Le top des joueurs les plus performants d'Europe : Les choix de joueurs les plus judicieux sur lesquels parier ce week-end !

Les bouleversements de l'été et les départs donnent aux joueurs l'occasion de se revitaliser ou de franchir une nouvelle étape dans leur carrière.

Le début de la campagne actuelle n'a pas dérogé à la règle.

Nous avons évalué la progression de cinq des joueurs qui ont le plus progressé en Premier League, en Liga et en Ligue 1.

Les nouveaux talents du football européen

Nicolas Jackson

On peut dire que Nicolas Jackson n'a pas connu un début de carrière fulgurant à Chelsea. Il n'a inscrit que sept buts en 19 matches de Premier League avant le mois de janvier de la saison dernière. Les choses ont commencé à s'améliorer vers la fin de la saison, l'attaquant inscrivant quatre buts lors de ses cinq dernières apparitions en championnat. Cette amélioration s'est poursuivie cette saison sous la houlette d'Enzo Maresca.

Jackson a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en dix matches de championnat sous la houlette de Maresca. Au cours des 12 derniers mois, il a obtenu une moyenne de 0,72 xG et xAG (buts assistés attendus) par 90 minutes. Cela le place dans le 89e centile de tous les attaquants des meilleurs championnats européens, malgré des débuts difficiles à Stamford Bridge.

Brennan Johnson

Brennan Johnson était un jeune joueur plein de promesses lorsque Tottenham l'a recruté en provenance de Nottingham Forest. Il a dû se battre pour obtenir sa place dans le onze de départ la saison dernière, mais il semble être passé à la vitesse supérieure lors de sa deuxième saison sous les ordres d'Ange Postecoglou.

Le but du Gallois contre Brighton le mois dernier a fait de lui le premier joueur depuis Harry Kane à marquer lors de six titularisations consécutives. Johnson est prêt à pulvériser son nombre de buts de la saison dernière après avoir marqué lors de la victoire 4-1 contre Aston Villa le week-end dernier. Il affronte une équipe d'Ipswich qui a encaissé le deuxième plus grand nombre de buts en Premier League lors de la 11e journée.

Bradley Barcola

Bradley Barcola était une option de rotation pour les Parisiens la saison dernière. Il a inscrit quatre buts et délivré sept passes décisives tout en jouant 1 381 minutes en Ligue 1. Cependant, il s'est imposé comme un élément clé de l'attaque de Luis Enrique, l'équipe s'adaptant à la vie sans Kylian Mbappé.

Barcola a déjà doublé son nombre de buts de la saison dernière en inscrivant huit buts en championnat. Ce joueur dynamique évolue souvent sur le flanc gauche du PSG, ce qui lui donne l'occasion idéale de s'infiltrer et de mettre le gardien à l'épreuve en utilisant son pied droit, plus fort. Il est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1, surpassant son xG de 6,52.

Raphinha

Hansi Flick a révolutionné l'attaque du FC Barcelone et Raphinha en a certainement récolté les fruits. Le Brésilien semble être revenu à son meilleur niveau au sein de l'attaque la plus meurtrière du football européen. L'ancien ailier de Leeds n'a été titularisé que 17 fois en championnat la saison dernière et a inscrit six buts.

Raphinha a déjà dépassé son score de la saison dernière en inscrivant sept buts en championnat. Il est également le meilleur buteur de la Ligue des champions avec cinq buts.