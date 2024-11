Les équipes de Ligue 1 offrent une grande valeur sur les cotes cette saison en Ligue des Champions !

Dans la nouvelle formule de la Ligue des champions de l'UEFA, les clubs français se sont imposés comme de surprenants leaders.

Chacun d'entre eux a de sérieuses ambitions de passer à l'étape suivante.

Le Paris Saint-Germain, le Lille OSC, l'AS Monaco et le Stade Brestois ont collectivement accumulé 24 points, ce qui fait de la Ligue 1 le deuxième meilleur championnat derrière la Premier League, après trois journées.

Avec la récente réduction du nombre d'équipes de première division à 18, qui vise à aider les joueurs à récupérer de la fatigue, les performances des clubs français dans les compétitions européennes sont devenues encore plus vitales.

Face à des adversaires, des forces et des défis variés, la question qui se pose est la suivante : quelles sont les perspectives réalistes pour ces équipes françaises d'atteindre les huitièmes de finale de la plus grande compétition de clubs d'Europe ?

Un chemin semé d'embûches

De manière surprenante, le Paris Saint-Germain compte le moins de points parmi les équipes françaises et a sans doute été confronté au tirage au sort le plus difficile de la compétition.

Les champions de France en titre doivent encore affronter l'Atlético de Madrid ce mercredi, ainsi que le Bayern de Munich et Manchester City.

Ils n'ont remporté qu'une seule victoire lors de leurs six derniers matches de groupe, avec un différentiel négatif de -3,1 entre les buts marqués et les buts escomptés.

Malgré ce départ difficile, l'histoire des Parisiens, qui ont atteint les stades avancés de la compétition, constitue un avantage psychologique.

Cependant, Luis Enrique, qui dirige l'une des plus jeunes équipes d'Europe, est confronté à un mandat difficile. Son ratio de victoires n'est que de 40 % en Ligue des champions, le plus faible pour un entraîneur du PSG ayant dirigé plus de dix matches.

Malgré ces revers, le PSG a 63 % de chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, soit le taux le plus élevé des quatre clubs de Ligue 1, même s'il faudra pour cela disputer un match de barrage en février 2025.

Des outsiders qui ont du mordant

Lille s'est imposé comme l'une des équipes les plus en vue de la Ligue des champions, grâce à une remontée face à l'Atlético Madrid et à un triomphe prestigieux sur le champion en titre, le Real Madrid.

Avec 91 % de chances de se qualifier pour les play-offs, l'équipe de Bruno Génésio bénéficie d'un calendrier favorable, avec notamment des rencontres contre Bologne et Sturm Graz, deux des cinq équipes les moins bien classées en termes de coefficient. Malgré cet avantage, les Lillois devront relever un défi de taille avec un match à l'extérieur à Anfield contre Liverpool.

Les performances de Lille dépendent en grande partie de la prolifération de Jonathan David devant les buts.

Si les Dogues parviennent à éviter la défaite contre la Juventus à domicile cette semaine et à gagner au moins quatre points supplémentaires d'ici la fin de l'année, ils ont de fortes chances d'aller loin dans la compétition.

Pour ses débuts en Ligue des champions, Brest a captivé les fans en restant invaincu et en remportant des victoires impressionnantes, notamment une remarquable victoire 4-0 sur le RB Salzbourg.

Brest a utilisé avec succès une stratégie axée sur les longues passes - 218 de plus que toute autre équipe dans la compétition - pour capitaliser sur les contre-attaques et exploiter les vulnérabilités de ses adversaires.

Leur habileté tactique et leur résistance seront bientôt mises à rude épreuve face à des puissances comme le Real Madrid et le FC Barcelone. Cependant, ils accueilleront le Real Madrid lors de la dernière journée, et l'équipe de Carlo Ancelotti pourrait alors être déjà qualifiée, ce qui faciliterait peut-être la tâche de Brest.

Dix points pourraient suffire à assurer une place dans le top 24, et le déplacement de cette semaine au Sparta Prague pourrait permettre au club breton de réaliser un résultat historique.

Une jeune équipe brillante

Monaco est l'une des surprises de cette saison, avec une probabilité de 95 % de se qualifier pour la phase éliminatoire. Ses neuf buts sont parmi les plus élevés de la Ligue des champions, ce qui témoigne de la polyvalence de sa ligne d'attaque. Fait remarquable, sept joueurs différents ont contribué à ce nombre de buts, ce qui constitue un record dans la compétition.

Si son attaque est redoutable, la défense monégasque a montré quelques faiblesses occasionnelles, n'ayant conservé qu'une seule cage inviolée lors de ses neuf derniers matches, toutes compétitions confondues.

Le calendrier va se compliquer pour l'équipe d'Adi Hütter, notamment avec deux déplacements en Italie contre Bologne et l'Inter Milan - où Monaco a toujours connu des difficultés, avec seulement trois victoires en 15 matches - ainsi que des rencontres contre Arsenal et Aston Villa.