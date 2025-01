Les attaquants européens à la trajectoire irrégulière sont un choix judicieux ce week-end

Hormis le Suédois, plusieurs attaquants en manque de réussite dans les championnats euroéens représentent une bonne valeur pour vos paris ce week-end.

Alexander Isak, de Newcastle, a vu sa série de huit buts consécutifs prendre fin lors de la défaite 4-1 à domicile contre Bournemouth le week-end dernier.

Paris buteur Cotes Tim Kleindienst (vs Bochum) 2.20 Julián Álvarez (vs Villareal) 2.44 Lautaro Martinez (vs Lecce) 2.12

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Kleindienst : Le Monsieur Fiable de l'Allemagne

En Bundesliga, Tim Kleindienst, joueur du Borussia Mönchengladbach, a marqué le week-end dernier, ce qui porte son total à 10 buts en saison.

La saison dernière, il a marqué 15 fois pour Heidenheim toutes compétitions confondues, dont 12 fois en championnat. En 2023/2024, il a notamment sous-performé son nombre de buts attendus (xG) d'une valeur de 4,78. Cependant, sa finition semble plus nette, puisqu'il dépasse actuellement son xG de 0,79, avec un xG par 90 minutes de 0,55, surpassant les chiffres de la saison dernière.

Kleindienst est en train de se forger une réputation de « buteur irrégulier ». Au cours des deux dernières saisons, il a marqué lors de plusieurs matches consécutifs : lors de la saison 2022/23, il a marqué lors de trois matches consécutifs à quatre reprises, et la saison dernière, il a marqué lors de deux matches consécutifs à trois reprises.

Cette tendance se poursuit cette saison, avec des buts dans deux matchs consécutifs à deux reprises déjà (fin août et novembre), ainsi que des buts dans trois matchs consécutifs entre le 4 et le 25 octobre.

Mönchengladbach accueillant Bochum, lanterne rouge du classement, qui présente le 10e pire bilan de buts contre (xGA) parmi les meilleurs championnats européens, les hôtes devraient marquer 2,56 buts, soit la prévision la plus élevée d'Allemagne pour cette journée.

Les joueurs clés : La star de Diego Simeone et le leader de l'Inter

En Espagne, le héros de la Ligue des champions de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, représente une autre option intéressante.

Depuis qu'il a rejoint l'Europe, l'attaquant argentin a marqué deux fois dans des matches consécutifs pour Manchester City lors des saisons 2022/23 et 2023/24. Il a même réussi une série de trois buts par match lors de la saison 2022/23, suivie de quatre buts consécutifs l'année dernière.

Aujourd'hui à l'Atlético, il a inscrit 16 buts toutes compétitions confondues. Il a marqué à deux reprises lors de matches consécutifs et a inscrit quatre buts lors des quatre derniers matches, dont un doublé contre Leverkusen mardi. Bien qu'il n'ait joué que 71 % des minutes disponibles en Liga, son xG de 5,70 correspond à ses six buts réels.

L'Atlético devrait marquer 1,82 but à domicile contre Villareal, qui possède la sixième pire défense de la Liga avec 31 buts encaissés, et parier sur Álvarez pour qu'il prolonge sa série semble être un choix judicieux.

Enfin, en Serie A, Lautaro Martínez, de l'Inter, est peut-être le « roi des buteurs irréguliers ».

L'Argentin peut passer des mois sans marquer, comme en témoignent ses huit matches sans but entre novembre et décembre de cette saison, et une période similaire entre mars et mai 2024.

Pourtant, le capitaine de l'Inter connaît souvent de longues périodes d'inactivité, comme ce fut le cas à cinq reprises en 2022/2023 et 2023/2024.

Le scénario actuel est prometteur pour les supporters de Lautaro : il a marqué lors de ses deux derniers matches de championnat et l'Inter devrait marquer 2,21 buts sur le terrain de Lecce, soit le deuxième total le plus élevé du week-end en Italie.

Lautaro a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses deux dernières sorties contre Lecce. Lors de ses derniers matches, il a enregistré quatre tirs au but contre Bologne et Empoli. Cela suggère qu'il pourrait certainement exploiter la défense de Lecce, qui se classe au troisième rang des pires prévisions de buts contre (39,21).