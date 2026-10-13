Une affiche inédite puisque, détail surprenant, les deux clubs ne se sont jamais affrontés en compétition officielle.

Un remboursement en cash : ce qui change concrètement

Avec le code WNMX***, Winamax vous rembourse votre tout premier pari s'il finit perdant, dans la limite de 100 € (et sans dépasser le montant de votre premier dépôt). Ce remboursement arrive en argent réel, et non en « freebets ».

Les freebets sont, rappelons-le, des crédits de jeu à remiser. Et dont seuls les gains éventuels viennent grossir le solde réel de votre compte joueur.

Pour autant, Winamax ajoute aussi à ce remboursement potentiel 10 € de freebets, validés dès votre premier dépôt de fonds.

Comme toute offre de bienvenue, celle-ci est réservée aux nouveaux inscrits majeurs (une seule fois par personne, foyer, adresse IP ou moyen de paiement). Il faut saisir le code au moment de l'inscription, car il ne peut plus être ajouté une fois le compte ouvert.

Comment s'inscrire sur Winamax avec le code WNMX***

Création du compte : sur le site ou l'application Winamax, cliquez sur « Créer un compte » et renseignez vos nom, prénom, date de naissance et adresse, tels qu'ils figurent sur votre pièce d'identité. Code promo : saisissez WNMX*** dans le champ dédié avant de valider le formulaire, faute de quoi l'offre ne s'appliquera pas. Premier dépôt : créditez votre compte, ce qui débloque aussitôt les 10 € de freebets. Le montant de ce dépôt fixe aussi le plafond du remboursement. Validation : transmettez une pièce d'identité et un RIB. Tant que votre compte n'est pas validé, aucun retrait n'est possible. Premier pari : misez sur Lens - Sporting avant le coup d'envoi (mardi, 18h45), sur le marché de votre choix. S'il est perdant, votre mise revient sur votre solde réel.

Pour rejoindre directement le formulaire d'inscription, le code promo Winamax vous mène à la page officielle de l'opérateur.

Lens - Sporting Portugal : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

L'un comme l'autre, Lens et le Sporting visent un deuxième succès de rang en C1. Seuls les huit premiers sur 36 se hissent directement en huitièmes (de la 9e à la 24e place, ce sera un barrage). On note que les deux calendriers se corsent en janvier, avec Manchester City et Liverpool pour les Sang et Or, Barcelone et Manchester City pour le Sporting. C'est donc LE match à prendre.

Quart-finaliste de C1 la saison passée, le Sporting trace jusqu'ici une saison très solide en championnat. Invaincus en neuf matchs (6V-3N), les Lions pointent néanmoins à six longueurs de Porto en Liga. Lens n'est pas au mieux, englué dans le ventre mou de L1 (10e), mais a repris des couleurs face à l'OL avec son nouvel entraîneur.

Deux défenses new-look sont à l'étude des deux côtés. Et pour cause, Lens doit se passer de Jonathan Gradit (alerte musculaire contre Lyon) et de Maik Nawrocki, mais peut compter sur Matthieu Udol. Côté lisboète, Zeno Debast n'a pas fait le voyage. Luis Suárez, meilleur buteur de Liga la saison passée (28 buts), devrait en revanche débuter. Rui Borges a beau répéter que le titre reste la priorité, la presse portugaise le voit aligner le meilleur onze disponible à Bollaert.

Nos pistes de paris pour Lens - Sporting Portugal

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Les bookmakers peinent à départager les deux équipes. Étrange ? Pas vraiment, car le Racing n'a plus perdu à domicile en C1 depuis… décembre 1998 (4V-2N depuis, dont un 2-1 face à Arsenal en 2023). Pas illogique non plus, compte tenu du fait que le Sporting a souvent mal voyagé, que ce soit en France (une seule victoire en neuf déplacements chez un club de Ligue 1) ou ailleurs en Europe (une victoire en six déplacements la saison passée). D'où notre première piste, la « Victoire de Lens », à une cote spéculative.

Ce succès passerait sans doute par un but encaissé. Le Sporting a marqué lors de ses neuf matchs officiels. Mais loin de leur stade d'Alvalade, les Lions se contentent souvent d'un but (pas davantage lors de cinq de leurs six derniers déplacements européens). Et leur arrière-garde a tendance à céder en fin de match (huit de leurs dix buts encaissés après la 65e). C'est le sens du marché « Lens gagne 2-1 ou 3-1 ou 4-1 » (un 1-0 ou un 3-2 rendraient l'idée perdante).

Reste à savoir qui marquera côté lensois. Faute d'Abdallah Sima, blessé, Yannick Cahuzac a relancé Odsonne Édouard en pointe. Meilleur buteur du Racing la saison passée (14 buts), l'ancien goleador du Celtic court encore après son premier but, mais les occasions viennent (face-à-face repoussé par le gardien lyonnais, tête arrêtée à Prague). Le marché « Odsonne Edouard buteur (ou son remplaçant) » est aussi validé si celui qui le remplace marque. Une option utile si Lens relaie son avant-centre en cours de jeu.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de Lens 2,40 Invaincu à Bollaert en Ligue des champions depuis 1998. Le Sporting n'a gagné qu'une fois en neuf déplacements chez un club de Ligue 1. Lens gagne 2-1 ou 3-1 ou 4-1 5,20 Le Sporting marque à chaque match, mais un but au plus lors de cinq de ses six derniers déplacements européens. Huit de ses dix buts encaissés après la 65e. Odsonne Edouard buteur (ou son remplaçant) 2,70 Meilleur buteur lensois la saison passée (14 buts). Lens relaie son avant-centre dans sept matchs sur huit.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de Lens. Il n'aura pas échappé au staff Lensois que que le Sporting est privé de son meneur (Zalazar) et d'un défenseur central titulaire (Debast). Les centres et coups de pied arrêtés de Florian Thauvin, chef d'orchestre du Racing (impliqué dans dix des quinze buts lensois), seront essentiels face à cette défense lisboète new-look.

On rappelle que le 3-4-2-1 de Cahuzac pousse très haut ses deux pistons (Ruben Aguilar à droite, Udol à gauche). Outre les phases arrêtées, il y a donc des chances que le match se joue aussi dans le couloir d'Udol et parfois de Thauvin, au gré des permutations.

Pensez enfin à vérifier les compositions, une heure avant le coup d'envoi, notamment la présence d'Édouard en pointe. Et si votre premier pari tombe à côté, le code WNMX*** vous le rembourse en argent réel, jusqu'à 100 €.

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