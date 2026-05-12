Festival de buts attendu pour la dernière journée de Ligue 1 et de Bundesliga

Le rideau tombe ce week-end sur la Ligue 1 et la Bundesliga. Les statistiques historiques annoncent une pluie de buts pour ce dénouement. Nous avons sélectionné quatre rencontres qui représentent de solides opportunités sur le marché de l'Overs.

Match Marché Cote Francfort vs Stuttgart Victoire de Stuttgart & plus de 2,5 buts 2,00 St. Pauli vs Wolfsburg Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts 1,69 Lille vs Auxerre Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts 2,10 Lyon vs Lens Plus de 3,5 buts au total 2,25

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

L'historique plaide pour un feu d'artifice final

En Ligue 1 comme en Bundesliga, la dernière journée de championnat est rarement une affaire de calculs défensifs. Entre les équipes qui jettent leurs dernières forces dans la bataille pour leurs objectifs et celles qui jouent libérées, le spectacle offensif est souvent au rendez-vous.

En Allemagne, les quatre dernières clôtures de Bundesliga ont été particulièrement prolifiques. En 2024/25, sept matchs sur neuf ont dépassé la barre des 2,5 buts, pour une moyenne de 3,44 buts par rencontre.

L'exercice précédent avait été encore plus explosif : l'intégralité des neuf rencontres de la saison 2023/24 avait validé l'Overs 2,5, avec une moyenne hallucinante de 4,22 buts par match.

En 2021/22, huit matchs sur neuf suivaient cette tendance (3,66 buts par 90 minutes). Même le bilan le plus "faible" de ces quatre dernières années, en 2022/23, affichait tout de même une moyenne solide de 3 buts tout pile par match.

La Ligue 1 suit une trajectoire quasi identique avec une régularité impressionnante. Les statistiques dans l'Hexagone sont même parfois supérieures.

Le cru 2024/25 de la Ligue 1 s'est achevé avec huit matchs sur neuf au-dessus des 2,5 buts, soit une moyenne de 4,22 buts par match. La finale de 2023/24 a délivré 3,44 buts par rencontre, tandis que les éditions 2022/23 et 2021/22 sont toutes deux restées au-dessus de la barre des 3,00.

Sur ces huit saisons cumulées dans les deux championnats voisins, la moyenne n'est jamais descendue sous les 3,00 buts par match lors du week-end final. C’est une constante : le dénouement est synonyme de filets qui tremblent.

Quand l’enjeu est à son paroxysme - qu’il s’agisse d’Europe, de maintien ou simplement d'honneur - les défenses se relâchent et les attaques prennent le dessus. Les données sont formelles : les buts sont l'ADN de la dernière journée.

Francfort à la peine, Stuttgart vise la C1

Stuttgart aborde cette dernière journée avec une motivation maximale. Actuellement quatrièmes avec 61 points, les Souabes sont au coude-à-coude avec Hoffenheim pour le dernier ticket qualificatif en Ligue des champions. Une victoire leur assurerait une place dans l'élite européenne pour la première fois depuis la saison 2024/25.

Les hommes de Sebastian Hoeness ont trouvé leur rythme de croisière au meilleur moment : ils sont invaincus sur leurs quatre derniers matchs, dont trois victoires. Avec 69 buts inscrits cette saison, l'attaque du VfB est la deuxième plus performante d'Allemagne.

À l'inverse, l'Eintracht Francfort traverse une période de turbulences. Les "Aigles" n'ont plus gagné depuis quatre rencontres et ont vu leurs espoirs de Conference League s'envoler au profit de Fribourg. Si leur attaque reste correcte (59 buts, 6e bilan du championnat), c'est leur fragilité défensive qui inquiète.

Avec la C1 en ligne de mire, Stuttgart va pousser. Francfort, qui cherche à retrouver l'Europe, sera contraint de réagir. Les deux équipes ont les arguments pour marquer, mais la dynamique de Stuttgart et les lacunes défensives des locaux laissent présager un match ouvert et riche en buts.

Un "six-points" décisif pour le maintien en Bundesliga

Le scénario est incroyable : les trois derniers du classement comptent tous 26 points avant cet ultime acte. Wolfsburg et St. Pauli s'affrontent dans un duel fratricide pour déterminer qui descendra directement et qui sauvera sa peau via un barrage.

Leurs bilans sont identiques : 6 victoires, 8 nuls et 19 défaites. Wolfsburg possède un léger avantage à la différence de buts, mais la vérité sortira du terrain.

Les "Kiezkicker" de St. Pauli restent sur neuf matchs sans victoire, dont trois défaites consécutives. Wolfsburg n'est guère plus fringant avec un seul succès lors de ses 16 dernières sorties. Les deux formations savent qu'un nul pourrait les condamner toutes les deux ; la victoire est impérative.

L'historique et l'enjeu suggèrent un match disputé. À l'aller, Wolfsburg l'avait emporté 2-1. Dans l'obligation de se livrer pour survivre, les deux équipes devraient trouver le chemin des filets dans une rencontre sous haute tension.

Choc des extrêmes en Ligue 1

Lille est sans doute l'équipe la plus en forme du championnat de France. Invaincus depuis sept matchs, les Dogues ont leur destin entre les mains pour la troisième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

Un succès dimanche leur offrirait un billet pour la phase de ligue de la C1. Le LOSC ne devance Lyon que d'un petit point. Cependant, Auxerre ne vient pas en victime expiatoire.

L'AJA joue sa survie. 15es avec 31 points (à égalité avec Nice), les Auxerrois veulent éviter les barrages. Leurs récentes victoires contre Nice et Angers ont regonflé le moral du groupe.

Lille reste sur deux nuls à domicile, mais l'enjeu a changé. Auxerre sait qu'un exploit pourrait valider son maintien. Entre le besoin de points des visiteurs et la puissance de feu lilloise, le spectacle devrait être au rendez-vous.

Duel pour le Top 4 au Groupama Stadium

La défaite 2-1 de Lyon à Toulouse a stoppé net la série de quatre victoires des Gones et a permis à Lille de leur griller la politesse. L'équipe de Pierre Sage est désormais quatrième et doit gagner pour espérer reprendre la place de qualification directe.

En face, Lens se présente avec la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 (62 buts). Après un match éprouvant physiquement contre le PSG, les Sang et Or veulent finir en beauté.

Ces deux clubs prônent un football résolument offensif. Leurs matchs tournent en moyenne autour de trois buts. Lyon a vu l'Overs 3,5 passer deux fois lors de ses trois dernières sorties, tandis que Lens a dépassé ce seuil lors de trois de ses six derniers matchs officiels.

Sans rien à perdre et avec l'Europe en ligne de mire, une rencontre débridée est attendue au Parc Olympique Lyonnais. Miser sur plus de 3,5 buts dans ce qui pourrait être le match le plus spectaculaire de la journée offre une valeur ajoutée considérable.

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