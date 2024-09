Notre top 3 des buteurs sur lesquels parier ce week-end pour les matchs internationaux !

League One

A l'approche des matches du week-end, notre expert en paris a sélectionné trois buteurs qui méritent d'être remarqués.

La première pause internationale de la saison fait passer au second plan les rencontres de haut niveau en Europe. Nous vous proposons ici trois paris pour la Ligue des Nations.

Les meilleurs paris sur les buteurs du week-end

Toutes les cotes sont données par Vbet, correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

France - Italie (vendredi, 20h45)

Le choc de vendredi entre la France et l'Italie est sans doute le match le plus marquant du premier tour de la Ligue des Nations. Kylian Mbappé retrouve son pays pour la première fois depuis son transfert estival au Real Madrid et, avec une cote de 1.90, il peut être soutenu pour marquer.

Mbappé a peut-être connu des débuts mitigés dans la capitale espagnole, mais il a inscrit ses premiers buts en Liga avec un doublé bien senti contre le Betis la dernière fois. L'ancienne star du Paris Saint-Germain n'a pas été à la hauteur lors de l'Euro 2024 avec un seul but et devrait chercher à se racheter ici. Il est certainement plus que capable d'ajouter au moins une réalisation supplémentaire à ses 48 buts internationaux vendredi.

Notre prono - Kylian Mbappé buteur @ 1.90 avec Vbet

Ilande contre Angleterre (samedi, 18h)

Bukayo Saka est le roi des passes décisives à Arsenal depuis quelque temps, avec trois lors de ses trois derniers matches. Il a également marqué une fois pour les Gunners et pourrait être la principale menace de l'Angleterre en Irlande samedi.

Harry Kane est le choix évident et représente une valeur correcte à 2.02, mais le prix plus élevé de Saka est plus attrayant après ses bonnes performances lors des trois premières journées de Premier League.

Notre prono - Bukayo Saka buteur @ 3.53 avec Vbet

Allemagne vs Hongrie (samedi, 20h45)

Si vous cherchez un outsider pour marquer à tout moment, vous pouvez considérer le capitaine de l'Allemagne Joshua Kimmich lors de son match à domicile contre la Hongrie. Kimmich a un modeste palmarès de buteur pour son pays, mais c'est son premier match en tant que capitaine et il n'a pas peur de tenter sa chance.

Le joueur du Bayern Munich a réussi en moyenne 1,4 tentative par match pour l'Allemagne lors de ses cinq rencontres de l'Euro 2024 et a délivré deux passes décisives. Pour son premier match en tant que capitaine, Kimmich cherchera à se montrer à la hauteur, ce qui pourrait se traduire par un but.

Notre prono - Joshua Kimmich buteur @ 7.10 avec Vbet