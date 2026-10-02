Ils reçoivent la Nazionale, relancée par sa victoire avec la manière en Turquie (4-1). L'occasion de prendre six points d'avance sur elle, et de se rapprocher nettement des quarts de finale.

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France - Italie : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

La France est seule en tête du groupe 1 (six points), devant l'Italie et la Belgique (trois points chacune). En cas de victoire, les Bleus compteraient six points d'avance sur l'Italie à trois journées de la fin, et se rapprocheraient nettement des quarts de finale, réservés aux deux premiers. Ils pourraient même faire le break dès lundi, puisqu'ils reçoivent ensuite la Belgique.

Sur le plan tactique, les deux sélections s'avancent dans le même 4-3-3. Celui de Zidane repose sur Manu Koné (ou Da Cunha ?) en sentinelle, flanqué d'Adrien Rabiot et Rayan Cherki, avec Désiré Doué à gauche (à la place de Mbappé, blessé). En face, Mancini privilégie un jeu plus court, construit autour de l'avant-centre Francesco Pio Esposito.

Cela dit, les deux sélectionneurs peaufinent encore leur onze type, à l'image d'un Mancini qui a laissé neuf joueurs à Coverciano, dont l'ailier Nicolò Cambiaghi, son joueur le plus remuant contre la Belgique. Pareil pour Zidane qui, lui, avait changé neuf titulaires à Bruxelles. Une rotation qui a révélé des solutions, notamment Jérémy Jacquet en central droit et Lucas Da Cunha en sentinelle « regista », un profil assez inédit en EdF.

L'arbitrage a parfois été un facteur clé dans les France-Italie (Euro 2008, Mondial 2006). Et pour qui s'intéresse aux cartons, l'arbitre espagnol Jesús Gil Manzano a la main leste (près de cinq avertissements par match). L'historique penche pour l'Italie (12V-10N-19D pour les Bleus), même si la France a remporté quatre des cinq derniers duels.

Les pistes de paris pour France - Italie

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Sur le papier, il n'y a pas vraiment photo, les Bleus partent favoris. Il existe une facilité évidente à se créer des occasions (ils ont touché trois fois les montants en deux matchs). Cela peut donc fonctionner, car face à la Belgique, l'Italie a beaucoup concédé (14 tirs belges en 1re période), et ses deux buts encaissés sont venus d'une perte de balle au milieu, aussitôt sanctionnée en contre. D'où notre première piste, la « Victoire de la France et plus de 1,5 buts », où les Bleus doivent gagner dans un match d'au moins deux buts.

Autre lecture, plus prudente, celle d'une France qui gagne sans encaisser, comme lors de ses deux sorties sous Zidane (deux 1-0). Surtout, l'Italie arrive privée de ses deux principaux animateurs, Nicolò Cambiaghi, le plus remuant à Rome, et Giacomo Raspadori, qui lançait les attaques à Bursa. C'est notre deuxième piste, le marché « 1-0 ou 2-0 ou 3-0 », soit une victoire française sans but encaissé. Seule vigilance, les coups de pied arrêtés, sur lesquels l'Italie a ouvert le score à Bursa (Alessandro Bastoni, sur corner).

Dernière piste, l'homme en forme des Bleus. Sans Mbappé, c'est Michael Olise qui porte le danger français, lui qui est impliqué dans les deux buts de l'ère Zidane. Ses deux actions ressemblent à ce qui coûte le plus cher à l'Italie, un ballon récupéré puis porté vite vers le but. À Bruxelles, il a accéléré sur la droite et conclu en finesse (88e). C'est notre troisième piste, « Michael Olise décisif », qu'il soit buteur ou passeur.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de la France et plus de 1,5 buts 1,44 Trois montants touchés par les Bleus en deux matchs, face à une Italie qui a beaucoup concédé contre la Belgique. 1-0 ou 2-0 ou 3-0 3,25 Aucun but encaissé par la France sous Zidane. La Nazionale privée de Cambiaghi et Raspadori. Michael Olise décisif 1,56 Impliqué dans les deux buts de l'ère Zidane. Sur des transitions rapides.

Avis de la rédaction

La France aborde ce match en bonne position, avec une défense qui n'a pour l'heure concédé aucun but, même remaniée. Sans Mbappé, il lui manque toutefois un finisseur. Ceci étant dit, le match pourrait se jouer sur le premier ballon perdu au milieu. C'est ainsi que les Bleus ont marqué en Turquie (pressing de Manu Koné et Rayan Cherki), et ainsi que l'Italie a encaissé deux buts face à la Belgique. Nous voyons donc la France s'imposer, peut-être avec un écart minimal, mais sans doute avec beaucoup d'occasions franches (xG). Pensez enfin à vérifier les compositions, annoncées une heure avant le coup d'envoi.

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