Les deux clubs sont à égalité de points en haut du classement, séparés seulement à la différence de but. Pour l'occasion, Winamax rembourse votre premier pari jusqu'à 100 €, en argent réel, s'il ne passe pas. Il suffit de vous inscrire avec le code WNMX***.

Remboursement en cash : ce que change l'offre Winamax

L'intérêt de l'offre Winamax tient au remboursement de votre tout premier pari s'il est perdant. La mise vous revient en argent réel : vous pouvez le retirer, sans avoir à la rejouer.

Une nuance de taille, puisqu'une large part des opérateurs compensent un pari perdu par des freebets, des jetons de jeu qu'il faut remettre en jeu avant de pouvoir retirer le moindre euro.

Le remboursement est plafonné à 100 €. Si votre premier pari dépasse ce montant et qu'il est perdant, seuls 100 € vous sont restitués en cash.

Winamax ajoute 10 € de freebets dès le premier dépôt. Ceux-là sont bien des jetons de jeu au sens classique, à ne pas confondre avec le remboursement en argent réel.

L'offre est réservée aux nouveaux inscrits majeurs. Elle ne vaut qu'une fois par personne, par foyer, par adresse IP et par moyen de paiement. Le code WNMX*** doit être saisi au moment de l'inscription ; il ne pourra pas être ajouté après coup.

Comment activer le code promo Winamax pour PSG - Lyonnais

Inscription : depuis le site ou l'application Winamax, cliquez sur « Créer un compte ». Remplissez le formulaire avec vos nom, prénom, date de naissance et adresse, à l'identique de votre pièce d'identité. Code promo : renseignez le code WNMX***, sans espace avant ni après, juste avant de valider. Faute de code, l'offre ne s'applique pas. Premier dépôt : créditez votre compte pour débloquer les 10 € de freebets. Gardez en tête que ce montant fixe aussi le remboursement maximal (100 € au plus). Validation : envoyez une pièce d'identité et un RIB. Tant que votre compte n'est pas validé, aucun retrait n'est possible. Premier pari : misez sur PSG - OL avant le coup d'envoi (dimanche, 20h45), sur le marché de votre choix. S'il est perdant, votre mise vous est rendue en argent réel.

Encore plus simple, notre lien du code promo Winamax vous mène directement au formulaire d'inscription, où figure le champ réservé au code.

Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Les Lyonnais gardent néanmoins un bon souvenir de leur dernière visite au Parc. En avril, ils s'y étaient imposés (1-2) en frappant deux fois dans les vingt premières minutes, par Endrick et Moreira. Bis repetita ? Toujours est-il qu'au soir de la 7e journée, Paris et Lyon se partagent la tête de la Ligue 1 à égalité (14 points, quatre victoires, deux nuls, une défaite). Seule la différence de buts les départage, à l'avantage de l'OL (+8 contre +5).

Poussif lors de ses trois premières journées (deux points seulement), le PSG a enfin remis la machine en route : quatre victoires de suite en championnat, et une campagne européenne qui marque les esprits (4-2 à l'Etihad, puis 4-2 face au Barça). Ce dernier succès a toutefois laissé des traces. Kvaratskhelia (rupture des ligaments croisés), Dembélé et Marquinhos (touchés à la cuisse) rejoignent Nuno Mendes à l'infirmerie.

P. Fonseca a « sacrifié » son match à Hoffenheim (3-0) en laissant au repos Tolisso, Morton et Niakhaté en vue de ce match. Il devra composer sans Keito Nakamura, suspendu, ni Loïs Openda, blessé, tandis que Pavel Šulc, gêné par un genou, reste incertain. Loin de Décines, l'attaque lyonnaise tourne quelque peu au ralenti (7 buts en 7 déplacements toutes compétitions, contre 17 à domicile).

Nos pistes de paris pour PSG - OL

Privé d'une poignée de cadres, Paris pourrait une nouvelle fois s'en remettre à Ferran Torres, son meilleur buteur en Ligue 1 (quatre buts). El Tiburón est un excellent joueur de tête, une faille bien documentée des Lyonnais. Six de leurs seize buts encaissés l'ont été sur centre ou balle arrêtée. D'où notre première piste, le marché « Victoire du PSG ET but de Ferran Torres ».

Notre deuxième idée de pari, liée à la première, concerne le marché « Désiré Doué passeur décisif ». Attention, un but de Doué ne suffit pas, c'est la dernière passe qui compte. Un centre de Doué repris par Torres validerait d'ailleurs nos deux pistes. Rescapé du trident habituel si l'on peut dire, Désiré Doué hérite d'une large part de la création. On notera qu'il a délivré une passe décisive au Vélodrome, pour un but de Torres justement.

Dernière piste, un peu plus spéculative, celle d'un OL buteur. Si la piste est spéculative, c'est que l'OL marque nettement moins loin de Décines (sept buts en sept déplacements, contre 17 à domicile). Certes muet une seule fois en championnat (0-0 au Paris FC), il faudra donc compter sur un travail des latéraux Abner et Athekame. Le marché « 2-1 ou 3-1 ou 4-1 » désigne une victoire parisienne avec un seul but lyonnais.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire du PSG et but de Ferran Torres 2,05 Meilleur buteur parisien en Ligue 1 (quatre buts). Lyon a encaissé six de ses seize buts sur centre ou balle arrêtée. Désiré Doué passeur décisif 2,70 Passeur décisif au Vélodrome, à l'Etihad et face au Barça. Trois buts encaissés par l'OL sur balle arrêtée depuis le 9 octobre. 2-1 ou 3-1 ou 4-1 3,65 Trois des quatre victoires parisiennes en Ligue 1 sur l'un de ces scores. Paris a encaissé dans 11 de ses 12 matchs officiels.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire du PSG. En dépit de nombreux cadres absents, Paris garde l'avantage du terrain et d'une dynamique solide, quatre victoires de rang en championnat et un brin d'euphorie ramené d'Europe.

Face à la meilleure défense du championnat, le match pourrait mettre du temps à se décanter. C'est souvent dans le dernier tiers que Paris fait la différence (17 de ses 30 buts officiels après la 60e minute), quoique son banc se soit singulièrement dégarni. Côté lyonnais, le danger viendra des couloirs, d'où Abner et Athekame multiplient les centres.

Pensez enfin à vérifier les compositions, annoncées une heure avant le coup d'envoi, notamment la présence de Ferran Torres en pointe et celle de Pavel Šulc.

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