Pas à Istanbul cependant, mais à Izmit, dans la « modeste » enceinte de Kocaelispor (un peu plus de 34 000 places). La fédération turque l'a préférée aux grands stades du pays, car elle redoutait des débordements après un Mondial raté.

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Si les Bleus partent favoris, rien ne dit que les Turcs ne pourraient pas accrocher le nul, voire davantage. Vous aurez peut-être besoin du code WNMX*, grâce auquel Winamax vous rembourse votre tout premier pari s'il finit perdant.

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Les meilleures pistes de paris pour Turquie - France

Voici nos pistes de paris pour ce match :

La Turquie n'a n'a gagné qu'une fois en six confrontations (4V-1N-1D pour les Bleus). Sur la foi de la différence entre les deux effectifs et de cette série statistique, un pari « Victoire de la France » est donc prenable. On ajoutera qu'au Mondial, la Turquie avait pris l'habitude de mal entamer ses matchs. Trois de ses six derniers buts encaissés sont tombés dans le premier quart d'heure (après 65 secondes contre le Paraguay, à la 3e contre les États-Unis, à la 13e contre le Venezuela).

Si la Turquie se présente sans ses trois milieux les plus en vue (Hakan Çalhanoğlu et Kenan Yıldız sont blessés, Orkun Kökçü très incertain), Arda Güler reste un passeur capable de tout (auteur d'un but et d'une passe décisive lors du 3-2 contre les États-Unis). C'est ce que recouvre le marché « Les deux équipes marquent », où chaque équipe trouve le chemin des filets au moins une fois.

Auteur de dix buts au Mondial, Mbappé retrouve le côté gauche, qu'il n'occupait plus en sélection depuis l'Euro 2024. Il y trouvera une défense turque qui laisse volontiers de l'espace (quatre de ses six derniers buts encaissés sont des frappes tirées à la limite ou à l'extérieur de la zone). C'est d'ailleurs d'un enroulé à l'entrée de la surface qu'il avait débloqué le quart de finale contre le Maroc (2-0). C'est notre troisième piste, « K. Mbappé buteur ».

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de la France 1,75 La Turquie joue sans Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ni, a priori, Kökçü. Une seule victoire des Turcs contre les Bleus en six matchs. Les deux équipes marquent 1,85 Huit buts encaissés par les Bleus sur leurs deux derniers matchs, et une défense remaniée. La Turquie a marqué neuf fois lors de ses cinq dernières sorties. Kylian Mbappé buteur 2,10 Dix buts au Mondial. Quatre des six derniers buts encaissés par la Turquie sont des frappes tirées à l'entrée ou à l'extérieur de la surface.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de la France 2-1 (cote proche de 8,50).

Sur le plan tactique, Zidane a fait travailler cette semaine des renversements de jeu rapides. C'est un principe hérité de son Real Madrid, qui aimait attirer l'adversaire d'un côté pour mieux isoler un attaquant de l'autre. Avec Michael Olise et Rayan Cherki à droite, c'est Mbappé qui a toutes les chances d'en profiter, en un-contre-un face à Zeki Çelik.

Premier match, système inédit, défense remaniée et adversaire sur le papier accessible, c'est le type de rencontre idéal pour tenter une cote plus audacieuse avec le code WNMX*.

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