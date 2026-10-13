Il s'agit d'une grande première, puisque les deux clubs ne s'étaient jamais croisés en match officiel. Une affiche forcément déséquilibrée, sur le papier du moins, où Arsenal part largement favori même privé de Saliba, d'Hincapié et de Zubimendi.

Code BCG*** : comment fonctionne le remboursement en Feebets ?

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Arsenal - Lille : notre analyse et nos pistes de paris

Ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi

Arsenal peut déjà prendre ses distances dans la course au top 8. Seuls les huit premiers de la phase de ligue filent directement en huitièmes de finale (les clubs classés de la 9e à la 24e place passent par des barrages). Les Gunners ont battu Naples (0-1). Le LOSC a concédé une défaite face au Bétis (3-2).

Les deux équipes devraient se présenter en 4-2-3-1. Mikel Arteta est privé de Piero Hincapié et de Martín Zubimendi, blessés à la cheville lors d'une séance de récupération après Leeds, outre William Saliba (dos) et Christos Tzolis (ischio-jambiers). Côté lillois, c'est tout le couloir droit qui est aux abonnés absents. Ethan Mbappé est suspendu depuis son exclusion contre le Betis. Tiago Santos (deux buts en Ligue 1) a été victime d'une rupture des ligaments croisés face au Havre.

Au sifflet, l'Allemand Felix Zwayer. Une vieille connaissance des Anglais, puisqu'il officiait justement lors la dernière défaite des Gunners dans la compétition (2-1 au Parc des Princes, en mai 2025). Il ne rechigne pas à sortir le jaune (un peu plus de cinq avertissements par match en Ligue des champions).

Les pistes de paris

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Arsenal n'a plus perdu en Ligue des champions dans le temps réglementaire depuis mai 2025 (seize rencontres !). Ses soirées européennes à l'Emirates tournent même souvent à la démonstration (au moins trois buts lors de cinq de ses six derniers matchs de phase de ligue à domicile). D'où l'idée d'un premier pari prudent basé sur cette statistique : le marché « Arsenal et les deux équipes marquent ». Il faut donc qu'Arsenal gagne, sans écarter un but lillois (un 2-1 ou un 3-1, par exemple).

Comme toujours avec Arsenal, le danger peut venir des coups de pied arrêtés, une marque de fabrique depuis trois saisons. Avec une certaine prudence, car les corners réussis sont moins nombreux que la saison passée, quand leur record (18 buts en Premier League) inspirait aux tribunes un refrain devenu culte, Set piece again, olé olé . Et le LOSC peut compter sur un Berke Özer étonnant (dix arrêts à Toulouse). Nous pensons donc à une piste « Arsenal gagne la première mi-temps » liée au score à la pause. Les Gunners doivent mener à la mi-temps, quoi qu'il arrive ensuite.

Et ce but lillois, qui pourrait le signer ? Pressenti pour débuter en pointe (il accompagnait Ancelotti en conférence de presse), Olivier Giroud revient à l'Emirates, où il a bien sûr laissé une trace durable (105 buts de 2012 à 2018). C'est notre dernière piste, le marché « But de Giroud ». À 40 ans, il reste redoutable en jeu de tête. C'est ainsi que Lille marque parfois (trois de ses onze buts de la tête), et c'est là qu'Arsenal se montre un peu moins souverain cette saison (deux de ses sept buts encaissés sur balles arrêtées).

Un but de sa part remplirait d'ailleurs la moitié du contrat de notre première piste. Seule réserve, son temps de jeu, puisqu'Ancelotti lui avait préféré le Japonais Ayase Ueda contre le Betis.

Pari Cote Pourquoi ? Arsenal et les deux équipes marquent 2,95 Lille a marqué lors de ses sept matchs officiels de la saison. Arsenal a encaissé au moins un but lors de quatre de ses six dernières sorties. But de Giroud 5,00 Ancien Gunner (douze buts en Ligue des champions avec Arsenal) et spécialiste du jeu de tête. Une défense qui a concédé deux buts sur balles arrêtées. Arsenal gagne la première mi-temps 3,95 Arsenal n'a encaissé avant la pause que dans deux matchs sur neuf. Lille a souffert en première période lors de ses deux derniers déplacements.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire d'Arsenal. Arsenal aborde ce match en favori, même privé de Saliba, d'Hincapié et de Zubimendi. Difficile de donner trop de crédit aux Lillois, les Dogues n'ayant ramené aucun point de leurs huit derniers voyages outre-Manche en Coupe d'Europe.

Cela dit, Lille a pris l'habitude de se sublimer face aux cadors européens. Sous Bruno Genesio, les Dogues ont fait tomber le Real Madrid (1-0) et l'Atlético en Ligue des champions en 2024-25, puis l'AS Roma sur sa pelouse en Ligue Europa la saison passée…

Dernier conseil, attendez les compositions officielles (une heure avant le coup d'envoi) pour vérifier la présence de Giroud et le choix d'Arteta en pointe (Havertz ou Gyökeres). Si votre premier pari ne passe pas, le code BCG*** vous en rembourse la mise en feebets, jusqu'à 100 €.

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