Les matchs de Ligue des champions « tout ou rien » sont de belles opportunités pour les parieurs

La lutte est très disputée dans le bas du tableau, mais trois matches « tout ou rien » se distinguent.

Sur les 18 rencontres programmées simultanément mercredi, seules deux n'ont pas d'enjeu de qualification.

Ligue des Champions - 8e journée Cotes Manchester City vs Club Bruges : Manchester City gagne et moins de 4,5 buts 2.88 Dinamo Zagreb vs AC Milan: AC Milan gagne et plus de 1,5 buts 1.58 Stuttgart vs PSG: Les deux équipes marquent 1.64

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Le nouveau format a porté ses fruits

À 90 minutes de la fin de la phase de championnat, il est clair que le nouveau format a permis d'accroître l'intérêt et de proposer davantage de matches clés lors de la dernière journée.

Sturm Graz - RB Leipzig et Young Boys - Étoile Rouge de Belgrade sont les seuls matches de la huitième journée sans enjeu de qualification.

Sur les 26 équipes, 24 se disputent encore leur place au classement. La différence de buts est donc un facteur crucial, car de nombreuses équipes partagent le même nombre de points.

À part Liverpool, Barcelone et Arsenal, qui sont assurés de faire partie des huit premiers, 14 équipes ont encore une chance de décrocher l'une des cinq places restantes et d'éviter les barrages.

Cette situation ouvre la voie à une soirée dramatique où les scénarios et les calculs vont s'enchaîner.

Plusieurs matches « tout ou rien » se distinguent. Par exemple, le perdant du match Manchester City - Club de Bruges pourrait être éliminé, tandis que l'AC Milan pourrait être exclu du top 8 en cas de défaite contre le Dinamo Zagreb.

Même des matches comme Stuttgart - PSG pourraient permettre aux deux équipes de se qualifier pour les barrages en cas de match nul, même si les résultats des autres équipes joueront également un rôle. En revanche, une défaite de l'une ou l'autre des deux équipes signifierait presque à coup sûr l'élimination.

Le gagnant remporte tout à Manchester

Selon notre outil de projection interne, les hommes de Pep Guardiola ont 80 % de chances de se qualifier pour les barrages, ce qui signifie qu'ils sont susceptibles de battre Bruges à domicile.

Toutefois, Bruges, qui compte 11 points, soit trois de plus que l'équipe de Guardiola, a également 92 % de chances de se qualifier.

Cela signifie qu'en cas de défaite à Manchester, au moins l'un des clubs suivants devra s'incliner : Benfica, Sporting Lisbonne, PSG ou Stuttgart.

Bruges présente la plus mauvaise différence de buts parmi ces équipes, à -2. Ils n'ont inscrit que six buts jusqu'à présent, ce qui est le moins bon résultat parmi les 27 meilleures équipes.

Les Belges ne marquent en moyenne que 0,83 but attendu lors des matches de Ligue des champions à l'extérieur, ce qui porte le total prévu pour ce match à 3,14 buts.

Un pari sur une victoire de Manchester City jusqu'à zéro, ou sur une victoire avec peu de buts, comme une victoire et moins de 4,5 buts, semble être un choix judicieux.

Conceição pour faire le travail

À Zagreb, le Dinamo, champion de Croatie et emmené par le champion du monde italien Fabio Cannavaro, a besoin d'une victoire sur l'AC Milan pour avoir une chance de se qualifier pour les 24 premières places.

Avec une différence de buts de -8, le Dinamo a non seulement besoin d'une victoire, mais aussi d'une défaite du Benfica, du Sporting Lisbonne, du PSG et de Stuttgart ou d'une lourde défaite du Club Brugge.

Notre outil de projection ne leur donne que 6,8 % de chances de se qualifier pour les barrages. La seule équipe ayant moins de chances est l'Inter Milan, qui compte 16 points et a une probabilité de 4,7 %.

De leur côté, les Rossoneri sont sur le point de se qualifier pour les huit premières places, mais ils ont encore besoin d'une victoire.

Avec une différence de buts de +4, un match nul permettrait au Bayer Leverkusen, au Borussia Dortmund et au Bayern Munich de les dépasser. Ces trois équipes ont des matches à domicile plus faciles, avec une probabilité de victoire de plus de 70 %.

L'équipe de Sergio Conceição a 84,1 % de chances de se qualifier directement, ce qui augmente ses chances de remporter une sixième victoire consécutive.

Avec un total prévu de 2,97 buts, une victoire des visiteurs et un total de buts supérieur à 1,5 semblent prometteurs.

Se contenter d'un point ?

Enfin, le déplacement du PSG à Stuttgart est le quatrième match nul le plus probable de la journée, avec 23,3% de chances selon nos projections.

Un match nul pourrait permettre aux deux équipes de se qualifier pour les barrages, à condition que le Dinamo Zagreb ne batte pas l'AC Milan.

Avec une différence de buts de +2, le PSG est quasiment assuré de se qualifier, avec une probabilité de 87,4% selon notre modèle. Stuttgart, qui occupe actuellement la 24e place, a 55,2 % de chances de se qualifier pour le tour suivant.

La cote de Stuttgart est huit fois supérieure à celle du Dinamo Zagreb, ce qui laisse à penser qu'il pourrait obtenir le point décisif. Le PSG et Stuttgart ont tous deux une moyenne de 1,85 but attendu dans la compétition, avec une ligne de but prévue de 2,81 pour leur rencontre.

'Les deux équipes vont marquer - Oui' semble être l'option la plus favorable pour ce match.