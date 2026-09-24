Pour cette 1re journée d'un groupe qui réunit aussi l'Italie et la Belgique, Winamax propose la victoire française sous la forme d'une cote rehaussée, passant de 1,45 à 14,50 avec le Boost x10.

L'analyse du match

⚽ La forme : c'est sur deux défaites peu convaincantes que les Bleus avaient quitté le Mondial, contre l'Espagne en demi-finale (0-2) puis face à l'Angleterre dans le match pour la 3e place (4-6). Huit buts encaissés en deux rencontres, alors qu'ils n'en avaient concédé aucun du 16e au quart de finale. La Turquie, elle, a sauvé l'honneur contre les États-Unis (3-2) le 26 juin, après deux revers sans marquer face à l'Australie (0-2) et au Paraguay (0-1).

Vincenzo Montella se présente sans ses trois créateurs, puisque Hakan Çalhanoğlu et Kenan Yıldız sont blessés et qu'Orkun Kökçü, touché à un orteil, devrait lui aussi manquer la rencontre. Et côté français, Zidane devrait associer Dayot Upamecano et Maxence Lacroix en défense centrale, en l'absence de William Saliba.

🏟️ L'enjeu : seuls les deux premiers du groupe 1 de la Ligue A iront en quarts de finale. Aucun point n'a encore été joué, si bien que chaque résultat pèse d'emblée dans la course à la qualification.

La Turquie découvre d'ailleurs ce niveau pour la première fois de son histoire. Pour Zidane, c'est le premier de quatre matchs en onze jours, l'occasion d'étrenner un 4-3-3 avec Kylian Mbappé replacé à gauche, un poste qu'il n'occupait plus en sélection depuis l'Euro 2024.

Il reste bien sûr ce souvenir tenace, celui de Konya en juin 2019, où la France alors championne du monde avait sombré (2-0) pour sa seule défaite en six confrontations avec la Turquie (4V-1N-1D).

🚀 Ce que change le boost : le Boost x10 fait passer la cote sur la victoire française de 1,45 à 14,50. À la cote classique, Winamax estime que les Bleus s'imposent environ deux fois sur trois (69 % de probabilité implicite).

Seuls les 10 premiers euros de mise profitent du multiplicateur, le surplus étant payé à la cote de base.

En cas de victoire, la part correspondant à la cote de base est versée en cash sur l'intégralité de la mise, alors que la part boostée arrive sous forme de Freebets, dans la limite de 250 €.

Concrètement, pour 10 € misés, vous recevez 14,50 € en cash et 130,50 € en Freebets, des crédits de paris qu'il faudra remiser avant d'en retirer les éventuels gains.

L'offre en un coup d'œil

Critère Détail Opérateur Winamax Offre Boost x10 Public concerné Nouveaux clients n'ayant jamais déposé sur Winamax Match Turquie - France, 25/09/2026 à 20h45 Marché Victoire de la France Cote classique 1,45 Cote boostée 14,50 Mise prise en compte pour le boost 10 € maximum, le surplus est payé à la cote de base Dépôt minimum 10 € Versement du gain boosté Part boostée versée en Freebets ; part à la cote de base versée en cash Plafond 250 € de Freebets Exclusions Paris combinés, MyMatch et paris spéciaux exclus.

Prolongations et tirs au but non pris en compte.

Clôture anticipée (cashout) supprime le bénéfice de l'offre.

Comment profiter de la cote boostée

Créez votre compte Winamax et effectuez un premier dépôt d'au moins 10 €. Au moment de l'inscription, choisissez le Boost x10 plutôt que l'Offre de Bienvenue, car les deux offres sont alternatives et ne se cumulent pas. Le boost s'active automatiquement sur le pari mis en avant par l'offre Boost x10 du moment. Il ne s'applique à aucun autre pari, si bien qu'un pari sur un autre marché ou une autre rencontre n'en bénéficie pas. Placez votre tout premier pari simple avant le coup d'envoi (20h45), en sélectionnant le marché « Résultat » puis « France », sachant que seul le temps réglementaire est pris en compte. Avant de valider, vérifiez que la cote affichée dans votre panier est bien de 14,50.

Pour en savoir plus sur les conditions de l'opérateur, consultez la page de notre code promo Winamax.