Après un début de saison canon avec Hansi Flick en Liga, notre expert donne 3 raisons de miser sur le Barça pour remporter le titre face au Real.

Le Real Madrid a remporté le titre en Liga la saison dernière, ne perdant qu'un seul match et enregistrant 29 victoires. Il a terminé avec 10 points d'avance sur le FC Barcelone pour reprendre le trophée à son rival et les hommes de Carlo Ancelotti ont également remporté la Ligue des champions.

Cependant, le Barça a changé de visage cet été, avec de nombreux transferts et, notamment, le remplacement de Xavi par Hansi Flick. L'Allemand n'a pas perdu de temps pour faire passer ses idées dans son nouveau club, qui a déjà pris la tête de la première division espagnole.

Le nouveau FC Barcelone a beaucoup à offrir, mais nous avons sélectionné trois raisons majeures de le soutenir face au Real Madrid pour le titre de champion d'Espagne cette saison.

Cotes vainqueur La Liga 2024/25

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Club Cotes Real Madrid 1.50 Barcelone 2.51 Atlético Madrid 13 Girona 111 Athletic Bilbao 34

Le pedigree victorieux de Flick pourrait faire du chemin

Il serait injuste de dire que Xavi a échoué en tant qu'entraîneur du Barça, étant donné qu'il l'a mené au titre de 2022-23, mais on a le sentiment que son mandat a été quelque peu décevant dans l'ensemble, car à part une Supercoupe d'Espagne, ce fut son seul trophée avec une équipe très chère.

La nomination de Flick est positive si l'on tient compte de son pedigree et il pourrait être l'homme idéal pour tirer le meilleur parti de cette équipe de stars.

Après avoir été l'assistant de Joachim Löw lorsque l'Allemagne a remporté la Coupe du monde 2014, Flick a pris les rênes du Bayern Munich en 2019. En 16 mois, il a remporté tous les trophées qui s'offraient à lui, décrochant un sextuplé avec les Bavarois.

C'est de bon augure pour le Barça - le seul autre entraîneur à avoir réalisé un sextuplé est Pep Guardiola lors de son passage au Camp Nou. Étant donné que le Bayern n'a perdu que sept des 86 matches dirigés par Flick, les Blaugrana semblent être entre de bonnes mains.

Une attaque bien équilibrée peut surpasser les Galactiques en termes de buts

En recrutant Kylian Mbappé, sans doute le meilleur joueur du monde, le Real est devenu un favori encore plus fort pour le titre.

Cependant, l'ajout du Français à une ligne d'attaque composée de Rodrygo, Vinicius Jr et Jude Bellingham - le trio a inscrit 44 buts en championnat la saison dernière - pourrait s'avérer excessif, surtout avec le jeune Endrick dans le mélange, car leurs styles s'opposent et le désir individuel de marquer prend le dessus.

L'attaque du Barça, en revanche, semble beaucoup plus équilibrée. Robert Lewandowski - le Polonais qui a marqué 83 buts en 71 matches sous la direction de Flick au Bayern - est le buteur évident et il est entouré de Lamine Yamal et de Raphinha, qui sont tous deux des créateurs plus naturels que les Brésiliens de Madrid.

De même, Pedri et Dani Olmo sont de meilleurs meneurs de jeu que Bellingham et cet équilibre, qui a permis au Barça d'inscrire 17 buts lors de ses cinq premiers matches de championnat (le Real n'en a marqué que neuf), devrait s'avérer essentiel tout au long de la saison.

Le retour au Camp Nou pourrait être déterminant

Depuis le début de la saison dernière, le Barça joue ses matches à domicile à l'Estadi Olímpic Lluís Companys, tandis que le Nou Camp a fait l'objet de rénovations indispensables, ce qui a eu un impact considérable sur les résultats de la saison dernière.

Le Barça a remporté 15 de ses 19 matches de championnat et n'en a perdu qu'un seul au Camp Nou lors de sa campagne victorieuse de 2022-23, mais il a connu une baisse de régime dans sa maison de fortune la saison dernière, les Blaugrana ayant été battus trois fois à l'Estadi Olímpic Lluís Companys en Liga.

Cependant, ils sont prêts à retourner dans leur emblématique Nou Camp en novembre, ce qui ne fera que renforcer leurs prétentions au titre.