Les problèmes défensifs de l'Inter font-ils de Naples l'équipe sur laquelle miser pour le Scudetto ?

Le match nul 4-4 entre l'Inter, champion en titre, et la Juventus, dimanche dernier, a mis en évidence l'intensité de la course au titre.

Cette saison s'annonce bien plus palpitante que celle de 2023/2024, où les Nerazzurri avaient décroché le titre à cinq journées de la fin.

Naples a été le grand bénéficiaire du « Derby d'Italie » et a profité du match nul pour accroître son avance de quatre points sur l'Inter à l'approche des matches de milieu de semaine. L'équipe d'Antonio Conte est toujours considérée comme le deuxième favori pour remporter le Scudetto, derrière l'Inter.

Les leaders se préparent maintenant à une série de matches difficiles et à fort enjeu, dont le point culminant sera le choc très attendu contre les Nerazzurri à San Siro le 10 novembre.

Loin des sommets de la saison dernière

L'Inter Milan, champion en titre, continue de faire preuve d'une grande puissance offensive, avec une ligne d'attaque capable de transformer n'importe quel match en un instant.

Bien qu'ils aient marqué trois buts de moins que la saison dernière après neuf journées, ils se classent deuxièmes en Serie A pour les buts attendus (xG) et troisièmes pour les tentatives, à peine derrière la Roma et le leader, l'Atalanta.

Avec sept buts en Serie A, l'attaquant Marcus Thuram est en tête du classement des touches dans la surface adverse et des tirs. En revanche, les performances défensives de l'Inter sont moins flatteuses.

La ligne de défense, autrefois presque imprenable la saison dernière, qui n'avait encaissé que 22 buts et gardé 21 buts inviolés, montre aujourd'hui des faiblesses notables. L'unité qui caractérisait autrefois le bloc défensif de l'Inter a diminué, comme en témoignent les 13 buts encaissés en seulement neuf matches, contre cinq à la même période la saison dernière. Cette fragilité défensive a coûté aux Nerazzurri cinq points cruciaux en raison des buts encaissés en fin de match.

A ce stade de la saison dernière, l'Inter avait déjà connu la défaite et occupait la tête de la Serie A avec quatre points de plus qu'aujourd'hui. Elle occupe actuellement la deuxième place, mais sur la base des points attendus (xPTS), elle est distancée par l'Atalanta, la Juventus et la Lazio.

Malgré ces difficultés, les prouesses offensives de l'Inter Milan lui permettent de rester dans la course au titre.

Le sens tactique de Simone Inzaghi doit maintenant se concentrer sur le renforcement de la structure défensive de l'équipe et la gestion de la rotation de l'effectif. Cette réponse à une compétition nationale féroce et à une campagne de Ligue des champions exigeante est un défi tout à fait à la portée de l'équipe, compte tenu de ses antécédents victorieux.

Tout droit sorti du manuel de Conte

Contrairement à ses rivaux, le Napoli est fermement ancré dans une défense quasi impénétrable.

Les Napolitains ont gardé six buts inviolés lors de leurs neuf premiers matches de Serie A. Il s'agit d'une amélioration remarquable par rapport à l'année dernière, où ils n'avaient réussi que sept buts. Il s'agit d'une amélioration remarquable par rapport à l'année dernière, où ils n'avaient réussi à en garder que sept, soit le quatrième pire bilan du championnat, dépassé seulement par Cagliari, Sassuolo et Salernitana.

Antonio Conte, connu pour son souci du détail, a laissé une empreinte durable sur l'équipe. Après un premier faux pas à Vérone, le Napoli s'est imposé avec sept victoires et un match nul.

Il s'agit du meilleur début de saison de Conte, dépassant même celui de ses débuts à Chelsea, où il ne comptait qu'un point de retard sur les leaders (Manchester City, Arsenal et Liverpool) après neuf journées.

Le passage à une formation 4-3-3 robuste sur le plan défensif a été un facteur déterminant de ce succès. Avec Conte à la barre, le Napoli se concentre sur la discipline tactique, pressant sans relâche ses adversaires tout en conservant une forme compacte, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

Conte accorde une grande confiance à Romelu Lukaku qui, malgré un bilan modeste de trois buts et quatre passes décisives, fait partie intégrante du cadre stratégique de l'équipe.

Toutefois, la nécessité pour Lukaku d'améliorer son rendement est évidente si Naples veut briser les défenses obstinées et remporter des matches cruciaux.

L'équipe de Naples est renforcée par le renouveau de joueurs comme le capitaine Giovanni Di Lorenzo, auteur de cinq buts toutes compétitions confondues, ainsi que par les arrivées de Scot McTominay et d'Alessandro Buongiorno, qui apportent profondeur et expérience.

Le chemin à parcourir

La saison de Serie A s'annonce particulièrement riche en rebondissements. Le Napoli s'apprête à disputer une série de matches difficiles contre des adversaires de taille tels que le Milan, l'Atalanta, l'Inter, la Roma, le Torino et la Lazio. Cette période difficile pourrait redéfinir de manière significative la campagne du Napoli.

La capacité d'Antonio Conte à maintenir la concentration de son équipe sera mise à l'épreuve et les ajustements stratégiques qu'il effectuera au cours de cette période feront l'objet d'un examen minutieux.

De son côté, l'Inter a l'occasion de profiter du calendrier difficile de Naples pour réduire son déficit de points avant son match décisif à domicile contre les Azzurri avant la trêve internationale.

Le programme national de Simone Inzaghi est relativement favorable, avec des matches contre trois équipes qui se trouvent actuellement dans les six dernières places du classement. Cependant, les Nerazzurri devront également affronter Arsenal, le RB Leipzig et Leverkusen en Ligue des champions avant la mi-décembre.

Bien que l'Inter Milan soit favorisé par ses succès passés et la profondeur de son effectif, il serait absurde d'écarter le Napoli.

L'imprévisibilité inhérente à la Serie A, renforcée par la profondeur tactique du Napoli et l'expertise managériale de Conte, fait de son équipe un concurrent crédible dans la course au Scudetto.