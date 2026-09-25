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saisissez dans le champ dédié pendant le formulaire, faute de quoi l'offre ne s'activera pas. Justificatifs : transmettez votre pièce d'identité et votre RIB pour valider définitivement votre compte joueur.

transmettez votre pièce d'identité et votre RIB pour valider définitivement votre compte joueur. Dépôt : créditez votre solde de 10 € minimum pour débloquer le bonus.

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Nos pistes de pronostics pour Italie - Belgique

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Notre première piste est un pari sur le match nul, à une cote supérieure à 3,00. Entre les deux sélections, il n'y a, sur le papier, pas vraiment de favori. Une Italie qui découvre le 4-3-3 de Mancini après la défense à trois de Gattuso, une Belgique qui n'a disputé aucun match sous Van Bommel, deux nations qui affichent la même musique sur leurs cinq dernières sorties (3V-1N-1D)… Ajoutons que le dernier Italie - Belgique disputé à l'Olimpico, en octobre 2024, s'était achevé sur un nul (2-2), après que les Belges aient remonté un 0-2.

Ces derniers mois, la Nazionale est à la peine offensivement. Elle n'a jamais inscrit plus de deux buts lors de ses cinq derniers matchs. Quatre d'entre eux sont restés sous la barre des 2,5 buts (2-0 contre l'Irlande du Nord, 1-1 à Zenica, puis deux 1-0 en amical). Statistiquement, le buteur italien pourrait être Pio Esposito, qui a signé trois des six derniers buts de la Nazionale (contre la Norvège, le Luxembourg et la Grèce), à chaque fois servi dans la surface ou à son entrée, dos au but ou de la tête.

Reste que la Belgique a vécu un Mondial autrement plus prolifique (13 buts en cinq matchs). Mais les artisans de cette réussite ne sont pas du voyage à Rome. Six de ces treize buts étaient nés d'un centre, et Trossard, forfait, en avait délivré deux. Doku est blessé, et les deux avant-centres en lice restent muets en club depuis la reprise (Lukaku, remplaçant à Fenerbahçe, De Ketelaere à l'Atalanta). C'est ce que recouvre le marché « Moins de 2,5 buts ».

Pari Cote Pourquoi ? Match nul 3,30 Deux sélectionneurs qui débutent, la même musique pour les deux nations (3V-1N-1D) et un 2-2 lors du dernier duel à l'Olimpico, en octobre 2024. Moins de 2,5 buts 1,72 L'Italie n'a jamais marqué plus de deux fois sur ses cinq derniers matchs, et la Belgique arrive sans Trossard ni Doku, ses deux ailiers créateurs du Mondial. Pio Esposito buteur 2,82 Auteur de trois des six derniers buts italiens, tous inscrits dans ou à l'entrée de la surface.

Avis de la rédaction

Le pronostic de la rédaction : un match nul 1-1 (cote exacte proche de 6,00). Nous anticipons un match serré, probablement tranché sur le tard. L'Italie a encaissé ses cinq derniers buts après l'heure de jeu, alors que la Belgique a vu un but tomber après la 80e minute lors de quatre de ses cinq derniers matchs, tous disputés au Mondial.

Parmi les clés de la rencontre pourrait figurer le couloir gauche italien. Trois des cinq buts concédés par la Nazionale depuis novembre sont partis de ce côté. Calafiori y découvrira le poste d'arrière face à Lukebakio, gaucher qui aime repiquer vers l'axe.

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