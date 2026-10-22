Les meilleurs sites de paris hippiques français en octobre 2026

Les meilleurs sites paris hippiques : notre classement en octobre

PMU Play, ZEturf et Betclic Turf forment notre trio de tête des meilleurs sites de paris hippiques en France en octobre 2026. Si vous débutez, rassurez-vous, il n'y a pas de mauvais choix parmi ces trois-là.

⭐ ZEturf est le plus complet. Il affiche souvent les meilleurs rapports sur les paris à plusieurs chevaux, couvre le plus de courses étrangères, de Hong Kong au Chili, et propose des paris absents du PMU, comme le ZEShow. Son forum de parieurs, très actif, est une mine de tuyaux de dernière minute, et un pari peut être annulé jusqu'à trois minutes avant le départ.

⭐ PMU Play est celui qui paie le mieux sur le Simple, le pari idéal pour débuter. Sur le Quinté+ du 15 octobre, il rendait 18,20 € pour 1 € misé sur le gagnant, contre moins de 16 € chez ses deux concurrents. Ses paris en ligne ont leur propre pot commun, ce qui explique des rapports plus élevés qu'au café. Et si quelque chose coince, c'est le seul des trois à répondre au téléphone, tous les jours.

⭐ Betclic Turf est le plus accessible pour un premier pari : les mises démarrent à 0,50 € et l'outil Smart Tipster propose des paris déjà composés. Son streaming est le plus confortable des trois, en plein écran et en HD, même sur réseau mobile. Si vous n'avez jamais misé sur un cheval, c'est probablement là que vous vous sentirez le moins perdu.

Nourri d'une vraie expérience de turfiste, ce guide confronte ces trois maisons. Objectif : vous aider à choisir le site de paris hippique adapté à votre jeu. Y compris si vous n'avez encore jamais misé un euro sur un cheval.

Bookmaker* Note Découvrir le site Bonus de bienvenue turf 1. ZEturf 4.6/5 ⭐ Je découvre ZEturf >> Premier dépôt doublé jusqu'à 100 € en crédits de jeu 2. PMU 4.5/5 ⭐ Je découvre PMU >> Premier dépôt doublé jusqu'à 100 € en freebets + 10 tickets d'e-Quinté+ 3. Betclic Turf 4/5 ⭐ Je découvre Betclic Turf >> Premier pari remboursé jusqu'à 100 € en Freerace de jeu s'il est perdant

Comparatif des opérateurs : quel est le meilleur site de paris hippiques ?

En tête, nous plaçons PMU Play, le nouveau site de pari hippique de l'acteur historique. Il devance ZEturf (Unibet) et Betclic Turf. Aucun de ces opérateurs n'est donc un mauvais choix, puisque chacun des deux autres excelle à vrai dire sur un usage précis.

Le point fort principal du PMU Play : des rapports attractifs (la somme rendue pour 1 € misé sur un pari gagnant), notamment sur le Simple, le pari de base sur un cheval.

Pour visualiser concrètement de quoi il s'agit, reprenons l'une des courses-test qui nous ont servi à écrire ce guide. Il s'agissait du Quinté+ du 15 octobre, le Prix de la Vierge de Lorette couru à Chantilly :

Rapport définitif

(pour 1 € misé) PMU Play ZEturf Betclic Simple Gagnant 18,20 € 15,80 € 14,50 € Simple Placé 6,60 € 5,10 € 4,90 € Couplé Gagnant 102,70 € 96,10 € 80,00 € 2 sur 4 10,20 € 13,50 € 12,30 €

Sur le gagnant, PMU Play payait 18,20 € pour 1 € misé, contre moins de 16 € chez ses deux concurrents. L'écart est d'autant plus marqué que le vainqueur, Héroïste, était un outsider. Sur le 2sur4, en revanche, c'est ZEturf qui payait le mieux.

Quant à ZEturf, également très fort sur les rapports, son application et son site couvrent le plus de réunions étrangères, de Hong Kong au Chili. ZEturf fait ainsi office de site de paris hippique international, sans quitter le cadre légal français.

