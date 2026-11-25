L'Angleterre a battu les champions du monde à Madrid pour terminer en tête du groupe 3 et aborde la phase à élimination directe de la Ligue des Nations avec l'étiquette de favori.

Marché vainqueur Ligue des Nations 2026/27 Cote Angleterre 4,00 France 4,50 Espagne 4,50 Allemagne 6,50

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

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Angleterre : les Three Lions peuvent-ils conserver cette dynamique jusqu'au titre ?

L'équipe de Thomas Tuchel a mis fin à la série de 43 matchs sans défaite de l'Espagne en s'imposant 3-2 à Madrid lors de la sixième journée. Harry Kane, Ezri Konsa et Ben White avaient donné trois buts d'avance à l'Angleterre avant l'expulsion d'Elliot Anderson, qui a permis à l'Espagne de revenir dans la partie.

Mikel Oyarzabal a transformé un penalty avant que Nico Williams ne double l'avance des hôtes. L'Angleterre est parvenue à tenir, contrairement à ce qui s'était produit lors de leur demi-finale de Coupe du monde contre l'Argentine.

Ce résultat a propulsé l'Angleterre devant l'Espagne et la France comme choix numéro un des bookmakers pour remporter la Ligue des Nations 2026/27. Mieux encore, le tirage des quarts de finale leur est favorable. Les hommes de Tuchel affronteront la Norvège lors d'un quart de finale aller-retour en mars.

L'Angleterre avait battu les Norvégiens 2-1 à Miami lors de la Coupe du monde. Jude Bellingham avait inscrit un doublé pour compléter une victoire après avoir été mené. Le vainqueur affrontera l'Allemagne ou la Belgique en demi-finale. Obtenir l'organisation des phases finales leur donnerait également l'avantage du terrain, ce qui pourrait encore réduire leurs cotes.

La forme vient appuyer ce constat. L'Angleterre n'a perdu que deux de ses 16 derniers matchs, amicaux inclus. Même lors de leur défaite initiale en Ligue des Nations face à l'Espagne à Wembley, les hommes de Tuchel avaient démontré qu'ils pouvaient rivaliser avec les champions du monde.

La principale inquiétude concerne Kane, qui devrait manquer l'intégralité de la double confrontation contre la Norvège en raison d'une blessure. Cependant, le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre devrait être rétabli en juin pour les deux derniers matchs potentiels. Avec un parcours favorable, une forme récente solide et l'avantage potentiel d'accueillir les phases finales, l'Angleterre offre la meilleure valeur parmi les principaux prétendants. Elle mérite d'être considérée à une probabilité implicite de 25 %.

Les Anglais sont en tête de la Ligue A pour les buts attendus (xG, 16,6) et ont créé plus de grosses occasions (30) qu'aucune autre nation de la compétition. Ils affichent également le nombre de clean sheets le plus élevé à égalité (3) dans la compétition jusqu'à présent.

France : Zidane peut-il tirer le meilleur de ce groupe ?

La France a terminé en tête de son groupe pour un tout petit écart. La défaite face à l'Italie lors de la cinquième journée a relancé les doutes sur la capacité du nouveau sélectionneur Zinedine Zidane à tirer le meilleur de ce groupe de joueurs.

Les Bleus ont dominé la possession, avec une moyenne de 64 %. Pourtant, ils n'ont généré que 10,5 buts attendus (xG), la huitième meilleure performance de la compétition. Ils ont également totalisé 279 touches de balle dans la surface adverse, soit 44 de plus que l'Allemagne, deuxième à ce classement (235).

L'absence de Kylian Mbappé, qui a manqué plusieurs matchs sur blessure, explique en partie ce constat. L'absence de longue durée de Désiré Doué aggrave les problèmes de Zidane.

Les statistiques défensives ne sont pas plus convaincantes. La France n'a conservé que deux clean sheets, malgré une moyenne d'un seul but encaissé par match. Parmi les huit quart-de-finalistes, seul le Portugal (+1,1) affiche une différence de xG plus mauvaise.

Le tirage au sort n'arrange rien non plus. La France affrontera l'Espagne en mars, qui l'avait battue 2-0 en quart de finale de Coupe du monde. Ce tirage difficile explique en grande partie pourquoi leur cote dans le marché outright s'est dégradée ces dernières semaines.

