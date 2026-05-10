L'avantage du code promo Betclic

En utilisant le code promo Betclic BCG*, vous bénéficiez d'un filet de sécurité indispensable pour une telle affiche. Contrairement à un remboursement en argent réel, Betclic vous propose ici un bonus en feebets (crédits de jeu).

Pourquoi est-ce un avantage ? Si votre premier pronostic ne passe pas, vous recevez jusqu'à 100 € en crédits de jeu non retirables. Cela vous permet de retenter votre chance immédiatement sur une autre rencontre ou un autre sport, sans avoir à effectuer un nouveau dépôt. C'est l'outil idéal pour tester une cote audacieuse. En prime, Betclic booste votre expérience avec 5 parties de Poker Spin&Rush offertes, parfait pour découvrir l'univers du poker rapide.

5 étapes pour activer votre offre Betclic

Inscription : créez votre compte sur le site ou l'appli officielle Betclic. Code promo : saisissez bien le code BCGOAL lors de la phase d'enregistrement. Dépôt : alimentez votre compte (minimum 10 €) pour préparer votre mise. Premier pari : placez jusqu'à 100 € sur le match PSG - Brest (par exemple sur un score exact). Réception du bonus : si le pari est perdant, vos 100 € de feebets sont crédités sur votre compte dès la fin du match.

Pistes de pronos pour PSG - Brest

Pour les Parisiens, l'objectif est limpide : valider le titre de champion devant leurs supporters. Avec un effectif au complet et des stars mondiales prêtes à briller, le PSG part favori.

Cependant, Brest ne vient pas en victime expiatoire. Les Bretons sont maintenus et jouent un match de gala au Parc des Princes. Portés par une solidarité défensive exemplaire et un réalisme froid en contre-attaque, ils ont les armes pour faire douter l'ogre parisien. Le choc tactique entre la possession parisienne et le bloc compact brestois sera le juge de paix de cette soirée.

Pari Cote Pourquoi ? PSG gagne par 2 buts ou + 1,40 Paris veut marquer les esprits pour célébrer son titre en beauté. Les deux équipes marquent 1,84 Brest est dangereux sur coups de pied arrêtés, et Paris peut se déconcentrer. Buteur : Gonçalo Ramos 2,10 L'attaquant est souvent l'homme de ces rendez-vous après la Ligue des Champions.

L'avis de la rédaction

Nous voyons un match plus serré qu'il n'y paraît. Brest a les moyens de tenir une mi-temps, mais la profondeur de banc parisienne fera la différence physiquement après l'heure de jeu.

⭐Notre pronostic : victoire du PSG 2-1. Avec le code BCG*, vous pouvez tenter la victoire bretonne ou un nul pour chercher la grosse cote, tout en sachant que votre mise est protégée par le remboursement en feebets !

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