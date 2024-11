Les meilleurs cotes pour parier sur le top 4 en Ligue 1 !

Le PSG, qui compte déjà six points d'avance, est sur le point d'accroître son avance en tête du classement de la Ligue 1.

Le football est parfois difficile à regarder, mais les équipes internationales les moins bien classées d'Europe offrent encore de nombreuses opportunités de paris.

Cependant, derrière eux, le championnat de France s'apprête à vivre une lutte passionnante entre les quatre premières places. A l'approche de la trêve internationale de novembre, il n'y a que six points d'écart entre la deuxième et la huitième place.

Equipe Cotes - Top 4 Monaco 1.10 Marseille 1.60 Lille 1.70 Lens 2.50 Lyon 4.00 Nice 5.00 Rennes 10 Reims 17

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Tout se joue entre le PSG et Monaco

Les deux dernières places du quatuor de tête de la Ligue 1 sont en jeu. Monaco semble bien parti pour se détacher du PSG en tête, car sa différence de buts attendue est presque deux fois supérieure à celle du troisième meilleur club du championnat. Les Monégasques ont trois points d'avance sur les Marseillais, qui occupent la troisième place, bien qu'ils aient perdu deux de leurs trois matches avant la trêve internationale.

Les Marseillais présentent une différence de buts attendue de -1,5 après 11 matches, ce qui les place au huitième rang. Toulouse, qui est actuellement 10ème, avec quatre victoires au compteur, a la troisième meilleure différence de buts attendue jusqu'à présent.

Malgré trois victoires et trois matches sans faute avant la pause, Toulouse reste un outsider pour une place dans les quatre premiers à 34,00 chez Betway et 25/1 chez Bet365. Les matches à l'extérieur contre le PSG et Monaco lors de leurs trois prochaines rencontres signifient que ce n'est pas le bon moment pour les soutenir.

Compte tenu des différences minimes entre Nice, Lille, Lyon et Lens, il est potentiellement intéressant de parier sur le marché des quatre premiers. Seuls deux points séparent le quatuor à l'heure où nous écrivons ces lignes, Lille étant quatrième, avec une différence de buts attendue légèrement inférieure à celle de Nice, dont le prix est de 5,00 pour terminer dans les quatre premiers chez Betway.

Reims est également dans le coup, mais il a perdu trois de ses quatre derniers matches. Ses statistiques sous-jacentes suggèrent qu'une lutte pour les quatre premières places n'est pas imminente.

Nice offre de la valeur aux paris sur les quatre premiers

Parmi les quatre équipes, Lens est la seule à ne pas avoir d'engagements européens. Les phases de championnat prolongées de la Ligue des champions et de la Ligue Europa se déroulant jusqu'à la fin du mois de janvier, les blessures et la fatigue sont forcément un facteur pour ceux qui luttent pour la qualification.

Cette situation pourrait jouer en faveur de Nice. De leur côté, Lyon et Lille ont de bonnes chances de se qualifier dans leurs compétitions respectives, même si des matches difficiles les attendent.

En revanche, Nice n'a que deux points au compteur en Europa League. Bien qu'il lui reste quatre matches potentiellement gagnables, un échec face aux Rangers dans quelques semaines pourrait l'obliger à se concentrer sur la Ligue 1.

Nice n'a remporté que quatre de ses onze matches en championnat jusqu'à présent, et ses performances en Ligue Europa ont été médiocres. Cependant, les Niçois ont fait match nul avec Lille, le PSG et Lens, et ont battu Monaco et Brest.

Les matches contre Strasbourg, Le Havre et Montpellier avant la trêve hivernale sont l'occasion d'améliorer les chances de qualification pour la Ligue des champions. Nous nous attendons à ce que leur cote diminue considérablement avant Noël.

Invaincu depuis dix matches et susceptible d'être favorisé lors de ses trois prochains matches de championnat, Lille vaut également la peine d'être soutenu à son prix actuel. Certes, les Lillois doivent composer avec plusieurs blessures, mais la majorité des joueurs mis à l'écart devraient être de retour d'ici la fin du mois.

En obtenant des résultats positifs contre Bologne et Sturm Graz lors de leurs prochains matches de Ligue des champions, les Mastiffs pourront se concentrer sur les compétitions nationales en janvier.