Le talent de cet effectif ne fait aucun doute, et le retour de Mbappé pourrait rapidement changer la donne. Néanmoins, beaucoup de possession sans tranchant offensif, une défense perméable et un quart de finale brutal forment une combinaison difficile à défendre.

À une probabilité implicite actuelle de 22,22 %, nous préférerions regarder ailleurs dans le marché vainqueur de la Ligue des Nations, du moins pour le moment.

Espagne : les champions du monde méritent-ils d'être soutenus à ce prix ?

Comme pour la France, un tirage difficile explique en grande partie pourquoi l'Espagne n'est plus la favorite des bookmakers. La Roja affrontera les Bleus en mars. Le match retour se disputera également en France, ce qui pourrait s'avérer déterminant selon l'issue du match aller. C'est un obstacle de taille avant même d'envisager une demi-finale.

Leur bilan reste impressionnant. L'Espagne avait enchaîné 43 matchs sans défaite, amicaux inclus, avant de s'incliner face à l'Angleterre à Madrid. Pourtant, ils avaient frôlé la défaite plus tôt dans la campagne. Lors de leur victoire 3-2 à Wembley lors de la première journée, Kane avait manqué un penalty alors que l'Angleterre menait 2-1, une erreur coûteuse qui s'était finalement révélée décisive.

Les statistiques défensives sont le véritable point d'inquiétude, du moins sur le papier. L'Espagne avait remporté la Coupe du monde en conservant sept clean sheets et en n'encaissant qu'un seul but. Ils n'ont conservé qu'un seul clean sheet et encaissé huit buts dans cette Ligue des Nations. C'est une chute considérable par rapport au niveau qui les avait menés au titre mondial.

Néanmoins, la Roja affiche la meilleure différence de xG concédés (6,9) de la Ligue A. Ils sont également deuxièmes, juste derrière l'Angleterre, pour les buts marqués par match (2,7). Sur le papier, ils restent la meilleure équipe de la compétition, et personne ne serait surpris de les voir soulever le trophée.

Cependant, compte tenu du tirage difficile, de leur déclin défensif et de la récente défaite face à l'Angleterre, les cotes actuelles n'offrent que peu de valeur. Il pourrait être plus sage d'attendre et de suivre la progression de l'Espagne, au moins jusqu'après le match aller.

Allemagne : sont-ils les outsiders les plus intéressants ?

L'Allemagne monte en puissance dans le marché outright de la Ligue des Nations. Elle affiche la meilleure défense de la compétition, avec seulement trois buts encaissés. Leur défaite 1-0 à domicile face à la Grèce était imméritée. Les Grecs ont marqué sur leur seul tir cadré, tandis que l'Allemagne a bombardé le but grec de 16 tentatives.

Jurgen Klopp commence à façonner une équipe nationale à son image. Le signal le plus encourageant a été la victoire 5-0 des Allemands face aux Pays-Bas. L'Allemagne n'a perdu que deux de ses 19 derniers matchs, toutes compétitions confondues.

Ils dominent également la Ligue A pour la possession moyenne en Ligue des Nations (67 %) et se classent quatrièmes pour les buts attendus (xG, 12,9) et pour les grosses occasions manquées (15) sur six matchs. Ce manque d'efficacité est le seul point clair à améliorer. Fait important, cela laisse penser que leurs résultats pourraient encore s'améliorer.

Leur parcours en phase à élimination directe est également favorable. Un quart de finale face à la Belgique constitue un tirage très clément, et le vainqueur du duel Angleterre-Norvège les attend en demi-finale.

L'Allemagne ne paraît pas encore aussi forte que les Anglais mais, avec quelques mois de travail, ce jeune groupe ne peut que progresser sous la houlette de Klopp. La meilleure défense de la compétition, un entraîneur de tout premier plan et un tirage favorable en font une cote séduisante, que ce soit outright ou même chacun gagnant. Parmi les quatre équipes, l'Allemagne serait notre choix préféré aux côtés de l'Angleterre, notamment compte tenu de sa probabilité implicite de 15,39 %.

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