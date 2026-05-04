Les avantages du code promo Betclic

Aborder une rencontre de Premier League nécessite une sécurité, et c'est exactement ce que propose le code promo Betclic BCG*. L'avantage majeur de cette offre réside dans le droit à l'erreur : si votre premier pronostic sur ce Everton - Manchester City est perdant, Betclic vous crédite jusqu'à 100 € en feebets.

Ces crédits de jeu vous permettent de parier à nouveau sur l'événement de votre choix pour tenter de transformer cet essai en gain réel. En plus de ce filet de sécurité, l'activation du code vous donne accès à 5 parties de Poker Spin&Rush offertes, l'idéal pour varier les plaisirs après le coup de sifflet final. C'est l'offre parfaite pour ceux qui veulent vibrer sans voir leur capital s'envoler sur un coup du sort.

5 étapes pour profiter du bonus de bienvenue

Inscription : créez votre compte sur le site ou l'application Betclic. Code promotionnel : renseignez impérativement le code BCG* lors de votre inscription. Premier dépôt : effectuez un versement initial (minimum 10 €) pour alimenter votre compte. Prise de pari : misez jusqu'à 100 € sur l'affiche Everton - Manchester City. Attribution du bonus : si votre pari est perdant, recevez vos feebets et vos tickets de poker immédiatement après le match.

Nos pistes de pronos pour le choc

Pour les Toffees, le maintien est déjà acquis et le but est de finir le plus haut possible avec une possible place en Ligue Conférence, tandis que pour les hommes de Pep Guardiola, la victoire est impérative pour conserver la couronne de Premier League. Entre le bloc compact imposé par David Moyes et le football total orchestré par Rayan Cherki, le choc des extrêmes promet une intensité physique rare.

Pari Cote Pourquoi ? 🏟️Victoire de Man. City par 2 buts ou + 2,08 La force de frappe des Citizens finit souvent par faire craquer les défenses regroupées. 🧱Buteur : Erling Haaland 1,62 Le Norvégien reste la menace numéro 1 dans la surface de réparation. ⚡Moins de 3,5 buts 1,46 Everton va probablement verrouiller le jeu pour limiter la casse à domicile.

L’avis de la rédaction

Manchester City part favori, mais le Hill Dickinson Stadium est un terrain piégeux. Nous voyons une domination territoriale de City mais un score qui pourrait rester serré un long moment.

⭐Notre pronostic : victoire de Manchester City 2-0. En utilisant le code BCG*, vous profitez d'une sécurité en freebets qui vous permet de tenter une mise sur un score exact avec beaucoup moins de pression !

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