Déjà distancée de six points par le Barça, la Casa blanca ne peut plus laisser de points en route avant de se rendre au Camp Nou, le 25 octobre. En face, le Sous-marin jaune sort de deux victoires qui ont redonné de l'air à Iñigo Pérez, un temps sur la sellette.

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Real Madrid - Villarreal : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Le Real Madrid ne peut plus se permettre de lâcher du lest. Quatrième (15 points), il pointe déjà à six longueurs d'un Barça record, vainqueur de ses sept premiers matchs. D'autant que le calendrier se corse, avec la réception de Séville, puis le premier Clásico de la saison au Camp Nou. Villarreal (9e, 8 points) revient de plus loin, après un départ sans la moindre victoire en cinq journées.

Mourinho doit encore recomposer sa charnière. Expulsé dans le derby, Dean Huijsen purge son match de suspension. Ferland Mendy, Raúl Asencio et Rodrygo restent à l'infirmerie. Le capitaine Fede Valverde, touché à la cheville, est incertain. Quant à Kylian Mbappé, blessé au genou avec les Bleus, il a retrouvé le groupe mercredi. En face, Iñigo Pérez se passera de Santi Comesaña (cheville) et de Tajon Buchanan, rentré blessé du rassemblement canadien.

Le Real et Villarreal jouent en 4-2-3-1, mais pas avec les mêmes préceptes. Celui de Mourinho harcèle la première relance adverse et fait souvent la différence avant la pause (12 de ses 20 buts officiels). Celui d'Iñigo Pérez préfère confisquer le ballon (61 % de possession en moyenne), avec Alberto Moleiro à la baguette derrière Ayoze Pérez, et fait souvent mouche sur coups de pied arrêtés (six de ses quinze buts, corners, coup franc et pénaltys confondus).

Les pistes de paris pour Real Madrid - Villarreal

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Le Real a pris l'habitude de faire plier Villarreal. Vainqueurs de leurs quatre derniers duels en Liga, sans jamais concéder plus d'un but, les Merengues ont trouvé en Mbappé le bourreau attitré du Sous-marin jaune (cinq buts lors de ses trois dernières confrontations). Il faut remonter à avril 2023 pour trouver trace d'un succès de Villarreal (2-3, doublé de Samuel Chukwueze). La « Victoire Real Madrid » s'impose donc comme une piste assez logique.

Simple à suivre, ce pari rapporte en revanche peu, d'où l'idée de lui adjoindre une condition. Les hommes d'Iñigo Pérez ont trouvé le chemin des filets lors de quatre de leurs cinq déplacements, toutes compétitions confondues (dont un 2-2 au Metropolitano). Or le Real n'a réussi de clean sheet qu'une fois en huit matchs (4-0 contre Málaga). Son bloc semble reculer une fois l'avantage acquis (sept de ses neuf buts encaissés après la pause). D'où notre deuxième piste, le marché « Real Madrid et les deux équipes marquent ». Concrètement, un 2-1 ou un 3-1 valide le ticket, un 2-0 non.

Reste à savoir qui marquera côté madrilène. Spontanément, on pense à Kylian Mbappé (triplé contre la Real Sociedad, doublé contre le Rayo, un but et une passe décisive à Elche). Villarreal lui réussit en outre particulièrement (un doublé lors de deux de ses trois dernières confrontations, dont une panenka à la Cerámica en janvier). Le marché « Mbappé décisif 2 fois ou plus » se valide avec deux buts, deux passes décisives… ou l'un et l'autre. Seule ombre au tableau, son genou. Il faudra vérifier sa présence dans le onze de départ.

Pari Cote Pourquoi ? Victoire Real Madrid 1,30 Trois victoires en trois matchs au Bernabéu cette saison. Villarreal n'a gagné qu'une fois en quatre déplacements de Liga. Real Madrid et les deux équipes marquent 2,02 Villarreal a marqué lors de quatre de ses cinq déplacements. Le Real n'a gardé sa cage inviolée qu'une fois en huit matchs. Mbappé décisif 2 fois ou plus 1,95 Au moins deux fois décisif dans trois matchs du Real cette saison, et auteur de deux doublés lors de ses trois derniers matchs contre Villarreal.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire du Real Madrid 3-1. Le Real aborde ce match dans la peau du favori. Victoire statistiquement très probable, à condition de ne pas s'endormir une fois devant. Car la rencontre pourrait bien se décanter avant la pause. C'est là que le Real a inscrit la majorité de ses buts (12 sur 20), et là que Villarreal concède le plus (six buts entre la 31e et la 45e minute). Le but amarillo pourrait venir après le repos, quand le Real recule. Ou sur l'un de ces coups de pied arrêtés dont le Sous-marin jaune a fait une spécialité. Pensez enfin à vérifier la présence de Mbappé et de Valverde dans les compositions, annoncées une heure avant le coup d'envoi. Et si votre premier pari tombe à côté, le code BCG*** vous le rembourse en feebets, jusqu'à 100 €.

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