Enfin, pour Betclic Turf, l'application et le site offrent, à l'usage, le streaming le plus confortable des trois. Les courses passent en plein écran et en HD sans problème, y compris sur réseau mobile.

Opérateur Bonus de bienvenue Point fort Note globale ZEturf (Unibet) Premier dépôt doublé jusqu'à 100 € en crédits de jeu Le plus large choix de paris et de courses étrangères 4,6/5 PMU Play Premier dépôt doublé jusqu'à 100 € en freebets

+ 10 tickets d'e-Quinté+ Des rapports attractifs et un service client joignable par téléphone 4,5/5 Betclic Premier pari remboursé jusqu'à 100 € en Freerace de jeu s'il est perdant Un streaming excellent et une aide au pari par intelligence artificielle 4/5

Sites agréés par l'ANJ. Offres réservées aux nouveaux inscrits majeurs.

Analyse détaillée des leaders du turf en France

Avant de plonger dans ce qui fait de chacun un excellent site de pari hippique, une précision s'impose. Sur les courses, vous ne pariez pas contre l'opérateur, mais contre les AUTRES parieurs.

Qu'est-ce que cela veut dire ? Toutes les mises d'un même pari tombent dans un pot commun, la masse. L'opérateur prélève sa part, puis les gagnants se partagent le reste (de 64 % à 88 % des mises, selon le pari). C'est le pari « mutuel », le seul autorisé sur les courses en France.

ZEturf (Unibet) : le challenger aux meilleurs rapports

⬆️ CE QUE NOUS APPRÉCIONS

Sur les paris à plusieurs chevaux, ZEturf affiche souvent les rapports les plus compétitifs.

Mais il n'y a pas que cela : le forum maison de ZEturf est un espace très actif, accessible sur le site ou dans l'appli. Les parieurs y échangent tout au long de la journée.

On y trouve des tuyaux (des informations de dernière minute). Un terrain devenu lourd après une averse, par exemple, ou un trotteur qui a déçu au heat (son échauffement sur la piste, peu avant la course).

Assez souvent, l'un de ces tuyaux nous a d'ailleurs fait changer un pari quelques minutes avant le départ. Et changer d'avis est d'ailleurs simple, puisqu'une annulation de pari est possible jusqu'à trois minutes avant le départ.

⬇️ CE QUE NOUS AIMONS MOINS

Le service client ne propose pas de ligne téléphonique. Nous nous sommes aussi rendus compte que le bonus de bienvenue exclut les joueurs ayant parié sur Unibet, ParionsSport en ligne, ZEbet ou ZEturf. Le délai court sur les deux dernières années.

Les avantages de ZEturf / Unibet pour un turfiste débutant :

Un forum de parieurs très actif, riche en informations de dernière minute.

L'annulation d'un pari jusqu'à trois minutes avant le départ.

Le programme étranger le plus fourni de ce comparatif.

Des paris absents du PMU, comme le ZEShow (trouver le cheval qui finit deuxième) et le ZECouillon (quatrième).

Précision importante : chez ZEturf, paris hippiques uniquement. Le sport et le poker passent par Unibet. Depuis mars 2026, Unibet n'a en effet plus d'offre turf propre. Pour un client Unibet, les mêmes identifiants et le même solde servent sur les deux sites.

PMU : la référence historique incontournable

⬆️ CE QUE NOUS APPRÉCIONS

Sur PMU Play, les rapports ont tendance à être plus élevés que dans les points de vente PMU. Les paris en ligne PMU ont en effet leur propre pot commun, séparé de celui des cafés.

Au PMU paris hippiques en ligne et paris au café ne portent d'ailleurs pas tout à fait le même nom. En ligne, un « e- » les précède (e-Simple, e-Quinté+).

PMU Play propose toutes les courses françaises. Cela va de la cendrée de Vincennes (la piste noire du trot) aux haies d'Auteuil (les courses d'obstacles). S'y ajoutent de nombreuses courses étrangères. On peut les regarder en direct dans l'application (PLAY TV).

On y apprécie également Léon, le tout récent assistant IA. Un vrai outil pour passer en revue les courses récentes de chaque partant, sans jamais valider de pari à votre place.

