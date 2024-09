Les paris sur le Barça impactés par la grave blessure de Ter Stegen ?

L'éclatante victoire 5-1 du FC Barcelone sur Villarreal lors de la 6e journée de la Liga aurait dû être un motif de célébration.

Pourtant, l'atmosphère de liesse a été assombrie par la sortie sur civière de Marc-André Ter Stegen, le gardien de but du FC Barcelone.

Les premiers pronostics sont sobres : une déchirure du tendon rotulien et une possible lésion du ligament croisé antérieur, qui pourraient l'immobiliser pendant sept à huit mois, voire une année entière en cas de complications.

On ne saurait trop insister sur l'importance de Marc-André Ter Stegen pour le FC Barcelone.

Depuis son arrivée en juillet 2014, il a été la colonne vertébrale de la défense barcelonaise, avec 419 apparitions et un nombre impressionnant de 175 matches sans défaite.

Sa présence a souvent eu une influence apaisante sur la ligne arrière, offrant un filet de sécurité qui a permis aux attaquants du FC Barcelone de s'épanouir.

Marc-André Ter Stegen a encaissé 411 buts en 419 matches avec le FC Barcelone et a réalisé 175 matches sans encaisser de but. En 2022/2023, il a égalé le record de Paco Liano en Liga, établi en 1993/1994, avec 26 matches sans encaisser de but. Le gardien allemand a encaissé 99 buts en 85 matches européens.

Un coup dur pour des Catalans en pleine forme

La question qui se pose d'emblée est de savoir comment le FC Barcelone va faire face à son absence.

Hansi Flick, dans ce contexte de crise, a remplacé Inaki Peña, 25 ans, comme gardien de but principal. Bien que Peña soit un talent prometteur, il n'a indéniablement pas fait ses preuves au plus haut niveau, n'ayant joué que 22 matches au cours des trois dernières saisons.

Son succès ou son échec dans le creuset du football de haut niveau n'affectera pas seulement la trajectoire de sa carrière, mais aussi la campagne du FC Barcelone

Le club catalan pourrait être contraint d'activer un plan d'urgence : signer un gardien de but libre. Parmi les noms évoqués, on trouve des gardiens chevronnés comme Keylor Navas ou Wojciech Szczęsny, ainsi que des options plus discrètes comme Jordi Masip.

Barcelone a connu un début de saison fulgurant, avec six victoires consécutives en Liga et 22 buts marqués, devenant ainsi la seule équipe des cinq premiers championnats européens à avoir au moins deux joueurs ayant marqué cinq buts ou plus jusqu'à présent (Robert Lewandowski avec six buts et Raphinha avec cinq).

Cependant, sa défense, qui a été mise à mal dans 55 % de ses matches nationaux la saison dernière, a encore besoin d'être peaufinée. En effet, le Barça n'a gardé sa cage inviolée qu'une seule fois jusqu'à présent, lors de sa victoire 7-0 sur Valladolid.

Les Catalans ont perdu leur premier match de Ligue des champions contre l'AS Monaco, où l'erreur précoce de Ter Stegen a entraîné un carton rouge pour Eric Garcia.

Malgré cette erreur, les performances de Ter Stegen au cours de l'année écoulée ont été solides, avec un pourcentage d'arrêts de 74,5 % toutes compétitions confondues, ce qui est nettement supérieur à la moyenne des gardiens des cinq plus grands championnats d'Europe.

Les hommes de Flick se préparent à une série de matches cruciaux, dont un rendez-vous à fort enjeu avec le Bayern Munich en Ligue des champions et, trois jours plus tard, le toujours crucial El Clasico à Santiago Bernabeu.

Le poste de gardien de but fera l'objet d'une attention particulière lors de ces rencontres, et toute incertitude peut être exploitée sans pitié par l'adversaire.

Le Barça peut-il faire confiance à Peña ?

Ter Stegen a des antécédents de blessures similaires, ce qui rend la situation encore plus précaire.

La saison dernière, le gardien a manqué 17 matches toutes compétitions confondues - trois en Copa del Rey, deux en Supercopa de España, dix en LaLiga et deux en Ligue des champions - en raison d'une blessure au dos.

Son remplaçant, Iñaki Peña, a eu du mal à combler le vide. Bien que Peña ait montré son potentiel, il n'a gardé sa cage inviolée que dans 16% des matches qu'il a joués, encaissant 32 buts en 17 matches, et a été impliqué dans de lourdes défaites contre des équipes comme Girona, Villarreal et le Real Madrid.

Bien que Peña possède de bonnes aptitudes, ses performances de la saison dernière - soulignées par des moments d'incohérence - soulèvent des questions quant à sa capacité à gérer la pression de manière cohérente.

Le FC Barcelone devra peut-être modifier sa configuration tactique pour compenser l'absence de Ter Stegen. Inaki Peña pourrait avoir besoin de plus de tampons défensifs, ce qui entraînerait un pivot vers une ligne défensive légèrement plus conservatrice et disciplinée.

Cette adaptation pourrait avoir un impact sur la fluidité de l'attaque du FC Barcelone, car les défenseurs se concentreront davantage sur la stabilité de l'arrière-garde.

Hansi Flick, qui a désormais la lourde responsabilité de guider l'équipe à travers ces turbulences, doit inspirer confiance à Peña et au reste du groupe.

Sans Marc-André Ter Stegen, le FC Barcelone est confronté à de nombreux défis.

Le club se trouve dans une situation délicate, où il doit trouver un équilibre entre les solutions à court terme et la planification stratégique à long terme. Qu'il parie sur Peña, qu'il opte pour un agent libre ou qu'il fasse une folie sur le marché hivernal, chaque choix comporte des risques inhérents et des récompenses potentielles.

Pour les parieurs, la blessure de ter Stegen introduit une variable critique dans les équations qui régissent les performances de Barcelone.

Historiquement, les chances et les cotes d'une équipe changent radicalement lorsqu'elle perd un joueur clé, en particulier un joueur aussi essentiel que le gardien de but de premier choix.

Il convient donc d'être prudent et de surveiller la façon dont Inaki Peña s'adapte à son nouveau rôle et l'évolution des statistiques défensives de l'équipe.

La capacité de l'équipe à maintenir ses niveaux de performance actuels sans ter Stegen pourrait en souffrir.

Par conséquent, il serait prudent d'opter pour des paris qui prévoient un plus grand nombre de buts à court terme.

En outre, les premiers matches après la blessure devraient être examinés attentivement afin de déceler les signes d'adaptation de l'équipe.