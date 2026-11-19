Le meneur de jeu de Lens Florian Thauvin a déjà dépassé son total de passes décisives de la saison dernière après seulement 10 matchs. Peut-il remporter le titre de meilleur passeur de Ligue 1 cette saison ?

Meilleur passeur en Ligue 1 2026/27 Cote Florian Thauvin (Lens) 2,00 Cristian Casseres Jr (Toulouse) 7,00 Lassine Sinayoko (Paris FC) 13,00

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Nouveau sur le bookmaker ? Obtenez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue avec le code promo Unibet !

Comparez les meilleurs sites de paris sportifs en France avant de placer votre prono.

Comparez les meilleurs bonus paris sportifs du moment.

Florian Thauvin - Lens

Avant le début de la saison de Ligue 1, Florian Thauvin était considéré comme un outsider pour décrocher le titre de meilleur passeur du championnat. Ces cotes lui donnaient une probabilité implicite de 9 % de terminer la saison 2026/27 en tête du classement. Après sept passes décisives lors de ses dix premières apparitions en championnat, le joueur de 33 ans affiche désormais une probabilité implicite de 50 %.

Avant d'examiner les données derrière la performance de Thauvin, il convient de souligner que les prétendants traditionnels à ce titre ne sont pas dans la course cette saison.

Khvicha Kvaratskhelia est blessé, tandis que le Paris Saint-Germain a réparti sa production créative entre ses joueurs disponibles. Le Géorgien affichait une probabilité de 12 % en début de saison, tandis que Fabian Ruiz était à 14 % et n'avait que deux passes décisives en huit apparitions.

Les statistiques de Thauvin sont impressionnantes, puisque quatre de ses sept passes décisives, soit 57 %, sont venues du jeu ouvert. Il est co-leader de Ligue 1 pour les occasions créées avec 31. Il est également premier pour l'xA (buts attendus sur passe) avec 4,14 et pour l'xA en jeu ouvert avec 3,27.

Thauvin a également délivré les passes décisives sur les trois buts de Lens sur coup de pied arrêté cette saison. Au total, il a contribué à 12 des 17 buts de Lens en championnat, dont sept passes décisives.

Lens a inscrit le plus de buts de la tête du championnat, avec cinq réalisations, et Thauvin y est pour beaucoup. Il est troisième pour le total de centres avec 38 et deuxième pour les centres réussis avec 12.

Thauvin est deuxième pour les occasions créées après avoir porté le ballon, avec huit, et premier pour les passes décisives après avoir porté le ballon, avec trois. Ce mélange de centres en jeu ouvert et sur coup de pied arrêté fait de lui une source fiable de passes décisives.

Cristian Casseres Jr - Toulouse

Le milieu de terrain de Toulouse Cristian Casseres a débuté la saison avec une probabilité de 11 % de terminer meilleur passeur. Cependant, son excellente performance lors des dix premiers matchs de Ligue 1 a fait grimper ce pourcentage à 14 %. Le Vénézuélien a déjà doublé son total de la saison dernière, alors qu'il reste encore les deux tiers de la campagne.

Il est deuxième au classement des passeurs avec six passes décisives, et il surperforme par rapport à son xA (buts attendus sur passe) de 2,64. Le milieu de terrain est actuellement à égalité avec Thauvin pour les occasions créées avec 31, mais ses 22 occasions créées en jeu ouvert le placent juste derrière Amine Sbai.

Fait intéressant, Casseres n'a jamais enregistré plus de quatre passes décisives lors d'une seule saison de championnat. Reste à savoir s'il peut confirmer sa forme actuelle.

Il a disputé plus de minutes que n'importe quel autre joueur de cette liste, avec 900 minutes à ce jour. De plus, seul Vitinha (915) a tenté plus de passes en jeu ouvert en Ligue 1 que les 846 de Casseres, tandis que ses 272 passes dans le dernier tiers sont les plus nombreuses du championnat. Le risque en misant sur lui réside dans le fait que ses statistiques réelles surperforment par rapport à ses statistiques attendues, ce qui devrait finir par se rééquilibrer au cours de la saison.

Toulouse est huitième au classement des buts marqués, avec un total de 15, soit seulement deux de moins que celui de Lens. Son xG par 90 minutes est de 1,81, le quatrième meilleur du championnat. Sa moyenne de 1,5 but par match suggère que Casseres restera toujours dans la conversation offensive.

Miser sur lui pour le titre est une alternative intéressante sur la durée, d'autant plus qu'il a délivré des passes décisives sur 40 % de tous les buts de Toulouse en Ligue 1.

Lassine Sinayoko - Paris FC

Après avoir débuté à Auxerre à l'âge de 20 ans, Lassine Sinayoko a connu sa saison de révélation en 2025/26. L'attaquant malien a inscrit 12 buts et délivré quatre passes décisives en 32 apparitions en Ligue 1. Ces statistiques ont conduit Paris FC à s'attacher ses services cet été, et il n'a pas déçu.

Sinayoko compte déjà cinq passes décisives en Ligue 1 cette saison en 10 apparitions. Cependant, étant attaquant, sa menace offensive en buts est bien plus élevée que sa créativité.

Lassine est en tête du classement des buteurs avec neuf buts en 10 matchs, mais reste un prétendant au titre de meilleur passeur. Sa probabilité implicite de terminer en tête du classement des passeurs est passée de 9 % avant la saison à 8 % lors de la trêve internationale.

Autre élément à noter : Sinayoko a ajouté une passe décisive lors des deux matchs de qualification du Mali pour la CAN durant cette trêve internationale. Il est troisième au classement des passeurs, mais ses cinq passes décisives proviennent toutes du jeu ouvert, le plus grand nombre pour un joueur en Ligue 1.

Les 21 occasions qu'il a créées le placent quatrième du championnat, chacune d'entre elles provenant du jeu ouvert.

Le meilleur total de passes décisives de l'attaquant sur une saison remonte à 2024/25, lorsqu'il en avait inscrit huit, soit seulement trois de plus que son total actuel. Sa moyenne de 0,52 passe décisive par 90 minutes suggère que sa créativité pourrait se stabiliser au cours de la saison.

De plus, l'xA de Sinayoko n'est que de 1,31, ce qui indique qu'il surperforme largement. En conséquence, miser sur lui pour suivre le rythme des deux autres n'est pas conseillé, d'autant plus qu'il se montre efficace devant le but.

Interdit aux moins de 18 ans. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13.

+