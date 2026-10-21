Cotes top 4 Bundesliga : des outsiders qui offrent de la valeur

Au-delà des deux premiers, la course à la qualification pour le top 4 reste ouverte, avec plusieurs équipes qui affichent la qualité et la solidité nécessaires pour déjouer les pronostics.

Top 4 Bundesliga Cote Fribourg 4,50 Stuttgart 3,50 Mayence 15,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Fribourg

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont déjà bien placés pour s'assurer deux des quatre places qualificatives pour la Ligue des Champions en Bundesliga. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund restent tous deux invaincus après six journées, chacun totalisant 14 points.

Les statistiques avancées du Bayern sont inégalées, avec 20,9 xG cumulés et 22 buts marqués. Les champions en titre devraient à nouveau dominer la Bundesliga. Dortmund reste leur principal challenger, malgré un total de 10,0 xG assez décevant, seulement le dixième meilleur de la ligue.

La course pour les deux autres places du top 4 est bien plus ouverte. Fribourg occupe actuellement la troisième position, à seulement un point des deux premiers. Cela s'explique en grande partie par un excellent travail défensif depuis le début de la saison.

L'équipe n'a encaissé que six buts pour seulement 5,64 xGA (buts attendus concédés). La formation de Julian Schuster se classe deuxième à ce niveau, entre le Bayern (5,56 xGA) et Dortmund (6,25 xGA). De plus, aucune équipe n'a concédé moins de tirs cadrés que Fribourg (15) sur les six premières journées.

Bien qu'affaibli par le départ estival de Johan Manzambi, Fribourg semble avoir bien réinvesti. L'équipe affiche une moyenne de 2,50 buts par match. Elle a néanmoins largement surperformé son total de xG de 11,59, qui ne constitue que le septième meilleur bilan de la ligue.

Même si leur efficacité actuelle devant le but venait à s'atténuer légèrement, les données sous-jacentes continuent de pointer vers une belle campagne européenne. En dehors des quatre favoris, les Breisgau-Brasilianer apparaissent comme le choix de valeur pour rallier la Ligue des Champions. Ils peuvent actuellement être joués pour une place dans le top 4 avec une probabilité implicite de 22 %.

Stuttgart

Aux côtés du Bayern Munich et du Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig sont eux aussi actuellement favoris pour une place dans le top 4. Les cotes n'ont guère bougé, malgré les débuts poussifs de certains favoris.

Leverkusen a créé la surprise en s'inclinant lors de sa première journée à Elversberg, mais a depuis confirmé ses ambitions. Des victoires face à Die Roten Bullen puis contre Mayence et Fribourg, autres prétendants au top 4, lors de ses trois derniers matches, sont de bon augure pour ses chances.

La piètre forme de Leipzig à l'extérieur offre toutefois de l'espoir aux autres prétendants. La formation de Martin Demichelis reste sans point loin de ses bases après une défaite 6-1 face au Bayern Munich lors de sa dernière sortie.

Stuttgart fait également partie des clubs qui pourraient se mêler à la lutte. Quatrième la saison dernière, le club semble déjà pâtir de ses engagements européens supplémentaires sur le plan national.

L'équipe pointe actuellement à la 13e place de Bundesliga, après avoir perdu quatre de ses six premiers matches. Die Roten n'ont marqué que huit buts, malgré un total solide de 12,33 xG. Il s'agit de la plus grosse sous-performance de la ligue, près de deux fois supérieure à celle de l'équipe classée deuxième sur ce critère (buts par rapport au xG).

Ces chiffres suggèrent que Stuttgart devrait progresser au fil de la saison. Sa forme à l'extérieur reste toutefois un véritable motif d'inquiétude, comme l'a montré une défaite 1-0 face à Hambourg le week-end dernier.

Les espoirs du club de retrouver la Ligue des Champions s'estomperont rapidement si la situation ne s'améliore pas sur la route. Rien n'est acquis, compte tenu des exigences d'un calendrier chargé sur les prochains mois. Ces difficultés laissent penser que Stuttgart offre moins de valeur que Fribourg, alors que les deux clubs sont actuellement proposés à une cote similaire.

Mayence

La course au top 4 de Bundesliga semble nettement plus disputée que ne le suggèrent les cotes actuelles. Si Leipzig continue de trébucher ou si l'un des autres prétendants décroche, ce marché pourrait connaître de sérieux bouleversements.

C'est dans ce scénario qu'un outsider comme Mayence pourrait voir sa cote se resserrer soudainement. Die Nullfünfer ont déjà grimpé jusqu'à la cinquième place, après avoir remporté trois de leurs six premiers matches.

Toutes leurs victoires ont été obtenues à l'extérieur, face à Schalke, au Borussia Mönchengladbach et à Hambourg. Des défaites à domicile contre le Bayer Leverkusen et contre un Eintracht Francfort pourtant en difficulté révèlent cependant une certaine irrégularité.

Si des tests plus relevés attendent l'équipe, les statistiques avancées restent encourageantes. Mayence occupe actuellement la troisième place de Bundesliga avec 12,1 xPTS (points attendus).

La formation d'Urs Fischer peut actuellement être jouée pour une place dans le top 4 avec une probabilité implicite de 7 %. Si Fribourg paraît mieux armé pour tenir la distance sur la durée, Mayence conserve une vraie valeur à une cote aussi élevée.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

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