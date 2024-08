Lyon : Un recrutement ambitieux pour déjouer les pronostics face à Rennes

Rennes affaibli, Lyon confiant pour le choc de la première journée.

Parier tôt sur Lyon : Pourquoi miser sur une surprise lyonnaise dès la première journée ?

Rennes accueille Lyon pour le match d'ouverture de la Ligue 1 2024/25. Bien que Rennes soit favori à domicile, le club a subi des départs majeurs durant l'intersaison.

Enzo Le Fée a été vendu à la Roma pour environ 20 millions d'euros, tandis que Martin Terrier a rejoint le champion allemand, le Bayer Leverkusen. Autre absence notable, celle de Guela Doue, parti à Strasbourg. Avec le départ de trois joueurs clés, Rennes pourrait éprouver des difficultés lors des premiers matchs.

De l'autre côté, Lyon a dépensé sans compter. Avec plus de 100 millions de livres sterling investis dans huit nouvelles recrues, l'enthousiasme règne chez les supporters lyonnais à l'approche de la nouvelle saison.

Le mercato favorise les visiteurs

La saison dernière, Le Fée a disputé 35 matchs au cœur du milieu de terrain rennais. Il était le joueur clé pour récupérer les ballons et relancer le jeu vers les attaquants. Cependant, ses performances n'ont pas passé inaperçues et il joue désormais en Italie. On peut en dire autant de Terrier, auteur de sept buts et trois passes décisives en Ligue 1, qui a également quitté le navire.

Les deux joueurs étaient titulaires lors du match contre Lyon la saison dernière, remporté 1-0 par les visiteurs. Avec l'absence de ces éléments clés et les investissements massifs de Lyon, la cote de 3,00 sur les Lyonnais devrait baisser à l'approche du match. C'est le moment idéal pour miser sur eux.

Les départs vont faire mal à Rennes

Avec le départ de trois joueurs clés, l'avenir de Desire Doue est également incertain. Alors que le PSG serait intéressé, sa tête pourrait être ailleurs en début de saison.

Pendant que Rennes traverse une période de transition, Lyon a réalisé des investissements significatifs lors de ce mercato.

L'attaquant Georges Mikautatadze, impressionnant lors de l'Euro, a été recruté pour mener l'attaque lyonnaise. Moussa Niakhate et Orel Mangala ont été achetés pour des sommes importantes à Nottingham Forest, tandis qu'Ernest Nuamah et Saïd Benrahma ont rejoint le club.

Il faudra peut-être du temps pour que les nouveaux joueurs lyonnais s'intègrent, mais la plupart sont arrivés tôt dans le mercato, contrairement à Rennes qui a perdu ses stars. De nouvelles recrues sont arrivées, mais il faudra du temps pour combler les grands trous laissés vacants.

Lyon n'a pas été satisfait de ses performances la saison dernière et vise plus haut cette année. Leur cote est très intéressante et mérite d'être étudiée.

Cotes Rennes vs Lyon Lyon Résultat du match 3,00 Double chance 1,58

Cotes fournies par Vbet. Correctes au moment de la publication et susceptibles de changer.