⬇️ CE QUE NOUS AIMONS MOINS

Les paris sur PMU Play ne couvrent pas le cheval qui finit deuxième ou quatrième, contrairement à ZEturf et Betclic. Et sur les paris à plusieurs chevaux, les rapports sont un peu en retrait de ZEturf.

Les avantages de PMU Play pour un turfiste débutant :

Des courses en direct et en replay dans l'application (PLAY TV).

Sur PMU.fr, paris hippiques, sportifs et poker en ligne cohabitent sous un même compte.

Des rapports attractifs sur le Simple, le pari recommandé pour débuter.

Un service client joignable par téléphone, tous les jours.

Précision importante : sur PMU.fr, paris hippiques, sportifs et poker en ligne cohabitent sous un même compte.

Betclic : la plateforme idéale pour les débutants

⬆️ CE QUE NOUS APPRÉCIONS

Chez Betclic Turf, les mises démarrent à 0,50 €. On sent un réel effort pour garder le site et l'appli accessibles au turfiste occasionnel ou débutant.

Par exemple, l'outil Smart Tipster propose des paris déjà composés, pour qui ne sait pas quoi jouer. Ses suggestions vont de la base (le cheval le plus joué) à l'outsider (délaissé par les parieurs, donc mieux payé).

Combinés au streaming absolument impeccable, fluide, en plein écran et en HD. Ces détails rendent l'expérience très agréable.

⬇️ CE QUE NOUS AIMONS MOINS

Des rapports souvent un peu inférieurs à ceux de ZEturf. Les courses se jouent aussi dans une application à part, Betclic Turf, distincte de l'appli sport.

Les avantages de Betclic Turf :

Le meilleur outil streaming.

Des statistiques très bien présentées sur chaque course.

Des paris déjà composés, suggérés par l'outil Smart Tipster.

Des paris hippiques Betclic sur le deuxième et le quatrième d'une course (Solo 2ème, Solo 4ème).

Précision importante : chez Betclic paris hippiques et paris sportifs utilisent le même solde. Les courses se jouent toutefois dans une application à part, Betclic Turf.

Critères pour choisir ses paris hippiques en ligne

Avant de vous inscrire, quelques critères permettent de comparer les sites. Voici ceux qui ont servi à écrire ce guide, du plus important au plus accessoire :

L'agrément : le site doit détenir l'agrément de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), dont le numéro figure en bas de page. Cinq opérateurs le détiennent pour le turf, dont justement les trois de ce comparatif.

le site doit détenir l'agrément de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), dont le numéro figure en bas de page. Cinq opérateurs le détiennent pour le turf, dont justement les trois de ce comparatif. Les rapports : le rapport, c'est la somme rendue pour 1 € misé sur un pari gagnant, mise comprise. Le rapport « probable », affiché avant le départ, n'est qu'une estimation : il bouge jusqu'au dernier moment. Seul le rapport « définitif », publié après l'arrivée, fixe votre gain.

le rapport, c'est la somme rendue pour 1 € misé sur un pari gagnant, mise comprise. Le rapport « probable », affiché avant le départ, n'est qu'une estimation : il bouge jusqu'au dernier moment. Seul le rapport « définitif », publié après l'arrivée, fixe votre gain. L'application : une bonne appli de turf, c'est d'abord un programme lisible, musique de chaque cheval comprise. On doit y trouver l'état du terrain, le sens de la piste (corde à gauche ou à droite), un streaming en direct où suivre la course.

une bonne appli de turf, c'est d'abord un programme lisible, musique de chaque cheval comprise. On doit y trouver l'état du terrain, le sens de la piste (corde à gauche ou à droite), un streaming en direct où suivre la course. La variété des paris : les paris maison de ZEturf, comme le ZEShow, offrent la palette la plus large. Le PMU garde l'exclusivité du Quinté+, sa marque déposée. Cela dit, ZEturf et Betclic en proposent des équivalents, le ZE5 et le Quinté.

