Ligue 1 : Paul Pogba et Ansu Fati en approche, un changement à prévoir pour la cote de l'AS Monaco ?

Pour renforcer son équipe, l'AS Monaco est sur le point de réaliser deux coups intéressants sur le marché : le recrutement de l'ailier gauche de 22 ans, Ansu Fati, et de l'ancien international français, Paul Pogba, libre de tout contrat.

Une nouvelle saison commence, et de nouveaux défis vont se présenter aux équipes de Ligue 1. Classé à la 3e place du championnat français, l'AS Monaco peut encore avoir des regrets après quelques points perdus à des moments cruciaux. Les Monégasques ont terminé seulement à 4 points de la seconde place, mais peuvent tout de même se targuer d'être qualifiés pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Avec un effectif déjà riche en qualité, avec des joueurs comme Eliesse Ben Seghir, Maghnes Akliouche ou encore Mika Biereth, le club monégasque compte sur de nombreux talents. D'autant plus que malgré l'intérêt de nombreux clubs, Akliouche et Ben Seghir devraient bien rester au club la saison prochaine.

Ansu Fati et Paul Pogba, deux recrues de qualité pour Monaco

De l'enfant prodige du Camp Nou au nouveau prince de la Principauté

En complément de ces joueurs, l'AS Monaco veut renforcer son équipe pour, cette fois-ci, tenter d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe et, pourquoi pas, tenir tête au Paris Saint-Germain en championnat. Et les recrues qui vont certainement arriver sont de gros noms : Ansu Fati et Paul Pogba.

Le jeune attaquant de 22 ans du FC Barcelone a besoin de se relancer. Après une saison compliquée où il n'a joué que 6 matchs de Liga sans marquer le moindre but, il n'est plus dans les plans de Hansi Flick. L'AS Monaco est sur le point de conclure un accord avec le Barça concernant Fati pour un prêt avec une option d'achat. Le numéro 10 du Barça, destiné à un avenir radieux à l'image de son mentor Lionel Messi, est sur le point d'attérir du côté du Stade Louis II.

Le retour triomphant du champion du monde 2018

L'autre recrue qui est proche de s'engager est l'ancien international français de 32 ans, Paul Pogba. Depuis le 3 septembre 2023, Pogba n'a plus foulé les pelouses d'un terrain de football professionnel. La raison est bien connue : sa suspension pour dopage.

Mais depuis le 11 mars, La Pioche peut signer son retour. Tout d'abord convoité par l'Olympique de Marseille lors du mercato hivernal, Pogba est désormais proche de s'engager du côté du Vieux Rocher librement. L'ancien joueur de la Juventus va pouvoir jouer ses toutes premières minutes en Ligue 1, lui qui a très rapidement quitté la France pour l'Angleterre et l'Italie.

L'AS Monaco, un des prétendants au titre de Ligue 1 ?

Remporter la Ligue 1 n'est jamais facile, surtout quand on ne s'appelle pas Paris Saint-Germain. Depuis le rachat des Qatariens en 2011, seulement trois équipes ont réussi à déjouer l'équipe parisienne : Montpellier en 2012, le LOSC en 2021 et l'AS Monaco en 2017. Il faut remonter à près de 8 ans pour voir le trophée de Ligue 1 au Stade Louis II. À cette époque, le jeune Kylian Mbappé, âgé de seulement 18 ans, était associé en attaque avec Radamel Falcao.

En comptant sur ces deux recrutements, l'AS Monaco pourra avoir deux talents en plus dans son effectif. Néanmoins, leur condition physique reste à prendre en considération. Ansu Fati a connu de grosses blessures durant sa jeune carrière, l'empêchant d'exploiter tout son potentiel. Quant à Paul Pogba, cela fait près de 2 ans qu'il n'a pas disputé le moindre match professionnel.

Quel impact sur la cote de Monaco ?

La cote de l'AS Monaco pour remporter la Ligue 1 est de 10,50 sur Winamax, la deuxième cote la plus basse derrière, bien évidemment, le Paris Saint-Germain. À noter que les bookmakers placent les Monégasques devant l'OM, qui a pourtant fini 2e de Ligue 1.

L'officialisation des deux recrutements pourrait avoir une incidence sur la cote de Monaco, mais aussi sur celles des autres équipes concurrentes, comme l'OM, le LOSC ou encore l'OGC Nice. Cela pourrait donc être le bon moment pour placer un pari.