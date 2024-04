NetBet Euro 2024 : bonus, paris, offres spéciales…

Prêt à jouer sur Netbet pour l'Euro 2024 ? Retrouvez notre guide pour tout savoir avant de placer ses premiers paris.

Quelles sont les cotes les plus importantes pour l'Euro ?

Avant même de jouer sur Netbet, il va falloir se préparer à entendre parler du terme de cotes. Les cotes sont définies par les bookmakers. On peut les retrouver lorsque l'on souhaite jouer sur une rencontre de l'Euro 2024, mais également sur la compétition.

, il y aura des cotes pour le résultat du match, le nombre de buts, le score exact... Concernant la compétition, les cotes seront disponibles pour le vainqueur, le finaliste, les vainqueurs de groupes...

C'est d'ailleurs la cote qui va définir les gains potentiels. Ils correspondent à la mise de départ multipliée par la cote. Pour faire simple, plus une cote est basse et se rapproche de 1, plus le bookmaker considère que l'événement a des chances de passer.

Prenons un exemple. Si Netbet propose une cote à 1,2 pour le succès de la France face à l'Autriche, c'est qu'il pense que les Bleus vont s'imposer. En jouant 1€ sur cette cote, vous allez remporter 1,20€ s'il est gagnant.

Dans le cas contraire, la cote d'un succès tricolore est à 4 face à l'Autriche. C'est que Netbet considère que les Bleus n'ont que très peu de chance de s'en sortir avec la victoire. Ici, une mise de 1€ vous permettra de remporter 4€, en cas de pari gagnant. Pour les définir, le bookmaker prend en compte plusieurs données. Il va analyser les joueurs de chaque sélection, les derniers résultats ou encore le style de jeu des deux équipes.

Les cotes NetBet pour parier sur les matchs de la compétitions

Comment parier sur l'Euro 2024 depuis Netbet ?

Avant même de placer ses premiers paris, il est important de s'inscrire sur Netbet. Il ne sera pas possible de jouer sur ce bookmaker sans posséder un compte.

L'inscription s'effectue en cliquant sur l'onglet adéquat en haut à droite de n'importe quelle page. Le joueur doit ensuite indiquer toutes les informations demandées, puis le compte sera créé. Le placement d'un premier pari ne sera pas compliqué.

Réalisez un dépôt : bien évidemment, il faut que le solde de jeu soit positif. Si ce n'est pas le cas, il est donc impératif de déposer de l'argent sur Netbet. Une opération qui s'effectue depuis le compte joueur.

: bien évidemment, il faut que le solde de jeu soit positif. Si ce n'est pas le cas, il est donc impératif de déposer de l'argent sur Netbet. Une opération qui s'effectue depuis le compte joueur. Rejoignez l'onglet adéquat : les sports sont nombreux sur Netbet. Dans la colonne de gauche, il faut donc cliquer sur « football » puis « Euro ». Désormais, vous allez retrouver toutes les rencontres qui vous intéresse.

Choisissez votre pari : le client peut désormais choisir la rencontre sur laquelle il souhaite parier. En cliquant dessus, il aura accès à de nombreux paris. Il peut cliquer sur celui qu'il souhaite jouer.

Validez votre pari : lorsque vous cliquez sur le pari, il apparaît dans votre panier, à droite de l'écran. Le client peut choisir d'en ajouter d'autres de la même manière ou d'indiquer sa mise et valider le pari.

Les bonus et promotions spéciales pour l'Euro 2024

Il y a plusieurs promotions permanentes qui risquent de faire le bonheur des clients de Netbet. Pour les nouveaux clients, difficile de ne pas débuter avec le bonus de bienvenue.

Grâce au code promo NetBet NBGOAL Il offre jusqu'à 100€ en freebets, en cas de premier pari perdant.

Comme tout au long de la saison sportive, les joueurs vont profiter du Cash Out, des combis boostés, mais également des grilles ! Ils auront de quoi en réaliser avec les rencontres de l'Euro 2024.

On peut aussi citer les super cotes. Elles permettent de gonfler des cotes sur différents événements sportifs. Nul doute qu'il y en aura plusieurs tout au long de la compétition européenne.

Pour le moment, on ne sait pas encore si Netbet proposera des promotions spéciales à l'approche de l'Euro 2024. Le bookmaker n'en avait pas lancé lors de la dernière Coupe du Monde. Est-ce qu'il changera la donne cette année ? Réponse très prochainement !

Les points forts de Netbet

Encore en hésitation avant de jouer sur l'Euro 2024 depuis Netbet ? Il y a plusieurs atouts non négligeable en choisissant ce bookmaker.

