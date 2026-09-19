L’atout maître du code promo SPORT : un remboursement 100 % CASH

Nouveau venu sur l’offre de paris sportifs PMU PLAY ? En vous inscrivant avec le code promo PMU, vous recevez un filet de sécurité en CASH sur votre tout premier pari sportif.

Si votre premier pronostic s’avère perdant, la plateforme vous rembourse jusqu’à 100 €, en argent retirable. Le remboursement s'effectue en deux temps :

25 % de la mise vous sont restitués sous 10 jours ouvrés après la fin du match.

75 % restants sont crédités sous 10 jours ouvrés une fois votre compte définitivement confirmé (à faire dans les 30 jours maximum).

Attention aux critères d'éligibilité : l'offre est valable via PMU PLAY®. Votre premier pari doit porter sur un match dont le résultat sera connu dans les 15 jours (les paris à long terme, comme le vainqueur du championnat, sont donc exclus).

Autre chose : l’utilisation du CashOut, les paris système, les « Tickets Sport », les paris annulés ou encore les formules « Remboursé si égalité » (si le match se termine par un nul) vous font perdre aussi le bénéfice du bonus.

5 étapes pour activer votre bonus PMU et parier sans pression

Pour profiter de cette assurance en argent réel sur le choc Lyon - Rennes, suivez le guide :

Application ou site web : rendez-vous sur le site ou l’application PMU Sport et lancez la création de votre compte joueur. Inscription et code : remplissez le formulaire d’inscription et saisissez impérativement le code SPORT dans le champ dédié. Premier dépôt : réalisez votre premier dépôt pour approvisionner votre solde (par exemple 100 € avec l’idée de tirer le maximum du bonus). Premier pari sportif : placez votre premier pari sur la rencontre OL - Stade Rennais (en pari simple ou combiné, hors exclusions mentionnées plus haut). Vérification de compte : validez définitivement votre compte en envoyant vos justificatifs (identité et RIB) pour garantir le versement de la seconde partie de votre remboursement (75 %) si votre pari est perdant.

Nos meilleures pistes de paris pour OL - Stade Rennais

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Ces dernières saisons, les OL-Rennes ont été le duel le plus prolifique du championnat. À croire que les deux équipes ne connaissent pas les matchs fermés. Neuf rencontres (sur les dix dernières) ont dépassé les 2,5 buts, la dernière en date ayant offert un match plein de caractère au Groupama Stadium (4-2 pour Lyon, le 3 mai). Statistiquement, c’est donc le type de match idéal pour tenter un marché « Plus de 2,5 buts » avec un filet de sécurité.

Autre constante de ce duel, l’équipe qui reçoit gagne (quatre victoires à domicile de suite). On s’intéressera donc logiquement au marché « Victoire de l’OL ». Lyon a en tout cas des arguments pour prolonger la série, en commençant par la fraîcheur. Mercredi à Anderlecht, Paulo Fonseca n’a reconduit que trois titulaires (Niakhaté sorti dès la pause, Openda à la 65e). Franck Haise, lui, a aligné à Sturm Graz huit joueurs du match précédent, dont un Lepaul à 8 tirs en 90 minutes.

Si le nul n’a pas été vu sur les dix derniers duels, ce n’est pas pour autant que nous l’écartons. Plusieurs individualités rennaises pourraient contrarier un scénario « Victoire de l’OL », à l’image du décisif Mousa Al-Tamari. Le Jordanien est à l'origine de plusieurs actions clés : talonnade vers Frankowski (38e contre le PSG), centre dévié par Lefort (17e à Angers), remise de la tête pour Thomasson et percée conclue par une frappe (53e et 72e contre l'OM).

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? ⚽ Plus de 2,5 buts dans le match 1.46 Neuf des dix derniers OL - Rennes ont dépassé ce total, avec 4,4 buts de moyenne et un 4-2 lors de la dernière édition. 🔴🔵 Victoire de l'Olympique Lyonnais 2.05 L’équipe à domicile a gagné les quatre derniers duels. L’OL a préservé ses cadres à Anderlecht. 🤝 Match nul avec des buts 4.20 Un pari spéculatif, sans précédent sur les dix derniers duels, mais jouable compte tenu des dynamiques respectives.

L'avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire de l’OL d’une courte tête (2-1), avec la probabilité que les deux équipes nous reconduisent le scénario de mai. Rennes marquerait en premier (comme lors de ses quatre journées de championnat), puis Lyon renverserait la situation après l’heure de jeu, sur un corner ou, plus généralement, un coup de pied arrêté.

Un point faible bien rennais précisément, à l’image des 12 corners concédés à Angers, après les 10 laissés au PSG, entre autres. Cela fait beaucoup, et il a souvent fallu un grand Brice Samba, décisif dans trois matchs sur quatre disputés : double parade contre le PSG (55e), arrêts contre l'OM, puis à Graz (57e et 84e).

Match ouvert, indécis sur le papier, historiquement animé : c’est le type de rencontre idéal pour tenter la cote de la victoire lyonnaise en vous ménageant un filet de sécurité en cash, offert par le code SPORT du PMU. Pensez à vérifier l’annonce des compositions, une heure avant le coup d’envoi.

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