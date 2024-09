Le top 5 des meilleurs paris à prendre pour la phase de groupe de la Ligue des Champions 2024/25

Cette saison, la Ligue des champions se présente sous un nouveau format et les possibilités de paris qu'il offre sont analysées par notre expert.

Au lieu de la phase de groupes qui précédait le tournoi, cette saison, 36 équipes seront impliquées et joueront dans une grande phase de championnat, les huit premiers se qualifiant directement pour la phase à élimination directe et les équipes situées entre le 9e et le 24e rang se retrouvant dans un tour de barrage.

Chaque équipe jouera donc deux matches supplémentaires et la bataille pour terminer en tête de la phase inaugurale de la Ligue des champions sera intense.

Voici quelques-uns des meilleurs paris pour cette phase de la compétition.

Top 5 des meilleurs paris pour la phase de groupe de la Ligue des champions 2024/25

Bayern Munich remporte la phase de championnat @ 7.00

Barcelone gagne la phase de championnat @ 9.50

Barcelone parmi les huit premiers de la phase de championnat @ 1.66

Borussia Dortmund termine parmi les huit premiers de la phase de championnat @ 2.77

Le Celtic termine entre la 9ème et la 24ème place de la phase de championnat @ 2.42

Toutes les cotes sont fournies par Vbet, correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Bayern Munich vainqueur de la phase de championnat @ 7.00

Manchester City, le Real Madrid et Arsenal sont tous au-dessus d'eux sur le marché des vainqueurs de la phase de championnat, mais à 8/1, le Bayern Munich pourrait être un excellent choix.

Tout d'abord, les Bavarois ont l'un des programmes les plus souples, avec des matches contre le Dinamo Zagreb, Benfica, le PSG et le Slovan Bratislava à domicile, ce qui signifie qu'ils sont susceptibles de prendre beaucoup de points.

Le Bayern n'a pas encore trouvé ses marques sous la houlette de son nouveau manager Vincent Kompany, mais il a démarré la saison de Bundesliga en fanfare avant la pause internationale, en battant de solides équipes de Wolfsburg et de Fribourg.

Ils ont terminé en tête de leur groupe de Ligue des champions avec cinq victoires et un nul en six matches la saison dernière et se sont rendus jusqu'en demi-finale avant de rencontrer une équipe du Real obstinée.

Barcelone remporte la phase de championnat @ 9.50

Le FC Barcelone mérite également d'être considéré comme le vainqueur de la phase de championnat de la Ligue des champions de cette saison.

Le Barca a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière, mais il semble dans une position encore plus forte avec Hansi Flick sur le banc de touche.

L'Allemand a remplacé Xavi à la tête du Barça cet été et a déjà remporté quatre victoires consécutives en Liga, dont un 7-0 contre le Real Valladolid.

Le trio d'attaque composé de Raphinha, Robert Lewandowski et Lamine Yamal, star de l'Euro 2024, est particulièrement dangereux. De plus, le club a bénéficié d'un calendrier avantageux avec Young Boys, Crvena Zvezda, Brest et Benfica parmi ses adversaires lors de la phase de championnat.

Barcelone parmi les huit premiers de la phase de championnat @ 1.66

Dans le même ordre d'idées que le pari précédent, Barcelone semble également surévalué pour atteindre le top 8 de la phase de championnat.

Le fait que le Barca ait atteint les quarts de finale de la dernière édition de la compétition suggère déjà qu'il fait partie des huit meilleurs sur le continent et l'arrivée de Flick et l'amélioration de la qualité de Yamal ne font que renforcer ce sentiment.

Borussia Dortmund parmi les huit premiers de la phase de championnat @ 2.77

Le Borussia Dortmund n'a pas fait un début de saison explosif, mais il a impressionné en Ligue des champions la saison dernière malgré ses difficultés domestiques.

Dortmund a été finaliste de la compétition l'année dernière et a l'occasion de prendre des points dès le début de cette campagne.

Lors de leurs cinq premiers matches, ils affronteront le Club Brugge, le Celtic, le Sturm Graz et le Dinamo Zagreb, et ont donc toutes les chances de faire partie des huit premiers.

Le Celtic terminera entre la 9ème et la 24ème place de la phase de championnat @ 2.42

Le Celtic a traditionnellement connu des difficultés en Ligue des champions, mais il pourrait se qualifier pour les éliminatoires de la phase à élimination directe en terminant entre la 9e et la 24e place.

Ils ont déjà remporté quatre victoires en quatre matches en Premiership écossaise cette année et Celtic Park n'est pas un endroit facile à fréquenter.

Heureusement pour le Celtic, il accueillera des clubs comme le Slovan Bratislava, le Club Brugge et les Young Boys dans son fief de Glasgow et, même s'il n'atteindra pas les huit premiers, il pourrait être dans le coup.