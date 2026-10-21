Une première entre les deux clubs, et dans laquelle les Dogues partent favoris d'une courte tête, en dépit de l'absence d'Ethan Mbappé et d'Ayase Ueda. Ils devront contenir Victor Osimhen, de retour en terrain connu, là où il avait fait les beaux jours de l'attaque nordiste (18 buts, toutes compétitions confondues). Voici nos pistes de paris.

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Lille - Galatasaray : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Sur 36 équipes, les Dogues sont pour l'heure 34es et les Turcs 35es, seulement séparés par la différence de buts. Le perdant resterait donc scotché à zéro point. On rappelle que seuls les 24 premiers auront droit à la suite, barrages ou huitièmes de finale. Leur campagne européenne contraste avec leur parcours en championnat. Lille (2V-1N-2D sur ses cinq derniers matchs) pointe au 4e rang de Ligue 1. Galatasaray (3V-2D), champion en titre, fait la course en tête en Süper Lig.

Davide Ancelotti doit se passer de trois joueurs offensifs clés. Ethan Mbappé purge le deuxième de ses trois matchs de suspension, conséquence d'un coup de coude contre le Bétis… Tiago Santos (ligaments croisés) a vraisemblablement fait une croix sur sa saison, et Ayase Ueda (pied) reste très incertain. Un vide de taille, puisque le trio avait pesé sur sept des douze buts lillois (buts, passes décisives ou penalty provoqué).

Dans les cages, Berke Özer, touché à Arsenal, reste incertain, ce qui priverait l'ancien gardien de Fenerbahçe d'un face-à-face savoureux. Côté stambouliote, le forfait de Rafael Leão (adducteurs) est officiel. Okan Buruk récupère en revanche Lucas Torreira, le ratisseur uruguayen, suspendu samedi en championnat.

Nos pistes de paris pour ce Lille - Galatasaray

Les deux clubs ne se sont jamais croisés, mais le LOSC n'a encore jamais perdu face à un club turc (2V-4N). À l'été 2024, il avait même sorti le Fenerbahçe de José Mourinho au troisième tour préliminaire de la C1. Est-ce suffisant pour croire au marché « Victoire de Lille », coté à plus de 2 ? En partie. Galatasaray goûte peu les voyages en France : une seule victoire en onze déplacements chez des clubs français.

Ensuite, la tendance turque pour les débuts de match tambour battant (6e minute au Sporting, 28e contre Barcelone) nous mène au marché « Les deux équipes marquent ». Peu importe le vainqueur, il suffit que chaque équipe marque au moins une fois (1-1, 2-1, 2-2, etc.). Les deux attaques ont rarement calé cette saison, puisque Lille a marqué lors de huit de ses neuf matchs officiels, et Galatasaray lors de neuf sur dix. C'est la plus probable de nos trois pistes, d'où une cote plus modeste.

Quant à la question du buteur turc, Victor Osimhen est un candidat statistique plus que valable. Le Nigérian avait démarré la saison pied au plancher (six buts en quatre journées). Une blessure musculaire l'a ensuite freiné. Muet depuis son retour, il a tout de même vu deux de ses têtes repoussées samedi à Ankara. Le marché « Lille ou Galatasaray et but d'Osimhen » exige en plus un vainqueur, autrement dit n'importe quel résultat sauf le nul.

Un résultat peu fréquent chez ces deux équipes (trois nuls seulement en 19 matchs officiels), et dont aucune ne se contenterait. Un 2-1, dans un sens ou dans l'autre, avec Osimhen parmi les buteurs, valide donc le ticket, quand un 1-1 le ferait tomber.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Lille 2,05 Invaincu à domicile en Ligue 1 et buteur lors de ses cinq réceptions. Galatasaray, privé de Leão, n'a gagné qu'une fois lors de ses onze derniers déplacements en France. Les deux équipes marquent 1,52 Lille a marqué dans huit de ses neuf matchs, Galatasaray dans neuf sur dix. Lille ou Galatasaray et but d'Osimhen 2,80 Six buts lors des quatre premières journées, face au club qui l'a révélé. Trois nuls seulement en 19 matchs pour les deux équipes.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire courte des Dogues, avec une nuance dans notre ticket. Leurs quatre succès de la saison ont tous été construits en partant d'une clean sheet, alors que Galatasaray marque presque à chaque sortie. Pour l'emporter, les Dogues devront donc réussir ce qu'ils n'ont pas encore su faire, gagner en lâchant (ou en remontant) un ou deux buts.

Un succès 2-1, avec un but d'Osimhen côté turc, ferait d'ailleurs coup triple pour nos pistes. La différence pourrait se faire passé l'heure de jeu, période où Galatasaray a tendance à vaciller (six buts encaissés entre la 61e et la 75e minute). Le LOSC, lui, y a souvent trouvé la faille, grâce à ses entrants. Kjærgaard en a même fait sa spécialité (passeur décisif contre Troyes puis à Nice).

Pensez enfin à consulter les compositions, publiées une heure avant le coup d'envoi. Elles diront qui hérite du poste d'Ethan Mbappé, qui garde les cages lilloises (Özer ou Gill) et si Osimhen débute, information précieuse pour notre troisième piste.

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