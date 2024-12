Leicester va continuer à marquer avec Ruud van Nistelrooy !

Les fans de football ont été collectivement surpris par le licenciement de Steve Cooper par Leicester City.

Les Foxes étaient 16e de Premier League et à deux points de la zone de relégation, mais ils ont choisi de faire un changement.

Il y a eu des murmures sur la déconnexion entre les joueurs et le manager. La photo des joueurs avec un « Enzo, tu me manques » signifie que ces affirmations pourraient être fondées.

Ruud Van Nistelrooy est l'homme qu'ils ont choisi pour remplacer Cooper. Le légendaire attaquant de Premier League a battu Leicester à deux reprises lors de son intérim à la tête de Manchester United il y a quelques semaines. Il s'attachera désormais à aider les Foxes à remonter au classement.

Pari Leicester vs West Ham Cote Les deux équipes marquent 1.46

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Inquiétudes sous-jacentes - Pour les fans de Leicester et les parieurs

Malgré le changement d'entraîneur, Leicester n'a pas connu que des hauts et des bas.

Les Foxes n'ont remporté aucun de leurs cinq derniers matches de compétition, mais ils ont affronté Manchester United à deux reprises et Chelsea au cours de cette période. Ce n'est pas faute d'avoir des capacités offensives. Les Foxes ont marqué lors de 11 de leurs 12 matches de Premier League avant leur déplacement à Brentford le week-end prochain, mais il y a des inquiétudes qui ont poussé le conseil d'administration à agir.

Avant la 13e journée, les données sous-jacentes de Leicester étaient moins convaincantes. Leicester est la quatrième équipe la plus surperformante de la division, avec 15 buts pour un xG de 12,37. Ils ont également le troisième plus mauvais xG avec 23,3. Seuls Southampton et Ipswich ont une meilleure espérance de but contre eux.

Les Foxes ont également été menés au score dans une grande partie de leurs matches. En fait, sous la direction de Steve Cooper, l'équipe a été menée au score pendant 49,4 % des minutes jouées en Premier League. C'est nettement plus que la moyenne générale du championnat, qui est de 26,5 %.

Ruud Van Nistelrooy : une carrière prometteuse

Le premier match de Ruud Van Nistelrooy à la tête de l'équipe sera probablement contre West Ham mardi soir. Il n'aura donc que très peu de temps pour faire passer ses idées avant le match de milieu de semaine. Cependant, il a montré qu'il était capable de faire une impression immédiate au début de sa carrière d'entraîneur.

Van Nistelrooy a conduit le PSV à la deuxième place lors de sa seule saison avec le club. Le PSV a également remporté la Coupe des Pays-Bas en battant l'Ajax en finale. Eindhoven a remporté des victoires contre des clubs comme Arsenal et Monaco en Europe avant que Ruud ne démissionne à un match de la fin de la saison.

Ruud a renforcé sa réputation en assurant avec succès l'intérim à Old Trafford. Manchester United a remporté trois victoires et un match nul sous la houlette de son ancien attaquant.

Les Red Devils ont montré quelques signes distinctifs de l'équipe du PSV de Van Nistelorooy malgré son court passage. L'équipe s'est montrée moins frénétique dans la possession du ballon que sous Erik Ten Hag et a cherché à mieux contrôler la situation. Leicester espère que son nouveau manager apportera un style plus positif au King Power Stadium.

Les raisons d'être optimistes ne manquent pas. Leicester a marqué un but lors de ses six matches de Premier League devant ses propres supporters. Les deux équipes ont marqué lors de cinq de ces rencontres et les Foxes ont marqué en moyenne 2,71 buts lors de leurs matches compétitifs à domicile. Ruud n'aura pas le temps de s'occuper des problèmes défensifs avant le match contre West Ham.