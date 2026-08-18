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Plutôt utile sur un match aller de barrage comme ce Fenerbahçe-Olympique Lyonnais. Ces rendez-vous se jouent parfois avec le frein à main. À défaut de victoire, les visiteurs ne dédaignent pas un bon nul, avec un ballotage favorable à exploiter au retour.

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Nos pistes de pronos pour Fenerbahçe - Lyon

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

L’OL n’a jamais perdu contre le Fener’ en Ligue des champions. Quatre rencontres, quatre victoires. Cela dit, ce bilan flatteur remonte tout de même aux campagnes 2001-2002 et 2004-2005, du temps de Juninho et de Sidney Govou. Paulo Fonseca lui-même désigne l’armada turque comme favorite de la double confrontation, sur la foi des « joueurs incroyables qu’ils ont achetés ».

L’animation offensive lyonnaise est diversifiée. Des quatre buts inscrits face au Sparta Prague, on retiendra un contre son camp, un but d’ailier (Ernest Nuamah), celui d’un latéral droit (Ainsley Maitland-Niles) et d’un milieu de terrain (Tyler Morton). Endrick est de retour au Real a laissé sa place à Loïs Openda, arrivé en prêt sec de la Juventus et qui tente de retrouver son efficacité de 2023 lors de son passage à Lens.

İsmail Kartal a « sacrifié » sa 1re journée de Süper Lig. Six changements par rapport au onze type à Ankara, gardien compris. Et surtout des visages pas trop crispés après cette défaite 2-1 contre Gençlerbirliği. Le technicien de 65 ans, revenu cet été sur le banc, joue déjà gros : « si on perd [ce barrage], même avec cinq nouvelles recrues sur le terrain, alors nous aurons un problème ».

Les Canaris Jaunes ont mené un mercato XXL. Le club a enrôlé coup sur coup Mason Greenwood (arrivé de Marseille contre 39 millions d’euros), Muriqi, Aké et Romelu Lukaku. Ces stars complètent un effectif déjà de qualité (Marco Asensio, Mattéo Guendouzi, N’Golo Kanté, Milan Skriniar ou Nelson Semedo).

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🤝 Match nul 🇹🇷 🇫🇷 3.60 Les deux clubs se sont quittés sur un 0-0 dans cette même enceinte en janvier 2025, en phase de ligue de la C3. ⚽ Les deux équipes marquent (Oui) 1.56 Les individualités du Fener’ à domicile et les contre-attaques lyonnaises pourraient générer de nombreuses occasions franches. ⚡ Anderson Talisca décisif (buteur ou passeur) 1.86 Déjà cinq buts en cinq matchs officiels, tireur désigné pour les penalties et les coups francs.

L’avis de la rédaction

Nous pronostiquons un match nul 1-1, dans un match ouvert où les Gones apportent une réponse collective aux individualités en face. On ne serait d’ailleurs pas surpris de voir Fenerbahçe ouvrir le score. Les Turcs l’ont fait à chacun de leurs cinq matchs de la saison, toujours par l’intermédiaire de Talisca.

Mais l’OL s’est montré plein de ressources en renversant le Sparta lors du tour préliminaire. Et ce, même sans Pavel Šulc, pourtant rouage majeur de son animation offensive la saison passée (14 buts toutes compétitions). Paulo Fonseca pourra s’appuyer sur ses recrues, plutôt intéressantes – Zachary Athekame (latéral droit, AC Milan), Felix Bacher (defenseur central, Estoril) et même Mads Bidstrup (milieu, Salzbourg).

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