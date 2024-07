Martin Odegaard meilleur passeur de Premier League en 2024/25 ? Les meilleures cotes !

La vision et la créativité de Martin Ødegaard font de lui l'un des principaux candidats au classement des passes décisives de Premier League.

Martin Odegaard était troisième avec 10 passes décisives en Premier League la saison dernière, mais les métriques sous-jacentes indiquaient qu'il aurait dû avoir un score bien plus élevé. À 17 chez Vbet, nous pensons qu'il y a une valeur de cote exceptionnelle à prendre avec Odegaard en tête du championnat en termes de passes décisives.

Odegaard a reçu le plus grand nombre de passes dans la surface de réparation la saison dernière. Aucun joueur n'a eu plus de passes décisives attendues en 2023-24. Rodri a été le seul titulaire à avoir plus de passes cassant les lignes par match.

Paris Premier League Cotes Martin Odegaard meilleur passeur 17 Arsenal vainqueur 2.64

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

D'excellentes statistiques pour Odegaard

Odegaard était en tête de la Premier League pour les passes décisives attendues la saison dernière avec 11,2, dépassant son coéquipier d'Arsenal Bukayo Saka. Le Norvégien a également effectué 130 passes dans la surface de réparation en 2023-24, soit 41 de plus que n'importe quel autre joueur. Seuls Bruno Fernandes et Pascal Gross ont eu plus de passes clés (passes qui mènent directement à des tirs).

En fin de compte, Odegaard n'a pas eu de chance de terminer la saison avec seulement 10 passes décisives en championnat. Il avait 2,5 passes attendues de plus que Cole Palmer, par exemple, qui a terminé deuxième du classement des passes décisives avec 11. Ollie Watkins, qui a terminé en tête du classement des passes décisives, a obtenu 4,2 passes décisives attendues pour 13 passes décisives effectives.

Les chiffres des passes décisives comportent une part de chance puisqu'ils dépendent de la finition des coéquipiers et de la nature simpliste de l'attribution des passes décisives. Le retour de Watkins reste toutefois une anomalie, la saison 2020-21 de Harry Kane étant la seule comparable au cours des cinq dernières années.

La meilleure valeur sur le marché

Kevin De Bruyne, Cole Palmer et Bruno Fernandes ont moins de chances qu'Odegaard d'être en tête du championnat en termes de passes décisives. De Bruyne est le grand favori, et il est facile de comprendre pourquoi, avec ses 0,52 passes décisives attendues par match, il est loin devant tous les autres joueurs de la saison dernière. La disponibilité du Belge pose toutefois problème, puisqu'il n'a été titularisé qu'à 15 reprises en championnat en 2023-24. Il a été titularisé 25 fois ou moins en championnat lors de trois des quatre dernières saisons.

Palmer et Fernandes ont affiché des chiffres de passes décisives inférieurs à ceux d'Odegaard. Tous deux sont loin derrière De Bruyne et Odegaard pour ce qui est des passes dans la surface de réparation adverse. Alors qu'Arsenal et Manchester City sont destinés à avoir des attaques de feu, il y a beaucoup plus d'incertitude à Chelsea et à Manchester United.

Nous ne pouvons pas justifier que Palmer et Fernandes soient à des cotes inférieures. Odegaard a prouvé qu'il était le meilleur créateur d'occasions, pasDe Bruyne en Premier League, et il a été plus durable que la star de Manchester City. Il y a une grande valeur à prendre Odegaard à 17 ici.