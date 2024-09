Notre top 3 des raisons de ne pas parier sur Mbappé pour des prix individuels en 2024/25

Après le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, notre expert analyse les raisons de ne pas parier sur lui pour des distinctions individuelles.

Kylian Mbappé est sans doute la plus grande star du football mondial et le Français a eu un transfert très médiatisé du PSG au Real Madrid cet été.

On s'attend à ce que Mbappé remplace Lionel Messi et Cristano Ronaldo en Liga cette saison, mais le début de la saison n'a pas été fulgurant pour le joueur de 25 ans.

L'ancien joueur du PSG vient tout juste de marquer ses premiers buts en trois matches de Liga et l'attente peut rapidement devenir une pression négative lorsqu'on joue pour un grand club comme le Real Madrid.

Mbappé est le favori pour terminer la saison en tant que meilleur buteur de la Liga. Il est clair que la carrière de Mbappé chez les Merengues n'en est qu'à ses débuts, mais nous examinons trois raisons pour lesquelles le joueur de 25 ans n'est peut-être pas l'homme qu'il faut pour les distinctions individuelles cette saison.

Type de paris sur Kylian Mbappé

Paris Cotes Kylian Mbappé meilleur buteur de Liga 1.80 Kylian Mbappé meilleur buteur de la LDC 5.40 Real Madrid gagne la Liga 1.44 Real Madrid gagne la LDC 4.10

Toutes les cotes sont fournies par Vbet, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Mbappé n'est plus le chef de file d'une galaxie de stars

Kylian Mbappé n'est pas étranger au fait de partager les feux de la rampe et le Français faisait partie d'un formidable trio d'attaque aux côtés de Lionel Messi et de Neymar lors de son passage au PSG.

Cependant, après le départ des Sud-Américains à la fin de la saison 2022-23, c'est à Mbappé qu'est revenu le rôle de chef de file du PSG. Les Parisiens ont construit leur équipe autour du Français, le jeu offensif du PSG étant conçu pour tirer le meilleur parti du joueur de 25 ans. Bien sûr, le Real Madrid et Carlo Ancelotti tenteront de jouer sur les points forts de l'attaquant né à Paris, mais les Merengues ne se limitent pas à Mbappé.

Ancelotti dispose de Jude Bellingham, Vinicius Junior, Endrick et Rodrygo en attaque et le jeu offensif du Real Madrid ne sera peut-être pas entièrement centré sur Mbappé.

Des rivaux à domicile et à l'étranger

Mbappé est à 1.80 pour terminer la saison en tant que meilleur buteur de la Liga et à 5.40 pour terminer en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions, mais deux obstacles de taille se dressent sur le chemin du Français.

L'attaquant de Barcelone Robert Lewandowski a marqué 42 buts lors des deux dernières campagnes de Liga et l'attaquant polonais a déjà deux buts d'avance sur Mbappé.

En Europe, Erling Haaland a inscrit sept buts en trois titularisations en Premier League et le joueur de Man City ne manquera pas de faire trembler les filets en Ligue des champions.

Haaland et Lewandowski semblent être deux grands rivaux que Mbappé doit renverser et le Français pourrait ne pas y arriver.

Plus d'exigence dans un championnat plus difficile

Le PSG est à 1.25 pour remporter la Ligue 1 cette saison, tandis que le Real Madrid est à 1.44 d'être couronné champion de Liga. Bien que les Merengues soient une excellente équipe, souvent dominante, l'opposition est plus rude en Espagne.

Mbappé devra prouver qu'il est capable d'affronter de meilleures défenses, de meilleures équipes et de meilleurs managers en Liga, et il faudra peut-être un certain temps au Français pour s'adapter.