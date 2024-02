Mission Europe Unibet : 15€ de freebets à gagner sur les matchs européens

Avec la promo Mission Europe sur Unibet, remportez 15€ de freebets en validant les deux missions à accomplir sur les matchs européens !

15€ de freebets à gagner jusqu'au 22 février

Sur Unibet, les parieurs sont invités à se lancer dans une aventure lucrative avec deux missions captivantes à valider, offrant la chance de gagner jusqu'à 15€ en freebet.

Les missions, qui comprennent le fait de gagner un pari live et une combinaison de paris foot sur les matchs de Coupe d'Europe jusqu'au 22 février, offrent ainsi une opportunité passionnante de maximiser les gains tout en profitant de l'action en direct.

Un pari live à placer en Mission 1

La première mission propose aux joueurs de remporter un pari live sur le foot. Avec une mise minimale de 10€ et une cote minimale de 2.00, les participants sont encouragés à saisir l'occasion de placer un pari en direct sur leur événement sportif préféré.

La progression est suivie de près, offrant une mise à jour en temps réel pour maintenir les parieurs informés de leur statut.

Un combi en Mission 2

La deuxième mission offre une opportunité tout aussi excitante, en remportant un pari combiné toujours sur le foot. Les parieurs doivent choisir au moins trois sélections avec une mise minimale de 10€ et une cote minimale de 4.00 pour être éligibles à cette mission.

Comme pour la première, la progression est surveillée attentivement pour permettre aux parieurs de suivre leur avancement vers le succès.

Pour conclure, en plus des gains potentiels générés par ces deux missions, les participants ont donc la chance de remporter jusqu'à 15€ en freebet, ce qui ajoute une valeur supplémentaire à cette offre Unibet très intéressante.

Que vous soyez un parieur chevronné à la recherche d'un défi excitant ou un débutant désireux d'explorer le monde des paris sportifs, ces missions offrent une occasion parfaite de tester vos compétences et de maximiser vos gains. Avec une variété d'options de paris et des opportunités de gain alléchantes, ces missions sont un must pour tout amateur de paris sportifs en quête d'action et de récompenses.

Pour plus d'offres et de promotions, notre page sur le code promo Unibet est là pour vous donner toutes les infos essentielles !