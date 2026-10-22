Ce jeudi soir (21h), le natif de Dortmund défie un club de Bundesliga, Fribourg, au Stade Louis-II, pour la 2e journée de Ligue Conférence. Ses cotes de buteur sur Betclic méritent donc qu'on s'y attarde.

Paris Brunner a déjà conquis la France, avant l'Europe ?

Avant d'éclater sur le Rocher, Brunner a d'abord brillé chez les jeunes. Champion d'Europe puis champion du monde U17 en 2023, il a été élu meilleur joueur des deux tournois. Au Borussia Dortmund, où il a achevé sa formation, les buts se sont enchaînés chez les U19.

La porte de l'équipe première, elle, ne s'est jamais vraiment ouverte, à peine deux matchs de 3. Liga avec la réserve, puis aucune minute en Bundesliga.

Recruté par Monaco à l'été 2024 (4 M€), l'avant-centre a dû ronger son frein. Un prêt contrasté au Cercle Bruges, puis une saison quasi blanche au Louis-II (sept apparitions en Ligue 1, aucun but), ont précédé le déclic.

Sous les ordres de Filipe Luís, il a terminé meilleur buteur de la préparation. La suite a confirmé l'éclosion, avec quatre buts lors de ses cinq premiers matchs de Ligue 1. Son doublé contre l'OM (2-0) résume son registre, avec une tête sur un centre de Golovin, puis un rush solitaire lancé depuis la ligne médiane.

Sur la scène européenne, il se montre de plus en plus. Brunner a marqué lors de ses trois matchs de Coupe d'Europe, à l'aller et au retour contre le Górnik Zabrze en barrage, puis à Sofia (2-1). Pour l'entrée en lice de Monaco en phase de ligue, il a aussi servi Ansu Fati sur le but de la victoire.

Miser sur Brunner buteur, la bonne idée : les options disponibles

Option Betclic Cote Brunner buteur 2,55 Brunner (option Xtrawin) 2,32 Brunner décisif 1 fois 2,10 Brunner décisif 2 fois 6,50 Brunner buteur et son équipe gagne 3,78

Fribourg n'a rien d'un faire-valoir (3e de Bundesliga, 4V-1N-1D), et Filipe Luís voit en lui une « super équipe en pleine confiance ». Ceci dit, sa défense a concédé pas moins de deux fois lors de chacun de ses deux derniers matchs (3-2 contre Jablonec, 1-2 à Leverkusen). Ce bloc qui aime presser haut a tendance à laisser de l'espace dans son dos. Là où Brunner adore s'engouffrer !

Pour le Monégasque, l'affiche a aussi des airs de vitrine personnelle. Formé à Dortmund et international espoirs allemand, il aura à coeur de se montrer. Jürgen Klopp, qui ne l'a pas encore appelé chez les A, l'évoque comme un « immense talent » à suivre dans son projet de reconstruction.

Parmi les options, Brunner décisif 1 fois à 2,10 nous paraît la plus cohérente. Validé par un but ou une passe décisive, ce pari repose d'abord sur son flair de buteur (sept buts pour une passe décisive cette saison). Comme toujours, vérifiez sa titularisation dans les compositions officielles, Filipe Luís ayant évoqué un turnover.

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