Pourquoi l'offre Winamax change la donne sur ce France - Belgique

Une nouvelle victoire leur donnerait quatre points d'avance sur les Diables Rouges, à deux journées de la fin, et les rapprocherait nettement des quarts de finale. Winamax rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en argent réel si vous pariez sur cette affiche. Inscrivez-vous maintenant avec le code WNMX*** !

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France - Belgique : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

La France mène le groupe A1 (sept points), un point devant la Belgique. Seuls les deux premiers disputeront les quarts de finale, le troisième étant promis à un barrage de maintien. Une victoire porterait l'avance des Bleus à quatre points sur des Belges déjà battus à l'aller, sur un but d'Olise à la 88e. L'Italie (quatre points), qui reçoit la Turquie à la même heure, reste à l'affût.

Plusieurs cadres manqueront à l'appel des deux côtés. Kevin De Bruyne et Youri Tielemans, suspendus, avaient participé à trois des cinq buts belges de cette Ligue des nations. Mark van Bommel se passe aussi de Jérémy Doku (blessé) et de Thibaut Courtois (non retenu). Côté français, outre Kylian Mbappé (genou), Dayot Upamecano (expulsé contre l'Italie) a quitté le rassemblement. Zidane alignera une charnière une nouvelle fois remaniée.

L'histoire récente penche nettement du côté des Bleus, vainqueurs des six derniers France-Belgique (depuis la fameuse demi-finale du Mondial 2018). Une série qui a permis à la France de revenir à hauteur au bilan global (30V-19N-30D). La dernière victoire belge remonte à 2015, dans ce même Stade de France (3-4, en amical). On notera que l'arbitre slovène Rade Obrenović distribue un peu plus de quatre cartons jaunes par match.

Nos pistes de paris pour France - Belgique

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Les Bleus partent favoris, si bien que leur victoire est peu rémunérée. D'où l'idée d'y associer Michael Olise, impliqués sur trois buts sous Zidane (une passe décisive en Turquie, un but à Bruxelles, un coup franc direct contre l'Italie). En clair, si la France gagne, il y a de fortes chances qu'Olise y soit pour quelque chose, et cette condition fait nettement grimper la cote. C'est notre première piste, le marché « Victoire de la France et Michael Olise décisif », où Olise doit marquer ou délivrer une passe décisive.

Sans Mbappé, c'est Ousmane Dembélé, placé en pointe, qui hérite du rôle de finisseur. Le capitaine n'a pas encore marqué depuis la rentrée, mais les occasions sont là (Donnarumma l'en a privé contre l'Italie, à la 48e). La Belgique lui a déjà réussi (impliqué dans les deux buts du 2-0 de septembre 2024). Une passe d'Olise conclue par Dembélé suffirait d'ailleurs à valider nos deux premières pistes. C'est la deuxième piste, le marché « Dembélé buteur ».

Dernière piste, venant en nuance des deux premières, celle d'une Belgique peut-être sevrée de ballons mais ultra-réaliste. Privée de ses milieux titulaires, elle devrait miser sur le contre, un vrai choix tactique (but de Lukebakio à Rome, face-à-face à l'aller, chaque fois sur un service de De Ketelaere). Le marché « 2-1 ou 3-1 ou 4-1 » signifie une victoire française avec un but belge, comme à Bruxelles en 2024 (1-2). Plus risqué qu'un simple vainqueur, mais aussi mieux payé.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire de la France et Michael Olise décidif 1,78 Les trois buts des Bleus sous Zidane sont passés par Olise. Si la France gagne, il y a de fortes chances qu'il y soit pour quelque chose. Dembele buteur 1,90 Ousmane Dembélé avait inscrit le deuxième but lors de la victoire 2-0 contre la Belgique en septembre 2024, et la Belgique se présente ce soir avec une défense remaniée. 2-1 ou 3-1 ou 4-1 3,75 Les six dernières confrontations ont tourné à l'avantage de la France, dont un 2-0 en septembre 2024 et un 1-2 à Bruxelles en octobre 2024.

Avis de la rédaction

Les Bleus abordent ce match en favoris, avec sur le papier davantage d'arguments que les Diables Rouges, déjà privés de deux joueurs clés (De Bruyne, Tielemans) et de deux cadres du dernier Mondial (Doku, Courtois). Le scénario probable suggère celui de l'aller, une France mettant le pied sur le ballon (61 % de possession contre l'Italie, par ex.) et cherchant la faille dans le bloc belge en attente du contre. Gardez aussi un œil sur la fin de match, puisque les deux dernières défaites belges se sont jouées à la 88e. Nous voyons donc les Bleus s'imposer, sans doute avec un écart réduit. Pensez enfin à vérifier les compositions, annoncées une heure avant le coup d'envoi, notamment la présence d'Olise et de Dembélé.

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