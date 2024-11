Leganes vs Real Madrid

Notre expert en paris football partage ses pronostics pour Leganés contre le Real Madrid avant leur rencontre en Liga à 18h30 dimanche.

Pronostic Leganes vs Real Madrid : Paris, Contexte et Compositions

Meilleurs Paris pour Leganes vs Real Madrid

Real Madrid pour gagner et moins de 4,5 buts avec des cotes de @1.72 sur Unibet , ce qui équivaut à une chance de 58% de victoire pour les visiteurs, et qu'il y ait moins de cinq buts dans le match.

, ce qui équivaut à une chance de 58% de victoire pour les visiteurs, et qu'il y ait moins de cinq buts dans le match. Vinicius Junior pour marquer avec des cotes de @2.40 sur Unibet , indiquant une chance de 42% que le Brésilien marque.

, indiquant une chance de 42% que le Brésilien marque. Moins de 2,5 buts avec des cotes de @1.95 sur Unibet, représentant une chance de 51% qu'il y ait au maximum deux buts dans le match.

Le Real Madrid peut obtenir trois points en battant Leganes 2-0.

Notre Analyse : Forme des Deux Équipes

Le Real Madrid cherche à maintenir la pression sur Barcelone lorsqu'il affrontera Leganés ce weekend.

Leganés a obtenu la promotion en Liga en remportant la deuxième division la saison dernière. Le club a connu un été mouvementé avec de nombreuses arrivées et départs, mais a très peu dépensé dans le processus.

L'équipe de Borja Jimenez est concentrée sur la survie, et ils sont ravis de leur début prometteur. Ils sont 14ème au classement et quatre points au-dessus des trois derniers, avec un peu plus d'un tiers de la saison écoulée.

Carlo Ancelotti a été critiqué pour la manière dont son équipe a commencé la saison. Les Blancs ont remporté le titre avec facilité et ont soulevé la Ligue des Champions la saison précédente, cependant, le début de cette saison s'est avéré un peu plus difficile.

La poursuite du Real pour Kylian Mbappe s'est conclue cet été, avec Florentino Perez, comme prévu, assurant sa cible. Cependant, maximiser le potentiel de cette équipe remplie de stars a été un défi.

Madrid se retrouve à six points de Barcelone en Liga. Ils traînent également à la 18ème place en Ligue des Champions.

Compositions Probables pour Leganés contre Real Madrid

La composition probable pour Leganés dans le "système de jeu."

Dmitrovic; Altamira, Gonzalez, Nastasic, Hernandez; Chicco, Cisse, Brasanac; Cruz, El Haddadi, De La Fuente

La composition probable pour le Real Madrid dans le "système de jeu".

Lunin; Valverde, Asencio, Rudiger, Garcia; Modric, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Mbappe, Diaz

Le Real enregistre une victoire étroite

La première de nos pronostics pour Leganes vs Real Madrid est que l'équipe de Carlo Ancelotti gagne et qu'il y ait quatre buts ou moins dans le match.

Les Blancos sont les favoris après avoir assuré une impressionnante victoire 4-0 contre Osasuna avant la pause internationale. Leur dernier match à l'extérieur était un triomphe étroit 2-1 contre le Celta Vigo. De plus, le Real est invaincu lors de ses cinq matchs de championnat à l'extérieur et ceux-ci ont vu en moyenne 2,2 buts.

Leganes a perdu deux de ses cinq matchs à domicile en Liga, cependant, le Real représente leur test le plus difficile à ce jour. Ces matchs ont vu une moyenne de 1,67 buts.

Leganes vs Real Madrid Pari 1: Victoire du Real Madrid & moins de 4,5 buts @1,72 avec Unibet

Vinicius a un point à prouver

Kylian Mbappe était censé éclipser Vinicius Jr. au Santiago Bernabeu cette saison, cependant, le Brésilien continue de briller. Par conséquent, nous prévoyons que Vini trouvera le chemin des filets dans le cadre de nos pronostics pour Leganes vs Real Madrid.

Vinicius a marqué huit buts en championnat, plus que tout autre joueur du Real Madrid. Le snub du Ballon d'Or semble avoir ravivé la flamme chez l'ailier. En conséquence, il a marqué quatre buts lors des deux matchs qu'il a joués pour Los Blancos depuis lors.

Au cours des 12 derniers mois, Vini a en moyenne 0,63 but hors pénalty par 90 minutes jouées. Cela le place dans le 89e percentile par rapport à tous les attaquants des cinq grands championnats européens.

Leganes vs Real Madrid Pari 2 : Vinicius Junior Buteur à tout moment @ 2.40 avec Unibet

Leganes en difficulté avec une sécheresse de buts

Les matchs de championnat de Leganes ont vu un total de 29 buts, mais seulement 10 d'entre eux ont eu lieu lors de rencontres à l'Estadio Municipal Butarque. Moins de 2,5 buts ont été marqués dans cinq de leurs six sorties en Liga devant leurs propres fans.

La majorité des buts du Real Madrid ont également été marqués au Bernabeu. L'équipe d'Ancelotti marque en moyenne 2,57 buts par match à domicile, contre seulement 1,4 à l'extérieur. Ces matchs à l'extérieur ont vu une moyenne de 2,2 buts, et ce pari a été gagnant dans quatre de ces cinq matchs.