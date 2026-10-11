Autrement dit, un nouveau succès des Citizens porterait l'écart à neuf longueurs dès la sixième journée. Invaincus en championnat, les Reds devraient pourtant composer sans Alexander Isak ni Cody Gakpo, leurs deux attaquants les plus en vue.

Remboursement en cash : ce que l'offre Winamax change concrètement

Avec le code WNMX***, Winamax vous rembourse votre tout premier pari s'il finit perdant, jusqu'à 100 € et dans la limite de votre premier dépôt. La somme vous revient en argent réel, et non en « freebets », ces crédits de jeu qu'il faut remiser et dont seuls les gains viennent grossir votre solde réel.

Prenons un exemple. Vous déposez 50 € et misez 30 € sur Liverpool - Manchester City. Si votre pari perd, ces 30 € reviennent sur votre solde, et vous pouvez les retirer comme n'importe quel dépôt une fois votre compte validé. S'il gagne, vous encaissez simplement vos gains, sans que l'offre ne s'active.

À cela, Winamax ajoute 10 € de freebets, crédités dès votre premier dépôt. Comme toute offre de bienvenue, celle-ci est réservée aux nouveaux inscrits majeurs (une seule fois par personne, foyer, adresse IP ou moyen de paiement).

S'inscrire sur Winamax en cinq étapes

Création du compte : sur le site ou l'application Winamax, ouvrez le formulaire d'inscription et indiquez vos nom, prénom, date de naissance et adresse, à l'identique de votre pièce d'identité. Code promo : renseignez WNMX*** dans le champ dédié avant de valider. C'est lui qui rattache votre compte à l'offre. Premier dépôt : approvisionnez votre compte. Les 10 € de freebets sont crédités aussitôt, et le montant déposé fixe le plafond du remboursement. Validation : envoyez une pièce d'identité et un RIB. Tant que votre compte n'est pas validé, aucun retrait n'est possible. Premier pari : misez sur Liverpool - Manchester City avant le coup d'envoi (dimanche, 17h30), sur le marché de votre choix. S'il est perdant, votre mise revient sur votre solde réel.

Pour rejoindre directement le formulaire, le code promo Winamax vous conduit sur la page officielle de l'opérateur.

Liverpool - Manchester City : analyse et pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

City réalise pour le moment un sans faute. Cinq victoires en cinq journées : le leader compte déjà six points d'avance sur Liverpool (6e, 9 points), invaincu lui aussi, mais freiné par trois nuls. Une victoire à Anfield lui donnerait donc neuf longueurs d'avance.

Liverpool pourrait jouer sans véritable numéro 9. Alexander Isak (cuisse) et Cody Gakpo (cheville), blessés en sélection, n'ont pas repris l'entraînement jeudi. Et comme Hugo Ekitike est absent jusqu'en 2027, Iraola pourrait décaler l'ancien Parisien Bradley Barcola dans l'axe, ou lancer le jeune Lewis Koumas (21 ans). Côté City, Phil Foden purge le dernier de ses trois matchs de suspension, et Erling Haaland, Antoine Semenyo et Nico O'Reilly sont rentrés de sélection avec des pépins physiques.

Le bilan récent a tourné en faveur des Citizens. Battus deux fois 2-0 lors de la saison du titre des Reds (2024-25), ils ont remporté les trois duels de la saison dernière, dont un succès arraché sous le nez du kop en février (1-2, but de Haaland dans le temps additionnel). Pour qui s'intéresse aux cartons, enfin, l'arbitre Chris Kavanagh en distribue un peu plus de quatre par match.

Trois pistes à étudier pour ce choc

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

S'il fallait pronostiquer le joueur capable de faire basculer ce choc, Erling Haaland serait un bon candidat. Le cyborg norvégien a trouvé le chemin des filets lors des trois derniers duels face aux Reds (cinq buts, dont un triplé en FA Cup en avril). D'où notre première piste, le marché « Haaland décisif », validé s'il délivre une passe décisive ou s'il marque. Seule réserve, sa fraîcheur, lui qui a quitté la pelouse en boitant avec la Norvège avant de reprendre l'entraînement jeudi.

Encore faut-il que ce choc accouche d'un vainqueur. C'est notre deuxième piste, le marché « Liverpool ou Manchester City et les deux équipes marquent ». En clair, un 2-1 dans un sens ou dans l'autre valide le ticket, un 1-1 ou un 1-0 non. Les cinq derniers Liverpool - City se sont tous terminés sur une victoire, d'un côté ou de l'autre. City, pour l'heure, n'a pas concédé le moindre match nul cette saison (sept victoires et une défaite en huit matchs officiels).

Dernière piste, plus audacieuse, pour qui croit aux Reds à domicile. Anfield a le goût des retournements de situation, et ce Liverpool-là n'a jamais perdu après avoir été mené cette saison (nuls à Newcastle et contre Forest, victoire face à l'Atlético de Madrid). C'est d'ailleurs par 2-1 qu'il a renversé les Colchoneros en septembre. Reste que le marché « Liverpool gagne 2-1 » exige que le match se termine exactement sur ce score. Le pari est donc bien plus spéculatif qu'un simple vainqueur, mais sa cote est à la mesure du risque.

Pari Cote Pourquoi ? Haaland décisif 2,10 Cinq buts lors de ses trois derniers duels contre Liverpool. Cinq de ses sept buts de la saison sur un centre. Liverpool ou Manchester City et les deux équipes marquent 2,00 Aucun nul pour City cette saison, ni lors des cinq derniers duels. Liverpool a marqué lors de six de ses sept matchs. Liverpool gagne 2-1 8,50 Jamais battu après avoir été mené cette saison. Vainqueur 2-1 de l'Atlético à Anfield, en renversant le score.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de Manchester City (1-2). Le leader arrive dans la meilleure forme du championnat. City part donc avec un léger avantage, même si rien n'est jamais acquis sous les chants du Kop. En effet, Liverpool a des statistiques de buts intéressantes. D'une part, l'équipe a trouvé la faille lors de six de ses sept matchs, souvent grâce à son milieu (cinq buts pour le duo Szoboszlai-Mac Allister). D'autre part, la charnière de City se laisse bien souvent déborder par les passes et appels en profondeur (trois buts encaissés de cette façon, dont deux face à Sunderland). Pensez enfin à vérifier les compositions, annoncées une heure avant le coup d'envoi, à commencer par la présence d'Isak, de Gakpo et de Haaland. Et si votre premier pari ne passe pas, le code WNMX*** vous en restitue la mise sur votre solde réel, jusqu'à 100 €.

+