les paris maison de ZEturf, comme le ZEShow, offrent la palette la plus large. Le PMU garde l'exclusivité du Quinté+, sa marque déposée. Cela dit, ZEturf et Betclic en proposent des équivalents, le ZE5 et le Quinté. Le service client : une question posée au chat avant votre premier dépôt en dit long. Seul PMU Play répond aussi au téléphone, tous les jours.

une question posée au chat avant votre premier dépôt en dit long. Seul PMU Play répond aussi au téléphone, tous les jours. Le bonus de bienvenue : il arrive en dernier, puisqu'il ne concerne que vos premiers paris. Chez nos trois maisons, il prend la forme de crédits de jeu, à miser avant d'en retirer les gains.

Le tableau ci-dessous confronte les trois maisons, critère par critère :

Critère Importance PMU Play ZEturf (Unibet) Betclic Agrément ANJ Indispensable Oui Oui Oui Niveau des rapports Haute ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Note de l'application (App Store) Haute 4,6/5 (plus de 90 000 avis) 4,6/5 (près de 4 000 avis) 4,6/5 (près de 5 000 avis) Diffusion des courses en direct Moyenne Oui Oui Oui Courses étrangères Moyenne ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Variété des paris Moyenne ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ Mise minimale (Simple) Moyenne 2 € 1 € 0,50 € Service client par téléphone Moyenne Oui Non Non Bonus de bienvenue Faible Jusqu'à 100 €

+ 10 tickets e-Quinté+ 100 € Jusqu'à 100 €

Les différents types de paris à maîtriser

Le vocabulaire du turf peut impressionner au début, nous sommes tous passés par là. Tous les paris reposent in fine sur une même idée, trouver un ou plusieurs chevaux à l'arrivée :

Simple : ici, il y a un seul cheval à trouver. C'est le pari le plus accessible, celui que nous conseillons pour débuter.

ici, il y a un seul cheval à trouver. C'est le pari le plus accessible, celui que nous conseillons pour débuter. Couplé : deux chevaux à trouver. Les turfistes partent souvent d'une base (le cheval qu'ils jugent le plus sûr), puis lui associent un second cheval.

deux chevaux à trouver. Les turfistes partent souvent d'une base (le cheval qu'ils jugent le plus sûr), puis lui associent un second cheval. Trio et Tiercé : trois chevaux à trouver.

trois chevaux à trouver. Quarté+ et Quinté+ : quatre ou cinq chevaux à trouver. Ce sont les paris des gros rapports, et les plus difficiles.

Chaque famille se décline ensuite en variantes. À chaque variante, on pose deux questions : l'ordre d'arrivée compte-t-il ? Le cheval doit-il gagner, ou seulement se placer (finir parmi les premiers) ?

Chaque maison donne en plus ses propres noms à ces paris. Le tableau ci-dessous les détaille, et fait office de traducteur :

Ce qu'il faut trouver PMU Play ZEturf et Unibet Betclic Le gagnant e-Simple Gagnant Simple Gagnant Solo Gagnant Un cheval dans les trois premiers e-Simple Placé Simple Placé Solo Placé Le deuxième exact — ZEShow Solo 2ème Le quatrième exact — ZECouillon Solo 4ème Les deux premiers, dans n'importe quel ordre e-Couplé Gagnant Jumelé Gagnant Duo Gagnant Deux chevaux parmi les trois premiers e-Couplé Placé Jumelé Placé Duo Placé Deux chevaux parmi les quatre premiers e-2sur4 ZE2/4 Duo 4 Les trois premiers, dans n'importe quel ordre e-Trio Trio Tertio Les trois premiers, dans l'ordre e-Tiercé TriOrdre Tertio Ordre Les quatre premiers e-Quarté+ ZE4 et ZE4 Ordre Quatrio et Quatrio Ordre Les cinq premiers e-Quinté+ ZE5 et ZE5 Ordre Quinté et Quinté Ordre

Conseils d'expert pour optimiser vos paris hippiques en ligne

Personne ne naît turfiste : parier sur les courses s'apprend. Les cinq habitudes qui suivent sont celles que nous donnerions à un proche qui débute.