Les grilles

Le premier n'est autre que la présence des grilles. Sur le système du Loto Foot, il propose plusieurs rencontres, où il faut simplement cocher le résultat de la rencontre. Il y a alors de quoi se partager le jackpot avec tous les gagnants, lorsque vous réalisez un sans-faute.

Les Super cotes

Les super cotes sont aussi un atout de taille ! Netbet risque d'en proposer de nombreuses durant la compétition européenne. Il ne faudra pas oublier de rejoindre cette catégorie, pour ne pas en manquer une seule.

Une riche offre de paris

Son offre de paris très garnie risque aussi de faire le bonheur de tous ses clients. Les joueurs vont retrouver de nombreux paris. Même sur la compétition, il y aura de quoi se faire plaisir.

Par exemple, en plus de jouer sur le vainqueur de l'Euro 2024, il reste envisageable de miser en double chance. En profitant de ce pari, si l'une des deux sélections remporte la compétition, vous gagnez le pari.

Netbet fait d'ailleurs tout pour aider ses joueurs à remporter leurs paris. Pour les plus grands événements sportifs, il ne manque pas de proposer quelques conseils depuis son blog.

Le club NetBet

Enfin, le programme de fidélité récompense les joueurs les plus réguliers. Plus vous allez placer des paris, plus vous allez cumuler des points. Ces points pourront être échangés contre différents lots, dont des freebets.

Service de streaming de Netbet pour l'Euro 2024

Désormais, de nombreux bookmakers permettent de suivre des événements sportifs en live vidéo. C'est notamment le cas de Netbet, avec Netbet TV. Un service qui est disponible à tous les clients du bookmaker. Il faut ensuite se diriger vers un événement accompagné de l'icône « NBTV » pour le suivre en direct. La fonctionnalité ne sera toutefois pas accessible pour l'Euro 2024.

Les paris disponibles sur Netbet pour l'Euro 2024

Une fois que vous êtes prêt à miser sur l'Euro 2024 depuis Netbet, vous allez retrouver de nombreux paris. On a longtemps pu évoquer les paris long terme. Il y a également de nombreuses alternatives sur les rencontres. Il y a trois paris qui risquent d'être très appréciés durant la compétition :

Le résultat de la rencontre : c'est le pari qui est le plus joué sur les rencontres de football. Il faut choisir l'une des trois alternatives (victoire de l'équipe 1, match nul, victoire de l'équipe 2). Ne négligez pas le score de parité, qui n'est pas rare dans les rencontres de football.

: c'est le pari qui est le plus joué sur les rencontres de football. Il faut choisir l'une des trois alternatives (victoire de l'équipe 1, match nul, victoire de l'équipe 2). Ne négligez pas le score de parité, qui n'est pas rare dans les rencontres de football. Le meilleur buteur : l'Euro 2024, c'est aussi l'occasion de voir plusieurs des meilleurs attaquants se mettre en évidence. Kylian Mbappé, Harry Kane, Cristiano Ronaldo ou encore Romelu Lukaku... Les filets risquent de trembler tout au long de l'été ! Parier sur le buteur d'un match peut donc être une excellente alternative.

: l'Euro 2024, c'est aussi l'occasion de voir plusieurs des meilleurs attaquants se mettre en évidence. Kylian Mbappé, Harry Kane, Cristiano Ronaldo ou encore Romelu Lukaku... Les filets risquent de trembler tout au long de l'été ! Parier sur le buteur d'un match peut donc être une excellente alternative. L'under/over : ceux qui misent régulièrement sur le ballon rond ont déjà dû tenter leur chance sur l'under/over. Ici, le bookmaker met en place un seuil. L'objectif ? Miser sur le fait qu'il y aura moins (under) ou plus (over) de buts que ce seuil.

FAQ – Netbet Euro 2024

Comment réussir ses paris sur l'Euro 2024 ?

Il faut bien penser à analyser ses paris avant de jouer sur une rencontre de l'Euro 2024. Il y a plusieurs données à bien prendre en compte. On pense notamment aux absents potentiels ou aux enjeux du match. Imaginons qu'un cador joue sa dernière journée de la phase de poules en étant déjà qualifié. Il pourrait lever un peu le pied. Ne négligez d'ailleurs pas tous les paris qui sont présents sur Netbet. Il ne faut pas seulement se contenter des paris sur le résultat du match.

Comment accéder aux cotes Netbet depuis son téléphone ?

Netbet pense aux utilisateurs qui veulent surtout jouer depuis leur téléphone. Une appli mobile est disponible et vous permet de retrouver les mêmes fonctionnalités que sur l'ordinateur. Les joueurs auront donc accès à tous les paris sur l'Euro 2024.