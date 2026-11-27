Le Real Madrid a connu de fortes tensions dans le vestiaire la saison dernière, mais l'équipe commence à retrouver de la cohésion sous la direction de Mourinho.

Marché Ligue des Champions Sélection Cote Vainqueur de la phase de groupes Real Madrid vainqueur de la phase de groupes 1,53 Vainqueur final Real Madrid vainqueur de la Ligue des Champions 6,50 Nation vainqueur Espagne 2,35

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

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La magie de Mourinho commence à opérer

Le Real Madrid affrontait le PSV lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions 2026/27 en net favori. Le club néerlandais est entré dans la rencontre avec intention et détermination. Le PSV a pris le contrôle du jeu, créé quatre grosses occasions et converti un penalty pour mener 1-0 à la pause.

Jose Mourinho a fait son coup à la mi-temps, remplaçant Antonio Rüdiger, Eder Militão et Aurélien Tchouaméni par Ibrahima Konaté, Jude Bellingham et Dean Huijsen. Le « Special One » voulait instaurer un jeu davantage basé sur la possession, et cela a fonctionné. Ces changements ont permis de faire basculer la rencontre.

Arda Güler et Bellingham ont commencé à porter le ballon dans le camp du PSV, mettant le club néerlandais sous pression et provoquant trois buts en 15 minutes. Une passe en retrait manquée de Güler a offert à Federico Valverde l'égalisation pour le Real. Pas en reste, Bellingham a inscrit un but digne du Puskás, donnant l'avantage à Los Blancos dix minutes après l'égalisation.

Vinicius Junior a connu des difficultés sous Mourinho, apparaissant comme un joueur différent de l'attaquant affamé de buts de la saison dernière. Évoluant dans un rôle plus secondaire et avec moins d'espace dans le dernier tiers, où Mbappé et Bellingham occupent le terrain, il a semblé en décalage.

Face au PSV, Vinicius a disputé les 90 minutes, généré 1,19 xG (buts attendus) et inscrit le cinquième but de la soirée. Les supporters du Real espèrent retrouver le Vinicius d'antan, surtout s'il a enfin accepté son rôle dans l'équipe.

Après qu'Álvaro Arbeloa a peiné à gérer les egos du vestiaire suite au départ de Carlo Ancelotti, Mourinho semble être parvenu à canaliser ses stars.

Où le Real Madrid offre de la valeur pour les paris

Avant leur dernière sortie face au PSV, la cote du Real Madrid pour remporter la Ligue des Champions était élevée. Les marchés de paris ont réagi en resserrant les cotes pour le 16e sacre européen de Madrid. Los Blancos étaient sixièmes favoris pour tout remporter, mais ils sont désormais quatrièmes, juste derrière Arsenal. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, domine le marché aux côtés du Barça.

Álvaro Arbeloa et même Carlo Ancelotti ont semblé peiner à contrôler ce vestiaire. Cela représentait un obstacle majeur à surmonter pour Mourinho. Un début de saison poussif a alimenté l'évaluation des marchés concernant Los Blancos, en particulier en Ligue des Champions. Cependant, après leur victoire face au PSV, il semble que les pièces du puzzle se mettent en place, et l'équipe retrouve des airs du Real Madrid que l'Europe redoute habituellement.

Avec trois matchs de phase de ligue restants, le Real Madrid affronte des adversaires coriaces, mais peut encore terminer en tête. Los Blancos affichent un bilan parfait, seule équipe de la compétition dans ce cas. Avec Arsenal, le LASK Linz et le Shakhtar encore au programme, impossible d'exclure une première place finale.

Mourinho a remporté 12 victoires et fait match nul à huit reprises sur les 23 matchs qu'il a dirigés contre Arsenal. Une nouvelle victoire le 9 décembre augmenterait les chances d'une place parmi les deux premiers. Le PSG, sur le papier, affronte des adversaires plus difficiles, avec Aston Villa, Côme et Galatasaray au programme. Dans ces conditions, les pronostics sur le Real Madrid pour remporter la phase de ligue de la Ligue des Champions semblent cohérents.

Une fois la phase à élimination directe atteinte, chaque grande équipe dispose d'une véritable chance de décrocher le titre. Le Real Madrid est le club le plus titré de l'histoire de la compétition, avec un record de 15 titres, et a l'habitude de surprendre ses adversaires. Une place dans les deux premiers garantirait également un match retour à domicile à chaque tour à élimination directe. Il s'agit historiquement de l'un de leurs effectifs les plus forts, et avec une cote appelée à continuer de se resserrer, les pronostics sur le Real Madrid méritent d'être suivis dès maintenant.

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