Comparer le rapport avant de valider : chaque site calcule ses propres rapports. Sur un même cheval, l'écart peut atteindre 30 centimes pour 1 € misé. Le rapport probable s'affiche à côté de chaque cheval, sur la page de la course. Il faut donc avoir le réflexe de le vérifier sur deux sites, avant de parier.

chaque site calcule ses propres rapports. Sur un même cheval, l'écart peut atteindre 30 centimes pour 1 € misé. Le rapport probable s'affiche à côté de chaque cheval, sur la page de la course. Il faut donc avoir le réflexe de le vérifier sur deux sites, avant de parier. Commencer par le Simple : sur 100 € misés en Simple au PMU, environ 87 € reviennent aux gagnants. Sur un Quinté+, il n'en reste qu'environ 64 €. L'écart est net. Le Simple est donc à la fois le pari le plus facile à gagner ET le moins prélevé.

sur 100 € misés en Simple au PMU, environ 87 € reviennent aux gagnants. Sur un Quinté+, il n'en reste qu'environ 64 €. L'écart est net. Le Simple est donc à la fois le pari le plus facile à gagner ET le moins prélevé. Savoir ce que devient un ticket en cas de non-partant (un cheval retiré avant la course) : sur un Simple, la mise revient sur le compte. Sur un pari à plusieurs chevaux, la règle change selon le site. Sur PMU Play, un cheval de complément, désigné au moment du pari, peut remplacer le cheval retiré. Chez ZEturf, le pari devient un pari plus simple : un ZE4 se transforme en Trio.

(un cheval retiré avant la course) : sur un Simple, la mise revient sur le compte. Sur un pari à plusieurs chevaux, la règle change selon le site. Sur PMU Play, un cheval de complément, désigné au moment du pari, peut remplacer le cheval retiré. Chez ZEturf, le pari devient un pari plus simple : un ZE4 se transforme en Trio. Fixer un budget, puis une mise maximale : les turfistes appellent bankroll la somme réservée aux courses. C'est de l'argent que l'on accepte de perdre potentiellement. Le repère courant consiste à ne pas dépasser 5 % de cette somme par course. Avec 20 €, cela fait donc 1 € par course.

les turfistes appellent bankroll la somme réservée aux courses. C'est de l'argent que l'on accepte de perdre potentiellement. Le repère courant consiste à ne pas dépasser 5 % de cette somme par course. Avec 20 €, cela fait donc 1 € par course. Plafonner ses dépôts dès l'inscription : tous les sites agréés proposent cette option dans l'espace personnel. Un plafond peut ensuite être abaissé à tout moment. Mais pour le relever, en revanche, un délai de deux jours s'applique.

FAQ (Foire aux questions) sur les sites de turf

Voici nos réponses à une poignée de questions récurrentes dans nos échanges avec les lecteurs.

Quel est le site le plus fiable pour les courses de chevaux ?

Tout site agréé par l'ANJ offre les mêmes garanties de base. Restez en revanche à l'écart du site de paris hippique international sans agrément. Ces sites opèrent illégalement en France, et personne ne vous défendra en cas de litige.

Les bonus de bienvenue sur les courses hippiques sont-ils cumulables ?

Oui, d'un opérateur à l'autre, rien n'empêche de toucher le bonus de PMU Play puis celui de Betclic. Seule exception, ZEturf et Unibet partagent le même compte, donc un seul bonus turf.

Quel site propose les meilleures cotes de paris hippiques sur le jeu simple ?

Sur les courses, on parle de « rapports » plutôt que de cotes, puisque le gain dépend des mises de tous. D'expérience, PMU Play paie le plus souvent le mieux sur le Simple, ZEturf suivant de près. Sur les paris à plusieurs chevaux, l'avantage passe souvent à ZEturf.

Comment retirer ses gains instantanément ?

Partout, les gains repartent par virement vers un compte à votre nom, une fois vos justificatifs validés. PMU Play propose le virement instantané, si votre banque l'accepte. ZEturf l'offre aussi, sous 500 € et à partir du deuxième retrait. À défaut, comptez un à trois jours ouvrés.