Nottingham Forest dans le top 6 de Premier League ? Un pari risqué qui vaut la peine d'être tenté !

A égalité de points avec Arsenal et Chelsea, Nottingham Forest est l'une des valeurs sûres de la saison 2024-25 de Premier League.

Liverpool est la seule équipe à avoir une meilleure défense et la seule à avoir perdu moins de matches que la très compétitive Forest de Nuno Espirito Santo.

Paris Nottingham Forest Cotes Vainqueur PL sans Manchester City 151 Top 4 PL 31 Top 6 PL 10

Quelques semaines décisives pour Forest

La défaite à domicile contre Newcastle a mis fin à la série de trois victoires de Nottingham Forest avant la pause internationale. La prochaine étape sera un déplacement à Arsenal, suivi de déplacements à Old Trafford et à l'Etihad Stadium au début du mois de décembre.

Il est possible que Forest se rapproche du milieu de tableau au cours du mois à venir. Mais il est également possible qu'elle obtienne un ou deux résultats au cours de cette période, ce qui réduirait considérablement ses chances de terminer dans les six premiers (voire dans les quatre premiers). Nuno Espirito Santo a déjà vu son équipe prendre cinq points lors de ses déplacements à l'Amex, à Anfield et à Stamford Bridge.

Le résultat de Newcastle pourrait être considéré comme la fin d'une période faste, mais il pourrait également être considéré comme une anomalie. Depuis le début de la saison, Forest est la deuxième équipe à avoir le moins de buts contre lesquels on peut s'attendre à ce qu'elle soit battue.

Bien que son attaque soit inférieure à la moyenne dans ses paramètres sous-jacents, elle n'a pas connu une série de buts insoutenable au cours de ce bon départ. Elle s'est appuyée sur une défense solide et a su convertir les quelques occasions qu'elle s'est créées. Ils ont marqué 15 buts pour 14,2 buts attendus, ce qui est un rendement raisonnable et durable.

Entre les déplacements à l'Emirates et à l'Etihad, Forest reçoit un Ipswich en difficulté, ce qui devrait être une victoire de routine.

Arsenal fait face à une petite crise de blessures et a parfois manqué de créativité cette saison. Ruben Amorim ne parviendra pas à redresser comme par magie cette équipe mancunienne déficiente. De son côté, Manchester City connaît sa pire période de l'ère Guardiola.

Valeur pour le Top 6

Le programme de Forest devient plus difficile au fur et à mesure que l'année avance, mais ses résultats contre Brighton, Chelsea et Liverpool montrent qu'il peut frustrer des adversaires supposés supérieurs.

L'équipe de Nuno ne s'est pas contentée d'un coup de chance. Matz Sels a été bon, mais il n'a pas été extraordinairement bon dans ses fonctions de gardien de but. Les huit buts de Chris Wood pour 4,95 buts escomptés ont été essentiels, mais il n'est pas exclu qu'il réalise une campagne de 20 buts. Le Néo-Zélandais a connu cinq saisons à deux chiffres en Premier League, dont 14 en 20 titularisations en 2023-24.

Il pourrait sembler que le bon début de saison de Forest ne soit qu'une brève période de succès. Chaque saison a son lot d'excellents joueurs qui s'effondrent à Noël - c'est peut-être le cas de Forest en 2024-25.

Cependant, il y a des signes qui montrent qu'il pourrait s'agir de bien plus qu'une simple période de prospérité. Nuno pourra compter sur le duo de milieux de terrain Ibrahim Sangaré et Danilo au cours des prochaines semaines, ce qui apportera une profondeur bien nécessaire à l'heure où le calendrier s'intensifie.

Bien que nous ne suggérions pas que Forest puisse reproduire le conte de fées de Leicester il y a neuf ans, le club semble prêt à être compétitif tout au long de la saison 2024-25. Sa cote a déjà diminué, et les prix baisseront probablement encore s'il parvient à obtenir un résultat à l'Emirates contre un Arsenal hors de forme.

Il est surprenant de constater que les cotes ne dépassent pas 2,20 pour une place dans la première moitié de tableau - c'est une excellente option pour ceux qui sont plus prudents quant à la crédibilité de Forest.

Des cotes de 10,00 pour une place dans les six premiers sont également intéressantes. Forest a de meilleurs chiffres sous-jacents que Manchester United, Aston Villa, Brighton et Newcastle. Les prévisions de Tottenham sont bonnes, mais Ange Postecoglou est sous pression, et leur saison pourrait rapidement s'effondrer.

Les Forêts ont une réelle opportunité. Les prochaines semaines sont cruciales, mais avec le calendrier de ces matches, ils ont une grande chance d'obtenir quelques autres résultats importants contre des équipes de premier plan.