n'a gardé qu'une seule cage inviolée lors de ses 12 derniers déplacements en Bundesliga en 2026. Ces rencontres ont affiché une moyenne de 3,5 buts par 90 minutes. Le pari sur plus de 2,5 buts semble être la bonne approche face à un Augsbourg qui prend des risques.

Inter - Fiorentina : l'Inter marque plus de 2,5 buts

L'Inter a été, et de loin, l'attaque la plus dangereuse de Serie A cette saison. Son total de xG de 20,06 devance largement celui de la Roma, à 14,98. Les Nerazzurri ont concrétisé leurs occasions, leur total de 21 buts dépassant légèrement leur total de xG.

À domicile, ils ont brillé devant le but, marquant au moins trois buts lors de leurs quatre matchs de championnat. L'Inter a affiché une moyenne de 3,75 buts par 90 minutes sur ces rencontres.

La Fiorentina étant vulnérable face aux équipes les plus fortes, tout porte à croire que cette tendance va se poursuivre. La Viola a encaissé quatre buts à Rome en août et trois à domicile contre Côme lors de sa dernière sortie.

Comme ce fut le cas à Rome, la Fiorentina se voit attribuer une probabilité implicite de victoire inférieure à 20 % ici. Elle avait fait face à 22 tirs lors de cette confrontation la saison passée, concédant six grosses occasions lors d'une défaite 3-0.

L'équipe de Cristian Chivu aborde ce choc après avoir marqué trois buts ou plus lors de quatre de ses cinq derniers matchs de championnat. Miser sur une nouvelle performance de ce type dimanche semble une option intéressante à une cote proche de l'évènement.

Racing Santander - Espanyol : les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts

Racing Santander a été l'une des équipes promues les plus portées sur l'offensive de Liga ces dernières années. Jose Alberto est resté fidèle aux méthodes qui ont permis aux Cantabriques de remporter la Segunda Division la saison dernière. Cela a donné des résultats contrastés, mais beaucoup de spectacle.

Les matchs impliquant le Racing ont produit le deuxième plus grand nombre de buts de Liga, avec une moyenne de 4,22 par rencontre. Leurs totaux de 20,86 en xGA et de 25 buts encaissés sont les plus élevés de la division. Cela suggère qu'une lutte pour le maintien se profile à El Sardinero.

À l'autre bout du terrain, le Racing représente toutefois une menace bien réelle. L'équipe a marqué neuf fois lors de ses quatre réceptions en championnat jusqu'ici. Le pari plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent s'est révélé gagnant à chaque occasion.

Poursuivre cette stratégie gagnante semble l'option la plus judicieuse pour la venue de l'Espanyol. L'équipe de Manolo n'a gardé que deux cages inviolées en neuf sorties de championnat cette saison. Elle devrait néanmoins mettre en difficulté une défense fragile, l'attaquant Roberto Fernandez comptant déjà six buts en Liga cette saison.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.